Вибори у США: у чому справжня сила Штатів

Демократи здобули на виборах у США нищівну перемогу. Вони взяли Палату представників і Сенат, виграли губернаторські перегони та здобули перемоги там, де їх давно ніхто не чекав. Техас обрав губернатора-демократа вперше з 1990 року. У Канзасі демократ виграв місце в Сенаті вперше з 1932 року! Із січня Трамп працюватиме з Конгресом, який контролює опозиція, і фактично стане «кульгавою качкою».

Але головне не це. Усього два роки тому такий самий розгром своїм опонентам влаштували республіканці. Вони взяли Білий дім і обидві палати Конгресу. Минуло два роки — і маятник хитнувся назад.

Ось у чому справжня сила США. Не долар, не армія і не Голлівуд. А виборчий календар.

Кожні два роки американці повністю переобирають Палату представників і третину Сенату. Серед великих демократій такий короткий цикл — рідкість. Політик, який перестав чути виборців, дізнається про це не через п'ять-шість років, а вже через два.

Водночас ключові «запобіжники» від виборів не залежать. Суддів Верховного суду не обирають: їх призначає президент за згодою Сенату, причому довічно. Голову ФРС теж призначають, і його термін не збігається з президентським, а члени ради керівників ФРС служать 14 років. Одна частина системи швидко реагує на настрої виборців, інша навмисно повільна. Це і є стримування та противаги на практиці.

Як так сталося? Батьки-засновники не робили ставку на особистості. Вони зробили ставку на систему.

Народження держави було важким. Перша конструкція — Статті Конфедерації — не працювала: центральна влада не мала ні грошей, ні реальних повноважень. Влітку 1787 року 55 делегатів майже чотири місяці сперечалися у Філадельфії за зачиненими дверима. Малі штати боялися, що їх задавлять великі. Великі не хотіли, щоб їхній голос важив стільки ж, скільки голос малих. Компроміс знайшли у двопалатному Конгресі: у Палаті представників місця розподіляються за чисельністю населення, у Сенаті кожен штат має по два голоси.

Документ підписали 39 делегатів із 55. Далі почалася боротьба за ратифікацію, і результати в деяких штатах були мінімальними. Нью-Йорк схвалив конституцію 30 голосами проти 27, Вірджинія — 89 проти 79. Останній штат, Род-Айленд, ратифікував її лише у 1790 році, 34 голосами проти 32.

Мотивація була дуже сильною: щойно виграна війна за незалежність і страх отримати замість короля власного тирана. І був високий рівень політичної культури. Джеймс Медісон сформулював головну ідею однією фразою: «Якби люди були ангелами, жоден уряд не був би потрібен». Оскільки ангелів немає, потрібна система, у якій «честолюбство протистоїть честолюбству».

Минуло майже 240 років. Президенти, партії та гасла змінювалися. А механізм, який дозволяє виборцям регулярно й мирно коригувати курс, працює досі: у 2024 році в один бік, у 2026-му — в інший.

Для інвестора в цьому теж є урок. Ставку варто робити не на конкретного політика, а на інститути, які переживають будь-якого політика.