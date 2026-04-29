Держдеп США випустить серію паспортів із портретом Трампа

Державний департамент США анонсував випуск спеціальної серії американських паспортів, присвячених 250-й річниці незалежності Сполучених Штатів. Головною особливістю цього тиражу стане розміщення у документі фотографії Дональда Трампа, який стане першим чинним президентом США, чиє зображення з’явиться у паспорті. Про це повідомляє The Associated Press 29 квітня.

Дизайн та деталі оформлення

Ідея створення спеціального документа, що включає строгий портрет політика, розглядалася протягом кількох місяців і отримала остаточне схвалення пізно ввечері у понеділок. Згідно із затвердженим макетом, фотографія буде розміщена на одній із внутрішніх сторінок поверх золотого відбитка підпису президента. Обкладинка також зазнає змін: на відміну від стандартного дизайну, напис «Сполучені Штати Америки» (United States of America) буде переміщено нагору і виконано великим золотим шрифтом, а слово «Паспорт» (Passport) розміститься внизу. На нижній частині задньої обкладинки додадуть невеликий золотий ламінований прапор США та цифру 250 в обрамленні зірок.

Обсяги тиражу та умови отримання

За інформацією офіційних представників, тираж лімітованої серії складе від 25 000 до 30 000 примірників. Вони будуть доступні незадовго до 4 липня виключно в паспортному офісі у Вашингтоні, округ Колумбія. Цей варіант видаватиметься як документ за замовчуванням усім, хто подаватиме заявку особисто у столичному відділенні. Водночас громадяни, які бажають отримати паспорт стандартного зразка, зможуть це зробити через онлайн-подачу або звернувшись до установ за межами Вашингтона.

Стратегія розширення візуальної присутності

Додавання портрета та підпису глави держави до офіційного посвідчення особи є новітнім кроком його помічників, спрямованим на підвищення видимості президента. Подібні ініціативи також включають розміщення його імені на будівлі Інституту миру США та в Центрі виконавських мистецтв імені Кеннеді. Крім того, здійснюються спроби додати підпис Трампа на всіх нових паперових банкнотах США (що також є прецедентом для чинного лідера країни) та викарбувати його профіль на золотій пам'ятній монеті з нагоди заснування держави.

Для порівняння: у чинних паспортах США з колишніх керівників держави представлені лише Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн — у вигляді зображення гори Рашмор на розвороті. Також там містяться ілюстрації Статуї Свободи, Дзвону Свободи, Індепенденс-холу у Філадельфії, а також пейзажі Великих рівнин, гір та островів. Документи доповнені цитатами Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а також президентів Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеді та Дуайта Ейзенхауера.