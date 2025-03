Слідом за гуру: як змінилися портфелі відомих інвесторів за останній квартал

Що в портфелі Воррена Баффета

Воррен Баффет (Warren Buffett) — один із найуспішніших і найбагатших інвесторів США та світу. Він є взірцем для більшості гравців ринку, а аналітики нерідко посилаються на його рішення. Підхід Баффета до фондового ринку базується на ціннісному інвестуванні — він купує якісні компанії з сильними конкурентними перевагами, коли їхня ринкова ціна нижча за реальну вартість. Баффет вкладає кошти на довгострокову перспективу, уникає ризикованих активів і діє раціонально, попри ринкову паніку.

У портфелі Воррена Баффета найбільші частки займають активи вже відомих компаній:

Apple Inc. (AAPL) — 28,12%,

American Express Company (AXP) — 16,84%,

Bank of America Corporation (BAC) — 11,19%,

The Coca-Cola Company (KO) — 9,32%,

Chevron Corporation (CVX) — 6,43%.



Структура портфеля Воррена Баффета від 31.12.2024 (ілюстрації 1−3)

Джерело: finviz

Джерело: Valuesider





Джерело: Valuesider

У портфелі Воррена Баффета відбулися невеликі зміни: нова позиція Constellation Brands (STZ), проте акції цієї компанії в доволі маленькому обсязі. STZ працює в секторі виробництва алкоголю, що наразі перебуває у спаді.

Нарощування позицій відбулося відразу в декількох напрямках. Помітно зросла кількість активів компаній Domino’s Pizza Inc. (DPZ), Pool Corporation (POOL), Sirius XM Holdings Inc. (SIRI), VeriSign Inc. (VRSN) та Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Позиції деяких компаній суттєво скоротилися або взагалі закрилися. Під це зменшення потрапили акції Louisiana-Pacific Corporation (LPX), T-Mobile US, Inc. (TMUS), Liberty Media Corporation Series C (FWONK), Bank of America Corporation (BAC), Capital One Financial Corporation (COF), Charter Communications, Inc. (CHTR), Nu Holdings Ltd. (NU), Citigroup Inc. ©, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Ulta Beauty, Inc. (ULTA) та Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Зміни в портфелі Воррена Баффета

Джерело: Valuesider

Воррен Баффет добре знається на декількох економічних секторах, тож його рішення можуть дати більше розуміння про перспективи тієї чи іншої галузі. Зокрема, інвесторам варто звернути увагу на деталі портфеля Баффета:

Нафтогазовий сектор . Баффет продовжує володіти активами Occidental Petroleum Corporation (OXY), однієї з найбільших нафтодобувних компаній. Зараз багато політиків зацікавлені в зменшенні цін на паливо через можливість зниження інфляції. Це рішення підтверджує довгострокову орієнтацію інвестора. Позиція Pool Corporation (POOL). Ця компанія — найбільший дистриб'ютор обладнання та товарів для басейнів. Те, що Баффет купує акції бізнесу басейнів, дивує інших інвесторів, проте змушує замислитися над перспективами цих паперів. Фінансовий сектор. Воррен Баффет добре розбирається в фінансах, тож його дії в цій галузі можуть слугувати певними сигналами для гравців ринку. Він виходить з Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Inc. © та Nu Holdings Ltd. (NU), що може слугувати застереженням. Apple Inc. (AAPL). Інвестиційний гуру не скорочував акції цієї технологічної компанії, як минулого року. Це хороший знак для холдерів, оскільки продаж Баффета міг сильно вплинути на вартість цінних паперів.

Воррен Баффет робить акцент на довгострокових перспективах і фундаментальному аналізі компаній. Гуру також продовжує тримати велику кількість готівки, яку зможе спрямувати на викуп якісних компаній за вигідною ціною.

Які сигнали дає портфель Майкла Б’юрі

Майкл Б’юрі (Michael Burry) — відомий інвестор і фінансовий аналітик, який здобув популярність завдяки передбаченню фінансової кризи 2007−2008 років. Він також отримав значні прибутки від ставок на падіння іпотечного ринку. Інвестор спеціалізується на глибокому фундаментальному аналізі й використовує нестандартні інструменти, як-от кредитно-дефолтні свопи (CDS), опціони та інші деривативи. Крім цього, він також активно інвестує в акції та облігації. На останньому зростанні китайського ринку інвестор міг би добре заробити, якби протримав позиції довше.



Структура активів інвестора від 31.12.2024 (ілюстрації 1−2)

Джерело: finviz.com

Джерело: Valuesider

У портфелі гуру найбільшу частку займають п'ять компаній:

Alibaba Group Holding (BABA) — 16,42%,

Baidu Inc. (BIDU) — 13,61%,

JD.com Inc. (JD) — 13,43%,

Estee Lauder Companies (EL) — 9,68%,

Molina Healthcare Inc (MOH) — 9,40%.

Зміни в портфелі

Джерело: Valuesider

Нещодавно Майкл зробив декілька нових інвестицій. Серед них є як потенційно перспективні компанії з сильними фінансовими показниками, так і ризикованіші позиції, які можуть бути цікавими для слідкування:

Estee Lauder Companies (EL) (9,68%) — попри погіршення фінансових показників з 2021 року, інсайдери та гуру активно викуповують акції. Бізнес має перспективи зростання, тому вартий уваги й слідкування.

PDD Holdings Inc. (PDD) (9,39%) — власник Temu, однієї з найпопулярніших e-commerce платформ. Фінансові результати компанії покращуються, що приваблює інвесторів.

HCA Healthcare Inc. (HCA) (5,81%) — оператор лікарень та центрів невідкладної допомоги. Компанія демонструє стабільні фінансові показники та чіткі циклічні рухи.

Bruker Corp. (BRKR) (5,68%) — виробник наукових приладів. Бізнес зазнає падіння EBITDA та чистого прибутку на тлі зростання боргу. Ймовірно, Майкл розглядає цю компанію з перспективи медичних технологій.

V.F. Corporation (VFC) (5,54%) — виробник одягу та взуття, що адаптується до змін попиту й розвиває онлайн-продажі, а також присутня активність з боку інсайдерів.

Magnera Corporation (MAGN) (4,69%) — бізнес із широким асортиментом продукції — від гігієнічних засобів до будматеріалів та обслуговування харчової промисловості. Попри активність інсайдерів, фінансові показники залишаються слабкими.

Oscar Health Inc. (OSCR) (3,47%) — страховий бізнес, що робить ставку на цифрові рішення. Інсайдерської активності чи суттєвих змін не спостерігається.

Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) (0,32%) — виробник преміального одягу. Частка в портфелі незначна, тож це не може свідчити про сигнали від гуру.

Окрім цього, інвестор продовжує нарощувати активи в компанії American Coastal Insurance Corp. (ACIC), що у страховому секторі. Зокрема, в ній спостерігається активність інсайдерів.

У портфелі відбулися скорочення або закриття декількох позицій, серед яких були компанії з різних секторів, як-от технологічного, охорони здоров’я та нерухомості:

Alibaba Group Holding (BABA),

JD.com Inc. (JD),

Molina Healthcare Inc. (MOH),

Realty Income Corporation (REAL),

Olympic Steel Inc. (OLPX),

Four Corners Property Trust Inc. (FOUR).

Ймовірно, один із найцікавіших сигналів від Майкла можна очікувати в наступному звіті. З цих даних буде відомо, чи закриває інвестор позиції Китаю, оскільки він може стати бенефіціаром прибутку на останньому зростанні ринку.

Угоди в портфелі Білла Акмана

Білл Акман (Bill Ackman) — один із найвідоміших і водночас суперечливих інвесторів, засновник та генеральний директор Pershing Square Capital Management. Він здобув популярність завдяки своїм агресивним стратегіям і великим ставкам на ринкові події. Зокрема, його прославила ставка на зростання індексу волатильності VIX у 2020 році, де він інвестував $27 млн і заробив $2,6 млрд. Також важливо зазначити, що в інвестора достатньо капіталу для того, аби входити до рад директорів компаній і впливати на їхнє управління.

Структура портфеля Білла Акмана від 31.12.2024

Джерело: finviz.com

Джерело: Valuesider

Основу портфеля гуру складають п'ять найбільших компаній:

Brookfield Corp. (BN) — 15,89%,

Restaurant Brands International (QSR) — 11,88%,

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) — 11,78%,

Howard Hughes Holdings Inc. (HHH) — 11,50%,

Alphabet Inc. (GOOG) — 11,39%.

Зміни в портфелі Білла Акмана

Джерело: Valuesider

Портфель Білла зазнає змін, відповідно до ринкових умов і власних стратегічних рішень. Останні оновлення включають як нові придбання, так і нарощування позицій у вже наявних компаніях, а також скорочення або повний вихід із деяких активів:

Нові позиції

Nike Inc. (NKE) — один із найбільших світових виробників спортивного одягу та взуття. Останні декілька років компанія стикалася з репутаційними ризиками та падінням попиту в КНР. Однак після зміни генерального директора в жовтні 2024 року та коригування бізнес-стратегії інвестор почав скуповувати акції. Це може вказувати на перспективність компанії.

Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) — компанія, що займається послугами у сфері громадського харчування, роздрібної торгівлі та дозвілля. У цьому випадку йдеться про корпоративну дію, тому позиція не розглядається, як інвестиційне рішення.

Нарощування позицій

Brookfield Corp. (BN) — глобальна інвестиційна компанія, яка керує активами в різних секторах, включно з нерухомістю, енергетикою та інфраструктурою. Це найбільша позиція в портфелі гуру, і він продовжує збільшувати свою частку.

Зменшення позицій

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) — міжнародна мережа готелів і курортів. Гуру тримав цю позицію протягом тривалого часу, але, з огляду на поточні мультиплікатори та перспективи, інвестор її скоротив.

Слідувати за гуру — може бути ризикованим рішенням для консервативних інвесторів, оскільки його портфель буває дуже волатильним. Однак Білл має цікаві угоди, за якими варто спостерігати.

Інвестувати як гуру

Копіювання стратегій навіть найкращих інвестиційних експертів може бути ризикованим, оскільки великі фонди мають доступ до внутрішньої аналітики та ухвалюють рішення на основі власних стратегічних міркувань, які не завжди підходять іншим учасникам ринку. Тому важливо не лише стежити за їхніми угодами, а й розуміти логіку цих дій.

Окрім цього, варто звернути увагу на результати наступного кварталу, оскільки геополітичні зміни вже вплинули на ринок. Аналіз рішень провідних інвесторів дозволяє краще зрозуміти їхні стратегії та реакцію на ринкові зміни. На фондовому ринку важливі не лише слова, а й дії, підкріплені реальними угодами й капіталом. Водночас варто пам’ятати про часову затримку цих звітів.