Вартість трежеріс знову зростає: чому Акман припинив грати проти облігацій США

Черговий волатильний тиждень для ринку акцій завершився падінням індексу S&P 500 на 2,5%. У фокусі інвесторів — сезон звітності, який набирає обертів, а також події на Близькому Сході. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Вже декілька тижнів поспіль ринок акцій США рухається за однаковим сценарієм: перші 2 дні тижня позитивні, середа-п'ятниця проходять у «мінорі». Причини, які впливають на динаміку, кожного разу відрізняються, однак, ринковий рух залишається без змін. Початок минулого тижня знову розпочався зростанням на фоні відсутності суттєвої загрози з Близького Сходу. Нагадаю, що ринки розуміють під «загрозою» пряме залучення третіх країн до війни в Ізраїлі.

Зараз уряд Біньяміна Нетаньягу веде воєнні дії проти угруповань, які підтримуються Іраном, однак не є офіційними структурами: ХАМАС у секторі Гази і Хезболла на півдні Лівану. Уряд Ірану періодично виходить із загрозливою риторикою, однак, далі слів справи не йдуть. А тому ринки капіталу, допоки конфлікт залишається локальним, мляво реагують на новини з Ізраїлю.

У підтвердження цього ціни на еталонні марки нафти (Brent, WTI) за тиждень втратили понад 3%. Напередодні нафтові ф’ючерси вважались одним із активів безпечної гавані. Зараз таким активом залишається золото, яке зросло у п’ятницю ближче до закриття ринку на фоні новин, що Ізраїль переходить до наземної частини операції у Газі.

Чому фондовий ринок Ізраїлю вперше закрився в плюс у неділю

Цікавим є й інший момент: фондовий ринок Ізраїлю вперше зріс минулої неділі з початку війни. Особливість робочого графіка Ізраїлю і ще низки країн, зокрема, Саудівської Аравії, полягає в тому, що фондовий ринок цих країн працює у неділю. Вихідні у Ізраїлі — п'ятниця та субота. Тож, вчора ринок Ізраїлю вперше закрився позитивно у вихідний день — +1,33%.

До цього три вікенди поспіль акції Ізраїлю сильно падали на фоні закритих бірж у Китаї, Європі та США. І це, попри те, що у п'ятницю Ізраїль вже офіційно перейшов до «другої фази операції проти ХАМАС».

Можливо, позитив полягає у тому, що Іран публічно заявив про небажання до розширення конфлікту.

Читайте також: Кількість «гарячих» точок у світі зростає: чому інвестори ігнорують війну

Що відбувається з трежеріс

Був й інший привід для оптимізму на початку тижня. Видатний інвестор, керуючий гедж-фондом Pershing Square Білл Акман тримав значну ставку проти американських облігацій, вбачаючи ризики подальшої емісії боргу, сталої інфляції. Минулого понеділка Акман публічно заявив, що його фонд закрив усю позицію. Реакція ринків була миттєвою: вгору пішли як облігації, так і акції.

Вважаю, що для ринку облігацій відбувся переломний момент. Чому так?

Багато хто пов'язує різке зростання дохідності облігацій довгої дюрації з політикою ФРС. Це помилка. За останні півроку ФРС не зробила об'єктивно нічого, що могло б виправдати динаміку дохідностей. Сам Пауелл казав, що не знає, чому дохідності зростають, і це правда: у ФРС, як регулятора, немає інструментів для регулювання кривої дохідності, окрім QE.

Тиск на ринок облігацій створює Казначейство (Міністерство фінансів) шляхом активного випуску нових паперів. У таких умовах, коли економіка сильна, а на ринку облігацій є потужний продавець, який постійно збільшує обсяг пропозиції, облігації купувати невигідно. Ще з початку літа почала наростати структурна дисфункція ринку облігацій: регулятори самі скоротили кількість гравців на ринку посередників і не були готові до збільшення обсягів пропозиції, яку самі почали генерувати.

В результаті, це створило «ареал ненависті» довкола облігацій, як класу активів: ніхто не хотів ними володіти, а провідні інвестори навіть тримали великі ставки проти цього ринку (зокрема, і Білл Акман, який заробив на своїй ставці понад $200 млн).

Тепер це змінилось. Акман публічно підтвердив, що його фонд закрив ставку проти облігацій. Серед причин — геополітичні (Акман слідкує за перебігом подій на Близькому Сході) та економічні ризики (Акман чекає послаблення економіки в 4 кварталі). Чому це важливо? — Акман — це тренд-мейкер. Його наслідують: якщо він закрив шорт, за ним закриють й інші гравці.

Акман належить до тієї когорти на Волл-Стріт, яка формує суспільну думку. Якщо Акман каже, що не варто більше грати проти облігацій, це означає, що він бачить у них цінність. Це вплине на погляди тисяч інших гравців на ринку за принципом доміно. І перша «доміношка» вже впала. До думки Акмана вже долучились Білл Гросс, фонд Vanguard. Отже, з ненависного ринку облігації перетворюються на об'єкт інтересу.

І дійсно, облігації закрили тиждень зростанням вартості понад 1%, втримавши імпульс початку тижня. Однак, акції не були такими ж оптимістичними. Настрій змінився в середу, в фокусі — сезон звітів.

