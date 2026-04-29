Топ-50 банків світу зосередили понад $101 трлн: у світовому рейтингу домінує Китай

П'ятдесят найбільших банківських установ світу акумулювали на своїх балансах активи на суму 101,6 трлн доларів . Абсолютне лідерство за обсягами капіталу втримують фінансові гіганти з КНР, які посіли перші чотири сходинки глобального списку. Про це повідомляє портал Visual Capitalist.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб та структура світового капіталу

Сумарний обсяг активів 50 провідних банків впритул наблизився до розміру сукупного глобального державного боргу, який у 2025 році оцінювався у 111 трлн доларів. Загальна цифра активів включає готівку, видані клієнтам кредити, цінні папери та інвестиції, а також нерухомість і фізичне обладнання установ. Левову частку в цій структурі формують високоліквідні кошти — активи, які можна миттєво перетворити на готівку. Їх утримання є жорсткою вимогою фінансових регуляторів, що гарантує здатність банків витримувати ринкові стреси та безперебійно повертати гроші вкладникам.

Домінування Китаю та позиції США

Першу четвірку рейтингу сформували виключно китайські державні кредитори: Торговельно-промисловий банк Китаю (ICBC) з активами у 7,3 трлн доларів, Сільськогосподарський банк Китаю (6,8 трлн доларів), Будівельний банк Китаю (6,2 трлн доларів) та Банк Китаю (5,3 трлн доларів). Разом ця четвірка контролює 25,5 трлн доларів, що становить приблизно чверть від загальної суми всього рейтингу. Загалом до топ-50 увійшли 13 китайських установ, на які припадає близько 39% (39,1 трлн доларів) від сукупного капіталу списку.

Наступними за масштабом йдуть фінансові інститути Сполучених Штатів. П'яте місце у світі посідає JPMorgan Chase з активами у 4,4 трлн доларів, а шосте — Bank of America (3,4 трлн доларів). Водночас американський JPMorgan Chase, попри п'яту позицію за балансом активів, залишається найдорожчим банком світу за своєю ринковою капіталізацією (загальною вартістю всіх випущених акцій), яка становить 831 млрд доларів. До світової десятки лідерів також увійшли європейські гравці — французькі BNP Paribas (3,3 трлн доларів) та Crédit Agricole (2,8 трлн доларів), британський HSBC (3,2 трлн доларів), а також один представник Японії — Mitsubishi UFJ Financial Group (2,7 трлн доларів).

Регіональний розподіл капіталу

В розрізі макрорегіонів найбільша концентрація банківського капіталу спостерігається в Азії. Тут базуються 19 з 50 найбільших банків, які зосередили майже половину світових активів списку — 49,097 трлн доларів. Середній розмір азійського банку з рейтингу сягає 2,584 трлн доларів.

Європа посідає друге місце переважно за рахунок кількості: 18 європейських фінансових груп сукупно володіють 28,831 трлн доларів. Проте за масштабами вони значно поступаються азійським конкурентам — середній показник становить 1,602 трлн доларів на установу.

Північна Америка представлена 11 установами (шість із США та п'ять із Канади). Загалом вони контролюють 22,132 трлн доларів активів, але демонструють вищий рівень консолідації: в середньому 2,012 трлн доларів на один банк. Інші регіони представлені двома фінансовими організаціями, які мають сукупні активи на рівні 1,801 трлн доларів (в середньому 901 млрд доларів на установу).