Війна в Україні, ціни на нафту та біженці: що змінить повалення режиму Асада

Президент Сирії Башар Асад залишив країну і пішов у відставку, — повідомило в неділю російське МЗС. Повстанські воєнні сили увійшли до столиці Дамаск і оголосили про «початок нової ери для Сирії». Повалення сирійського лідера Башара Асада може вплинути щонайменше на три глобальні ситуації, створивши наслідки для західних інвесторів, пише Barron's. «Мінфін» вибрав головне.

Загалом крах сирійського режиму навряд чи відразу вплине на світові ринки, вважає Barron's: Сирія не входить до великих виробників нафти, а її економіка виснажена понад десятьма роками війни і західними санкціями.

Але падіння Асада відбувається у той момент, коли світовий порядок швидко змінюється. Асад був союзником росії та Ірану, і повалення диктатора позначиться на інших великих геополітичних лініях розлому.

Події в Сирії можуть спричинити щонайменше три складні світові ситуації, що мають наслідки для західних інвесторів.

По-перше, повалення Асада загрожує стати ударом по його союзу з рф і мати наслідки для війни в Україні. Обраний президент Дональд Трамп уже поспішив пов'язати події у Сирії з війною росії на Україні. Він закликав до негайного припинення вогню в Україні та початку переговорів, зазначивши, що росія виявилася «ослабленою через Україну та погану економіку».

Потенційне припинення вогню в Україні може призвести до пом'якшення західних санкцій проти москви та покращення ситуації з постачанням таких товарів, як зерно та газ, зазначає видання.

По-друге, Іран, із падінням Асада, втрачає ще одного регіонального союзника і стає дедалі ізольованішим. Іранська проксі-сила Хезболла боролася у сирійській війні на боці режиму. Але нещодавні атаки Ізраїлю в Лівані знищили Хезболлу, вбивши її давнього лідера та його помічників.

Ця динаміка посилює тиск на Іран, оскільки «яструбина» адміністрація Трампа має намір повернутися до влади. Поки що незрозуміло, як ситуація розвиватиметься далі.

З одного боку, верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї може спробувати домовитися про угоду зі США та іншими країнами, написав аналітик Eurasia Group Грегорі Брю у соцмережі Bluesky. З іншого боку, швидке падіння режиму Асада може спонукати його до того, щоб «створювати бомбу», написав Брю. Західні розвідки вважають, що Іран не має ядерної зброї, але може спробувати її створити, зазначає Barron's.

Іран — один із найбільших експортерів нафти в ОПЕК. У разі появи нових ризиків для постачання нафти на Близькому Сході, світові ціни на енергоносії знову злетять, попереджає Barron's. Ціни на нафту цього року знизилися, досягнувши трохи більше $67 за барель. Ознаки того, що конфлікт може обмежити постачання, ймовірно, змінять цю тенденцію, знову підвищивши світові ціни на енергоносії.

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По-третє, створення умов для безпечного повернення до Сирії мільйонів біженців могло б послабити напругу між ЄС і Туреччиною: громадянська війна в Сирії змусила понад п'ять мільйонів людей залишити країну, за даними ООН, багато хто з них шукав притулку в ЄС, що створило міграційну кризу.

У 2016 році Туреччина та ЄС уклали угоду з метою обмежити приплив біженців до Європи — за її умовами, Туреччина, серед іншого, приймала назад людей, які нелегально проникли до Греції, в обмін на фінансову допомогу. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинувачував Брюссель у невиконанні домовленостей.