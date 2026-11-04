Вибори у США: у чому справжня сила Штатів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 листопада 2026, 16:50

Вибори у США: у чому справжня сила Штатів

Усього за два роки американські виборці пройшли шлях від надання республіканцям абсолютної влади до передачі обох палат Конгресу демократам. Про те, що це насправді говорить про Сполучені Штати, їхню політичну систему та переваги, розмірковує керуючий партнер Hugs Fund Ерік Найман.

Усього за два роки американські виборці пройшли шлях від надання республіканцям абсолютної влади до передачі обох палат Конгресу демократам.
Додати як бажане джерело в Google

Демократи здобули на виборах у США нищівну перемогу. Вони взяли Палату представників і Сенат, виграли губернаторські перегони та здобули перемоги там, де їх давно ніхто не чекав. Техас обрав губернатора-демократа вперше з 1990 року. У Канзасі демократ виграв місце в Сенаті вперше з 1932 року! Із січня Трамп працюватиме з Конгресом, який контролює опозиція, і фактично стане «кульгавою качкою».

Але головне не це. Усього два роки тому такий самий розгром своїм опонентам влаштували республіканці. Вони взяли Білий дім і обидві палати Конгресу. Минуло два роки — і маятник хитнувся назад.

Ось у чому справжня сила США. Не долар, не армія і не Голлівуд. А виборчий календар.

Кожні два роки американці повністю переобирають Палату представників і третину Сенату. Серед великих демократій такий короткий цикл — рідкість. Політик, який перестав чути виборців, дізнається про це не через п'ять-шість років, а вже через два.

Водночас ключові «запобіжники» від виборів не залежать. Суддів Верховного суду не обирають: їх призначає президент за згодою Сенату, причому довічно. Голову ФРС теж призначають, і його термін не збігається з президентським, а члени ради керівників ФРС служать 14 років. Одна частина системи швидко реагує на настрої виборців, інша навмисно повільна. Це і є стримування та противаги на практиці.

Як так сталося? Батьки-засновники не робили ставку на особистості. Вони зробили ставку на систему.

Народження держави було важким. Перша конструкція — Статті Конфедерації — не працювала: центральна влада не мала ні грошей, ні реальних повноважень. Влітку 1787 року 55 делегатів майже чотири місяці сперечалися у Філадельфії за зачиненими дверима. Малі штати боялися, що їх задавлять великі. Великі не хотіли, щоб їхній голос важив стільки ж, скільки голос малих. Компроміс знайшли у двопалатному Конгресі: у Палаті представників місця розподіляються за чисельністю населення, у Сенаті кожен штат має по два голоси.

Документ підписали 39 делегатів із 55. Далі почалася боротьба за ратифікацію, і результати в деяких штатах були мінімальними. Нью-Йорк схвалив конституцію 30 голосами проти 27, Вірджинія — 89 проти 79. Останній штат, Род-Айленд, ратифікував її лише у 1790 році, 34 голосами проти 32.

Мотивація була дуже сильною: щойно виграна війна за незалежність і страх отримати замість короля власного тирана. І був високий рівень політичної культури. Джеймс Медісон сформулював головну ідею однією фразою: «Якби люди були ангелами, жоден уряд не був би потрібен». Оскільки ангелів немає, потрібна система, у якій «честолюбство протистоїть честолюбству».

Минуло майже 240 років. Президенти, партії та гасла змінювалися. А механізм, який дозволяє виборцям регулярно й мирно коригувати курс, працює досі: у 2024 році в один бік, у 2026-му — в інший.

Для інвестора в цьому теж є урок. Ставку варто робити не на конкретного політика, а на інститути, які переживають будь-якого політика.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Найман Ерік
Керуючий партнер Hugs Fund Найман Ерік
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 листопада 2026, 17:45
#
А далі Джейк Салліван (Сальний Саллі) робить пропозицію фрау Меркель і вони стають першими демократично обраними імператором та імператрицею США. Після чого приймають закони про неескалацію Путіна та про закупівлю російської нєфтярки на 1000 років вперед. Якось так я бачу реванш ліваків у США, з огляду на попередній досвід їх влади.
Ох, чую ми ще будем ностальгувати за Трампом. Той хоч хотів зупинити війну. А ці готові воювати (нами) хоч 1000 років і паралельно торгувати з Рашкою.
+
0
lider2000
lider2000
4 листопада 2026, 22:04
#
Инфоцыган, ты лучше поинтересуйся выборами в Украине. В штатах они хотя бы есть.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами