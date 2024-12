Витрати на війну сягнули $2,4 трлн: як заробити на акціях виробників зброї

Глобальна зацікавленість у нарощуванні сили

Збільшення витрат на оборонний сектор відображає посилення глобальної напруженості та зростання пріоритету військової безпеки у світі. Це також говорить про початок нової епохи всесвітньої озброєності, де країни все більше ресурсів вкладають у модернізацію збройних сил​.

За останні 10 років фонд інвестування в оборону iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) отримав загальну річну прибутковість близько 11,2%. Відповідно, якби у 2014 році ви вклали до цього фонду $10 тис., то зараз на рахунку побачили б близько $30 тис.

Загальна середньорічна прибутковість iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Джерело: iShares

Зростання гіпотетично інвестованих $10 тис. (листопад 2014 — листопад 2024 рр.).

Джерело: iShares

Згідно із законом про дозвіл на національну оборону, у 2025 році США планують збільшити військові витрати на 4,1%, порівнюючи з 2024 роком, — до $923,3 млрд. Однак війна в Україні, напружені відносини Китаю і Тайваню, конфлікт на Близькому Сході можуть підштовхнути американський уряд до більших інвестицій в оборонний сектор.

Для інвесторів акції компаній цієї галузі залишаються привабливими завдяки їхній стабільності та передбачуваності, яку зумовили довгострокові урядові контракти. Очікується, що з поверненням Дональда Трампа до влади оборонна промисловість отримає значний поштовх для зростання, що насамперед принесе вигоду найбільшим гравцям ринку — Lockheed Martin, Northrop Grumman та General Dynamics.

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Lockheed Martin (США) вже довгий час очолює рейтинг 100 найкращих акцій оборонної промисловості. Компанія є провідним глобальним виробником у галузі безпеки, оборони та аерокосмічної інженерії.

Доходи Lockheed Martin від оборонного виробництва у 2023 році склали $64,65 млрд, що становить 96% її загального обороту. Нещодавно компанія отримала частку бюджету Пентагону у розмірі $12 млрд і продовжує інвестувати в передові системи, як-от винищувачі F-35, які суттєво перевершують інші моделі та ракети Javelin.

Аналіз акції Lockheed Martin

Джерело: Yahoo Finance

У третьому кварталі компанія повідомила про зростання чистих продажів на 1%, порівнюючи з попереднім роком, — до $17,1 млрд. Чистий прибуток склав $1,6 млрд ($6,84 на акцію), порівнюючи з $1,7 млрд ($6,73 на акцію) у 2023 році. До того ж Lockheed Martin підвищила прогнози на 2024 рік щодо продажів та прибутків, а також збільшила виплати акціонерам у формі дивідендів та через викуп акцій​.

Lockheed Martin демонструє стабільні фінансові результати, має сильний портфель замовлень і впроваджує стратегічні ініціативи для подальшого зростання. Поточна геополітична ситуація збільшує попит на оборонні технології, що робить компанію перспективним варіантом для довгострокових інвестицій.

RTX Corporation (NYSE:RTX)

RTX Corporation (попередня назва Raytheon Technologies) — один із найбільших гравців аерокосмічного та оборонного секторів, який фокусується на електронних системах та зброї. Корпорація демонструє суттєве зростання у 2024 році із доходами у розмірі $40,6 млрд.

Аналіз акції RTX

Джерело: Yahoo Finance

У третьому кварталі 2024 року RTX Corporation збільшила продажі на 6% — до $20,1 млрд, а прибуток на акцію зріс на 16% — до $1,45, чим перевищив прогнози. Річний прогноз EPS підвищили до $5,50−5,58. Операційний грошовий потік склав $2,52 млрд, а вільний грошовий потік — $1,97 млрд. Портфель замовлень досяг $221 млрд, із яких $90 млрд — оборонні контракти.

Компанія активно інвестує в інновації та обслуговує зростаючий попит у сфері оборони й авіації. Завдяки високим дивідендам і викупу акцій на $1,1 млрд RTX Corporation залишається привабливою для інвесторів.

Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

Aviation Industry Corporation of China (AVIC) — це одна з найбільших державних корпорацій Китаю, яка спеціалізується на розробці, виробництві та постачанні авіаційної техніки, а також на інших високотехнологічних проєктах оборони та цивільного призначення. AVIC є ключовим гравцем в авіаційній галузі світу.

