Усього за два роки американські виборці пройшли шлях від надання республіканцям абсолютної влади до передачі обох палат Конгресу демократам. Про те, що це насправді говорить про Сполучені Штати, їхню політичну систему та переваги, розмірковує керуючий партнер Hugs Fund Ерік Найман.
Вибори у США: у чому справжня сила Штатів
Демократи здобули на виборах у США нищівну перемогу. Вони взяли Палату представників і Сенат, виграли губернаторські перегони та здобули перемоги там, де їх давно ніхто не чекав. Техас обрав губернатора-демократа вперше з 1990 року. У Канзасі демократ виграв місце в Сенаті вперше з 1932 року! Із січня Трамп працюватиме з Конгресом, який контролює опозиція, і фактично стане «кульгавою качкою».
Але головне не це. Усього два роки тому такий самий розгром своїм опонентам влаштували республіканці. Вони взяли Білий дім і обидві палати Конгресу. Минуло два роки — і маятник хитнувся назад.
Ось у чому справжня сила США. Не долар, не армія і не Голлівуд. А виборчий календар.
Кожні два роки американці повністю переобирають Палату представників і третину Сенату. Серед великих демократій такий короткий цикл — рідкість. Політик, який перестав чути виборців, дізнається про це не через п'ять-шість років, а вже через два.
Водночас ключові «запобіжники» від виборів не залежать. Суддів Верховного суду не обирають: їх призначає президент за згодою Сенату, причому довічно. Голову ФРС теж призначають, і його термін не збігається з президентським, а члени ради керівників ФРС служать 14 років. Одна частина системи швидко реагує на настрої виборців, інша навмисно повільна. Це і є стримування та противаги на практиці.
Як так сталося? Батьки-засновники не робили ставку на особистості. Вони зробили ставку на систему.
Народження держави було важким. Перша конструкція — Статті Конфедерації — не працювала: центральна влада не мала ні грошей, ні реальних повноважень. Влітку 1787 року 55 делегатів майже чотири місяці сперечалися у Філадельфії за зачиненими дверима. Малі штати боялися, що їх задавлять великі. Великі не хотіли, щоб їхній голос важив стільки ж, скільки голос малих. Компроміс знайшли у двопалатному Конгресі: у Палаті представників місця розподіляються за чисельністю населення, у Сенаті кожен штат має по два голоси.
Документ підписали 39 делегатів із 55. Далі почалася боротьба за ратифікацію, і результати в деяких штатах були мінімальними. Нью-Йорк схвалив конституцію 30 голосами проти 27, Вірджинія — 89 проти 79. Останній штат, Род-Айленд, ратифікував її лише у 1790 році, 34 голосами проти 32.
Мотивація була дуже сильною: щойно виграна війна за незалежність і страх отримати замість короля власного тирана. І був високий рівень політичної культури. Джеймс Медісон сформулював головну ідею однією фразою: «Якби люди були ангелами, жоден уряд не був би потрібен». Оскільки ангелів немає, потрібна система, у якій «честолюбство протистоїть честолюбству».
Минуло майже 240 років. Президенти, партії та гасла змінювалися. А механізм, який дозволяє виборцям регулярно й мирно коригувати курс, працює досі: у 2024 році в один бік, у 2026-му — в інший.
Для інвестора в цьому теж є урок. Ставку варто робити не на конкретного політика, а на інститути, які переживають будь-якого політика.
Коментарі - 2
Ох, чую ми ще будем ностальгувати за Трампом. Той хоч хотів зупинити війну. А ці готові воювати (нами) хоч 1000 років і паралельно торгувати з Рашкою.