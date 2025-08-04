Історія повториться? Трамп і долар роблять те саме, що напередодні краху в 1987 році

Поточна політична ситуація та ситуація на валютному ринку мають тривожну схожість з тим, що відбувалось перед одним з найгучніших падінь в історії американського фондового ринку. Чи дійсно є ймовірність того, що історія повториться розмірковує автор MarketWatch Марк Халберт. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Пошуки історичних паралелей

Минулий тиждень був успішним для індексу долара США — фактично, найкращим з жовтня 2022 року. Це значно відрізняється від першої половини цього року, коли індекс втратив майже 11% — найгірший результат за перше півріччя з моменту створення індексу на початку 1970-х років.

Озираючись назад, можна подумати, що слабкий долар був вигідним для американських акцій, враховуючи загальну прибутковість S&P 500 у розмірі 6,2% протягом цього періоду падіння долара. Але американський фондовий ринок також демонстрував вражаючі результати в роки, коли долар був надзвичайно сильним. Тож, можливо, коливання долара не мають значення для інвесторів, які працюють з доларом.

Або, можливо, якщо Федеральний резерв агресивно знизить процентні ставки в США — як того хоче адміністрація Трампа — і в результаті долар різко впаде, фондовий ринок може відреагувати негативно.

Таке вже траплялося раніше: у жовтні 1987 року. Щоб отримати більше інформації, я спочатку проаналізував динаміку індексу долара як синхронного та випереджаючого індикатора прибутку на акцію індексу S&P 500.

Досліджуючи потенціал долара як синхронного індикатора, я майже нічого не знайшов. За статистичним показником, відомим як r-квадрат, зміни індексу долара за останній рік з 1973 року змогли пояснити або передбачити лише 1% одночасних змін прибутку на акцію S&P 500. Причиною цього майже нульового r-квадрата є те, що взаємозв'язок між змінами долара за останній рік і EPS сильно варіювався. Залежно від п'ятирічного періоду з 1973 року, кореляція між цими двома показниками коливається від 0,44 до -0,83.

А як щодо долара як випереджаючого індикатора? Далі я перевірив, чи корелює темп зміни долара за останній рік з подальшим темпом зростання EPS. Але я дійшов до такого ж висновку, як і раніше. Погляньте на діаграму нижче. На ній показано кореляцію між зміною курсу долара за останні 12 місяців і подальшим темпом зростання EPS індексу S&P 500 за наступні 12 місяців для кожного п'ятирічного періоду з 1970-х років. Зверніть увагу, що кореляція не є стабільною.

В середині 1990-х років і знову в період, що передував світовій фінансовій кризі 2008 року, кореляція була позитивною, тобто зміцнення долара призводило до прискорення зростання EPS. І навпаки, в 1980-х роках і на початку 2000-х кореляція була сильно негативною. За весь період з початку 1970-х років зміни індексу долара за останні 12 місяців змогли пояснити лише 0,4% подальших 12-місячних темпів зростання EPS індексу S&P 500 (за виміром r-квадрат).

Чи спричинило падіння долара крах фондового ринку 1987 р.

В обох випадках не існує статистичної основи для висновку, що падіння долара буде корисним або шкідливим для інвесторів у доларові акції США.

Але є нестатистична основа для занепокоєння: зловісна паралель з фінансовим середовищем, яке панувало в тижні, що передували краху фондового ринку в жовтні 1987 року. Того дня — Чорного понеділка — індекс Доу-Джонса впав на 22,6% за одну сесію.

Хоча до краху 1987 року призвели багато факторів, основною причиною було падіння курсу долара США на той час. Тож цілком можливо, що в екстремальних ситуаціях падіння курсу долара насправді має привернути увагу інвесторів.

Перед Чорним понеділком індекс долара був на 7% нижчим, ніж на початку 1987 року. Особливо турбувало інвесторів те, що адміністрація Рейгана активно сприяла ще більшому зниженню курсу долара. Тодішній міністр фінансів Джеймс Бейкер тиснув на Федеральний резерв, щоб той агресивно знизив процентні ставки, з явною метою як стимулювання економіки, так і подальшого падіння долара.

едактор Barron's Рендалл Форсайт у своїй історії краху 1987 року пише, що коментарі Бейкера за тиждень до Чорного понеділка «мали на меті знизити курс долара щодо німецької марки та інших валют. Слабший долар був кращим варіантом, ніж вищі процентні ставки, які Бейкер вважав загрозою для відновлення економіки США, особливо напередодні виборів 1988 року. Ринки відреагували скиданням акцій… Перспектива валютної війни зробила ризикові активи, особливо дорогі акції, занадто ризикованими».

Паралелі з поточним фінансовим і політичним кліматом викликають занепокоєння. Акції зараз ще більш переоцінені, і знову войовнича адміністрація президента агресивно тисне на ФРС, щоб вона знизила процентні ставки. Зайве говорити, що зниження ставок майже напевно ще більше ослабить долар по відношенню до іноземних валют.

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Звичайно, крах фондового ринку 1987 року — це лише один факт, тому немає жодної гарантії, що історія повториться. Але інколи історія повторюється — і в цьому випадку це страшна перспектива.