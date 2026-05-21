Скільки насправді коштує США політика Трампа

Незважаючи на торгові війни, міграційні обмеження та політичну турбулентність, економіка США залишається сильнішою за більшість розвинених країн. Але це не означає, що політика Трампа не обходиться їй дорого. Скільки втрачає пмеріканська економіка через дії президента країни, порахував Economist. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

З моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому американська економіка продовжує виглядати сильнішою за більшість розвинених країн. У 2025 році ВВП США зріс на 2,1%, тоді як Велика Британія, Франція та Японія ледве утримували зростання на рівні близько 1%, а Німеччина практично стояла на місці. Фондовий ринок США за останні 15 місяців неодноразово оновлював історичні максимуми.

Все це відбувалося на тлі політики, яка одночасно створювала сильну невизначеність: торговельні війни, масові депортації мігрантів, постійні зміни тарифів і посилення геополітичних конфліктів.

Через це економісти опинилися в дивному становищі. Багато хто очікував, що політика Трампа призведе до серйозного уповільнення економіки, однак цього не сталося. Виникає інше питання: наскільки сильнішою могла б бути американська економіка, якби не наслідки цієї політики?

Саме це деякі аналітики називають «податком MAGA» — прихованою ціною, яку економіка платить за політичний курс Трампа.

Що підтримувало зростання економіки

Американська економіка й без того входила в 2025 рік у сильній формі, однак потім отримала відразу кілька додаткових стимулів.

Інвестиційний бум

Першим став масштабний інвестиційний бум навколо штучного інтелекту. У 2025 році витрати чотирьох найбільших технологічних компаній — Alphabet, Amazon, Microsoft та інших — на інфраструктуру ШІ перевищили $350 млрд. У 2026 році ця сума, згідно з останніми прогнозами, може наблизитися до $700 млрд.

Це спричинило різке зростання інвестицій у дата-центри, чіпи, системи охолодження та програмне забезпечення. У 2025 році реальні інвестиції в обладнання для обробки інформації, ПЗ та центри обробки даних зросли більш ніж на 15%.

Валовий внесок цього буму виглядав величезним — майже один процентний пункт зростання ВВП. Але значна частина обладнання імпортується з Азії, насамперед з Південної Кореї та Тайваню. Тому чистий ефект для американської економіки виявився набагато скромнішим.

Після вирахування зростання імпорту обладнання додатковий внесок інвестицій у ШІ у зростання ВВП США оцінюється приблизно в 0,2%.

Зростання фондового ринку

Другим фактором стало потужне зростання американського фондового ринку. З моменту перемоги Трампа на виборах і до кінця 2025 року індекс S&P 500 зріс приблизно на 15% у реальному вираженні. Це додало домогосподарствам близько $5 трлн додаткового багатства понад звичайну динаміку.

Американці зазвичай витрачають лише невелику частину таких «паперових» доходів, однак навіть помірний ефект виявився помітним. Якщо виходити з оцінки, що кожен додатковий долар фондового багатства збільшує витрати приблизно на два центи протягом першого року, зростання ринку могло додати економіці близько $100 млрд споживчих витрат. Це еквівалентно приблизно 0,3% додаткового зростання ВВП.

Стимулюючі заходи Трампа

Третім фактором стали вже прямі дії адміністрації Трампа. Білий дім спростив правила для корпоративних злиттів, почав скорочувати регулювання та послабив обмеження на приватне кредитування.

Податковий пакет 2025 року також став потужним стимулом для бізнесу. Він зберіг корпоративні податкові пільги, повернув можливість повного списання витрат на науково-дослідні роботи та прискорив амортизацію активів.

У середньому незалежні оцінки — включаючи розрахунки Budget Office, Tax Foundation, Tax Policy Center та Yale Budget Lab — показують, що ці заходи могли додати близько 0,2% зростання ВВП у перший рік і близько 0,4% у 2026 році.

Що гальмувало економіку

Саме тут економісти починають говорити про «податок MAGA». За оцінками Peterson Institute, тарифна політика Трампа скоротила зростання реального ВВП приблизно на 0,2%, що негативно позначилося на споживчих витратах та прибутках бізнесу.

Brookings Institution оцінює наслідки міграційної політики приблизно ще в мінус 0,2%. Масові депортації та закриття кордонів призвели до негативної чистої міграції, скоротивши пропозицію робочої сили та внутрішній попит.

Однак ці цифри не враховують головний фактор — невизначеність. Мита постійно переглядаються, відкладаються і вводяться знову. Імміграційна політика змінюється ривками. Геополітичні конфлікти посилюються. Для бізнесу це означає неможливість планувати довгострокові інвестиції.

Індекс невизначеності економічної політики, розроблений Скоттом Бейкером та його колегами, зріс більш ніж на 100 пунктів після обрання Трампа. Історично такі стрибки супроводжувалися падінням інвестицій бізнесу на 5−10%.

За межами ШІ економіка виглядає слабшою

Якщо виключити інвестиції, пов'язані з ШІ, картина стає набагато менш оптимістичною. Інвестиції в нежитловий основний капітал поза технологічним сектором за останні чотири квартали скорочувалися приблизно на 3% у річному вираженні. У попередні десять років вони в середньому зростали більш ніж на 5%.

Інвестиції в промислове та транспортне обладнання впали більш ніж на 2%, а будівництво виробничих об'єктів — приблизно на 20%.

Поза межами ШІ загальний обсяг інвестицій зараз приблизно на $130 млрд нижчий за довгостроковий тренд. Ця інвестиційна слабкість сама по собі скорочує зростання ВВП приблизно на 0,4%. При цьому проблема навряд чи пов'язана з нестачею капіталу. Кредит залишається доступним, а спреди між корпоративними облігаціями та казначейськими паперами залишаються мінімальними за історичними мірками.

Багато економістів вважають, що ключову роль відіграє саме політична невизначеність. Рік тому Федеральний резервний банк Атланти з'ясував, що близько 45% керівників компаній збиралися скорочувати інвестиції саме через непередбачуваність економічної політики.

Скільки коштує «податок MAGA»

Якщо скласти ефект тарифів, міграційних обмежень і зниження ділової активності, виходить приблизно мінус 0,8% зростання ВВП. Це майже збігається з оцінкою, отриманою через альтернативний сценарій — порівнянням фактичного зростання економіки з тим, яким воно могло б бути за відсутності цих обмежувальних факторів.

Приводів для оптимізму стає все менше. Тарифна політика залишається нестабільною, підтримуючи високий рівень невизначеності для бізнесу та домогосподарств. Війна в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки посилили енергетичний шок, який додатково тисне на реальні доходи населення та прибуток компаній.

Все це може ще більше сповільнити інвестиції. І все ж таки американська економіка продовжує дивувати стійкістю. За останнім прогнозом ФРБ Атланти, зростання ВВП США у поточному кварталі може досягти 4% у річному вираженні.

Інакше кажучи, без «податку MAGA» економіка США могла б наближатися до 5% зростання — рівня, який у цьому столітті спостерігалися лише кілька разів, крім відновлення після пандемії.