Корпорація за рік збільшила оборонні доходи на 45%, що підкреслює прагнення Китаю розвивати власні військово-повітряні сили. Крім цього, AVIC здійснює реформи, як-от децентралізацію активів і залучення приватного капіталу, що може зміцнити її позиції в майбутньому.

AVIC не торгується як єдина публічна компанія на жодній фондовій біржі, оскільки це державна корпорація. Однак багато її дочірніх компаній, зокрема, AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd., AVIC Aircraft Co., Ltd., AVIC International Holdings Limited та інші, торгуються на Гонконгській, Шанхайській та Шеньчженьській біржах.

Попри те, що AVIC входить до 5 найбільших оборонних компаній світу та є привабливою для інвесторів, існують значні геополітичні ризики, як-от санкції та конкуренція, що впливають на потенціал компанії.

Northrop Grumman (NYSE:NOC)

Корпорація Northrop Grumman — американська компанія, яка виробляє та постачає оборонні та аерокосмічні технології. Вона є провідним постачальником систем запуску ракет для військових підводних човнів і кораблів. Корпорація є найвідомішою завдяки створенню легендарного стратегічного бомбардувальника-невидимки B-2 вартістю близько $1 млрд.

Аналіз акції Northrop Grumman Corp

Джерело: Yahoo Finance

Northrop Grumman отримує дохід здебільшого від оборонного та аерокосмічного секторів. Основними клієнтами є Міністерство оборони США та NASA.

У 2024 році продажі компанії зросли на 6% — до $41,0−41,4 млрд, а прибуток на акцію — на 13% — до $7. Портфель замовлень досяг рекордних $85 млрд. Зокрема, компанія отримала контракт на $42,4 млн для підтримки підводних систем Trident II (D-5), виконання якого триватиме до 2031 року.

Northrop Grumman фокусується на довгострокових програмах, як-от модернізація ядерного потенціалу та автономні системи. У 2025 році прогнозується зростання продажів на 3−4%, і збільшення вільного грошового потоку на понад 20%.

General Dynamics (NYSE:GD)

Корпорація General Dynamics є аерокосмічною та оборонною компанією, що посідає 5 місце у світі за обсягами продажів зброї. Вона постачає танки, ракети, підводні човни, військові кораблі, винищувачі та електроніку для військових служб та пропонує широку лінійку продуктів і сервісів у галузі бізнес-авіації, виробництва бойових машин, систем озброєння, боєприпасів, розробки інформаційних систем для управління озброєними силами та для кораблебудування.

Аналіз акції General Dynamics

Джерело: Yahoo Finance

Корпорація General Dynamics показала високі фінансові результати у 2024 році, чим демонструє постійне зростання доходів у ключових бізнес-сегментах. За перші 9 місяців 2024 року дохід сягнув $34,4 млрд, що на 12,3% більше за результат 2023 року. Чистий прибуток за 9 місяців досягнув $2,63 млрд, що на 14% більше, порівнюючи з аналогічним періодом попереднього року.

Станом на кінець третього кварталу 2024 року портфель замовлень компанії склав $92,6 млрд із великим попитом у сегментах аерокосмічної та оборонної техніки. GD підтримує сильні грошові потоки, сплатила $390 млн дивідендів і викупила акцій на суму $44 млн.

General Dynamics демонструє стабільне зростання завдяки високому попиту та реалізації масштабних контрактів. Надійний портфель замовлень та фінансова стабільність роблять компанію привабливим варіантом для довгострокових інвесторів.

Прибуток, попри ризик

Загострення військових та політичних конфліктів у світі призводить до зростання глобальних витрат на оборону. Чим складнішою є міжнародна ситуація, тим більший потенціал для зростання оборонної промисловості та доходів інвесторів, які в неї вкладаються.

Як і будь-які інвестиції, вкладення в оборонні компанії можуть приносити прибутки, однак вони завжди пов'язані з певними ризиками. Перевагами інвестування в цей сектор є стабільний попит, підтримка з боку урядів і зростання витрат на оборону. Ризики, зі свого боку, включають залежність від державного фінансування, мінливу геополітичну ситуацію та регуляторні обмеження.

Крім цього, інвестування в оборонні компанії піднімає етичний аспект. Під час купівлі акцій цих та інших компаній галузі, інвестори фактично підтримують виробництво зброї та ескалацію конфліктів.

