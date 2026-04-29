Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
29 квітня 2026, 10:55

Держдеп США випустить серію паспортів із портретом Трампа

Державний департамент США анонсував випуск спеціальної серії американських паспортів, присвячених 250-й річниці незалежності Сполучених Штатів. Головною особливістю цього тиражу стане розміщення у документі фотографії Дональда Трампа, який стане першим чинним президентом США, чиє зображення з’явиться у паспорті. Про це повідомляє The Associated Press 29 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дизайн та деталі оформлення

Ідея створення спеціального документа, що включає строгий портрет політика, розглядалася протягом кількох місяців і отримала остаточне схвалення пізно ввечері у понеділок. Згідно із затвердженим макетом, фотографія буде розміщена на одній із внутрішніх сторінок поверх золотого відбитка підпису президента. Обкладинка також зазнає змін: на відміну від стандартного дизайну, напис «Сполучені Штати Америки» (United States of America) буде переміщено нагору і виконано великим золотим шрифтом, а слово «Паспорт» (Passport) розміститься внизу. На нижній частині задньої обкладинки додадуть невеликий золотий ламінований прапор США та цифру 250 в обрамленні зірок.

Обсяги тиражу та умови отримання

За інформацією офіційних представників, тираж лімітованої серії складе від 25 000 до 30 000 примірників. Вони будуть доступні незадовго до 4 липня виключно в паспортному офісі у Вашингтоні, округ Колумбія. Цей варіант видаватиметься як документ за замовчуванням усім, хто подаватиме заявку особисто у столичному відділенні. Водночас громадяни, які бажають отримати паспорт стандартного зразка, зможуть це зробити через онлайн-подачу або звернувшись до установ за межами Вашингтона.

Стратегія розширення візуальної присутності

Додавання портрета та підпису глави держави до офіційного посвідчення особи є новітнім кроком його помічників, спрямованим на підвищення видимості президента. Подібні ініціативи також включають розміщення його імені на будівлі Інституту миру США та в Центрі виконавських мистецтв імені Кеннеді. Крім того, здійснюються спроби додати підпис Трампа на всіх нових паперових банкнотах США (що також є прецедентом для чинного лідера країни) та викарбувати його профіль на золотій пам'ятній монеті з нагоди заснування держави.

Для порівняння: у чинних паспортах США з колишніх керівників держави представлені лише Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн — у вигляді зображення гори Рашмор на розвороті. Також там містяться ілюстрації Статуї Свободи, Дзвону Свободи, Індепенденс-холу у Філадельфії, а також пейзажі Великих рівнин, гір та островів. Документи доповнені цитатами Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а також президентів Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеді та Дуайта Ейзенхауера.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я Саня
29 квітня 2026, 11:28
#
Цього ідіота світ надовго запамятає
+
0
zephyr
29 квітня 2026, 12:45
#
Если бы он объявил войну с Посейдоном и заставил военных бомбить океан- я бы даже не удивился
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами