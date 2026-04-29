За два місяці війни золото втратило майже 11%

Попри статус «безпечної гавані», за останні два місяці — від початку військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном наприкінці лютого — золото втратило майже 11% вартості. Однак аналітики впевнені: ціна на дорогоцінний метал зростатиме, пише MarketWatch.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння золота

28 квітня ціни на золото впали майже на 15% порівняно з рівнем закриття 27 лютого ($5247,9). Хоча в перший торговий день після початку конфлікту вартість золота трохи зросла, у підсумку за березень втрати склали майже 11%. Згідно з даними Dow Jones Market Data, це стало першим місячним зниженням для золота з червня минулого року — і найбільшим місячним падінням майже за 13 років, пише MarketWatch. До кінця квітня ціни на дорогоцінний метал знизилися ще більше.

Червневий контракт на золото закрився в понеділок, 27 квітня, на біржі Comex на позначці $4693,7 за унцію, знизившись на 1% за сесію. Це на 12,4% нижче максимуму в $5626,8, встановленого 29 січня.

У вівторок, 28 квітня, ціна на спотове золото опустилася ще — до мінімуму за останні три тижні, досягнувши позначки $4605,18. Як зазначає аналітик Julius Baer Карстен Менке, це падіння спровоковано черговим тупиком у переговорах між США та Іраном — президент США Дональд Трамп залишився незадоволений іранськими пропозиціями щодо припинення двомісячної війни, пише Reuters.

Що кажуть аналітики

Те, що ринок спостерігає з початку війни, є досить типовою моделлю для кризових ринків, зазначив президент і генеральний директор Money Metals Exchange Стефан Глісон.

Перед початком війни золото різко подорожчало на тлі геополітичних побоювань і попиту на захисні активи, але потім ціна дорогоцінного металу скоригувалася: «виникла потреба в ліквідності», а фокус уваги ринків змістився на побоювання щодо інфляції та призупинення циклу пом'якшення процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), каже Глісон.

На тлі війни на Близькому Сході золото опинилося «звалилося в одну купу з усіма іншими активами» і зараз перебуває під впливом конфлікту між США та Іраном, вважає редактор Gold Newsletter Брайен Ландін. Він звернув увагу на те, що кожне геополітичне загострення провокує стрибок цін на нафту, який, у свою чергу, посилює побоювання інвесторів щодо більш жорсткої політики ФРС, що призводить до обвалу ринків.

У березні ця ланцюгова реакція завершилася падінням індексу S&P 500 більш ніж на 5%, золото почало знижуватися синхронно з фондовим ринком, що потягнуло за собою срібло та акції золотодобувних компаній, в результаті чого галузевий індекс промисловості S&P 500 просів за березень відразу на 13%.

Ландін зазначає, що волатильність золота — це «невід'ємна частина» того, що відбувається, коли в торгівлю активно включаються західні трейдери. Якщо раніше закупівлі ЦБ забезпечували плавне зростання, то приплив приватного капіталу наприкінці минулого літа спровокував потужний спекулятивний імпульс. Саме це дозволило золоту злетіти більш ніж на 60% за підсумками минулого року, але одночасно зробило ринок вразливим до корекцій, одну з яких ми спостерігаємо зараз, пише MarketWatch.

Ландін вважає, що «бичачий» тренд у цінах на золото відновиться, як тільки між США та Іраном настане перемир'я, що знизить ціни на нафту та послабить побоювання щодо інфляції та високих ставок.

Водночас співзасновник і керуючий партнер ф'ючерсного брокера Майкл Армбрустер з Altavest вказує на інший можливий сценарій: навіть якщо ціни на нафту залишаться високими, вони почнуть уповільнювати зростання американського ВВП у другому півріччі.

США, як і раніше, мають «багатотрильйонний дефіцит, який фінансуватиметься за рахунок друкування ще більшої кількості грошей, що лише додасть золоту інвестиційної привабливості», вважає експерт.

«Збереження високих цін на енергоносії протягом тривалого часу, ймовірно, стане серйозною перешкодою для економічного зростання в найближчі місяці. Така макроекономічна ситуація у другій половині поточного року буде більш сприятливою для золота», — повідомив Армбрустер.