Злети та падіння на фондовому ринку США

Лідерами та аутсайдерами серед індивідуальних акцій індексу S&P 500 за минулий тиждень знову були звітні компанії:

Компанія Тікер Результат за тиждень Raytheon RTX 9,11% Verizon VZ 5,92% Digital Realty DLR 5,65% Enphase Energy ENPH -29,25% United Parcel Services UPS -11,27% Google GOOG -9,76%

Прибуток і виторг Raytheon перевершили очікування. Компанія підвищила річні прогнози: за виторгом — із $73,5 млрд до $74 млрд, за прибутком — із $4,98 до $5, за вільним грошовим потоком — із $4,3 млрд до $4,8 млрд. Компанія заявила про значний прогрес в оцінці дефекту в авіадвигунах Pratt & Whitney, а фінансові наслідки відповідатимуть раніше оголошеним витратам.

Прибуток і виторг одного з найбільших телеком-операторів США Verizon також були кращими за очікування. Компанія перевершила очікування щодо чистого приросту абонентів: 100 тис. проти 63,6 тис. VZ очікує, що динаміка приросту абонентів триватиме і перевищить 217 тис., які були в 4-му кварталі 2022 року. Компанія підвищила прогноз вільного грошового потоку на $1 млрд — до $18 млрд, що вище за очікування $17,5 млрд.

Digital Realty Trust, що керує об'єктами нерухомості для дата-центрів, відзвітувала про доходи від операційної діяльності на акцію у розмірі $1,62, на рівні з очікуваннями. Результати відобразили вищі, ніж очікувалося, продажі, чому сприяла активна діяльність із лізингу підприємств. У третьому кварталі компанія зареєструвала операційний виторг у $1,402 млрд, що виявилося трохи кращим за прогнози.

Enphase Energy, компанія з сектору сонячної енергетики, відзвітувала про прибуток і виторг, що гірші за очікування. Компанія знизила прогноз продажів на 4-й квартал і заявила, що нинішнє уповільнення триватиме до 1-го кварталу 2024 року.

Найбільша у світі логістична компанія UPS знизила прогноз доходів за 2023 рік. Зараз UPS очікує, що консолідований дохід за поточний рік становитиме від $91,3 до $92,3 млрд, а консолідована скоригована операційна маржа — від 10,8% до 11,3%.

Компанія підтримує цільові планові капітальні витрати на рік у розмірі близько $5,3 млрд та виплати дивідендів у розмірі приблизно $5,4 млрд за умови схвалення правлінням. Зараз UPS очікує, що викуп акцій за 2023 рік становитиме приблизно $2,25 млрд. Очікується, що ефективна ставка податку за рік становитиме близько 22%.

Google став причиною падіння всіх ринків минулої середи. Компанія прозвітувала про виручку в $76,69 млрд, що на 11% більше, ніж рік тому, і вище за очікування в $76 млрд. Прибуток на акцію склав $1,55, що так само вище за очікування в $1,46.

Дохід від реклами склав $59,6 млрд, що вище за прогнози в $59,6 млрд. Дохід від реклами на YouTube склав $8 млрд, що також вище за очікування в $7,8 млрд. Виручка Google Cloud за квартал склала $8,4 млрд (+22 % за рік), але нижче за прогноз у $8,6 млрд, до того ж — це уповільнення з 28% у попередньому кварталі.

Фінансовий директор Рут Порат заявила, що хмарний бізнес відображає «вплив зусиль щодо оптимізації клієнтів». Уповільнення хмарного бізнесу компанії різко контрастує з вищим, ніж очікувалося, зростанням у Microsoft (ключова причина падіння — через паралельний хороший звіт у MSFT у сегменті хмари, тобто, це не проблема галузі, а конкретно проблема Google).

Читайте також: Америка буде вам винна: навіщо купувати US Treasuries

Як звітують американські компанії

Загалом, сезон звітів йде змішано — реакції ринку йдуть урозріз із номінальними показниками. Наразі відзвітували 49% компаній, з яких 78% побили рекорд за прибутком (вище 5-річного показника в 77%), 62% — за виручкою. Сукупні результати прибутку для S&P 500 означають зростання прибутку на 2,7% за рік — вперше з 2 кварталу 2022 року (тижнем раніше був спад прибутку на 0,2%). 28 компаній дали негативний прогноз, 14 — позитивний.

Не допомогли і хороші показники макроекономіки. За даними першого читання, економіка США прискорилася до 4,9% у річному обчисленні, що у понад двічі перевищує темпи другого кварталу. Основний двигун зростання економіки — особисті витрати — підскочили на 4%, що також є максимальним показником із 2021 року.

Показник базової інфляції, що уважно відстежується, знизився трохи більше, ніж очікувалося, — до найповільнішого темпу з 2020 року.

Найбільша економіка світу залишається стійкою перед викликом зростаючих цін та швидкого зростання вартості запозичень, неодноразово перевершуючи очікування прогнозистів та пом'якшуючи побоювання рецесії. Основною рушійною силою цієї стійкості є ринок праці, який продовжує підживлювати попит із боку споживачів.

Багато економістів очікують, що зростання сповільниться в останні місяці року, оскільки вартість позик обмежує покупки дорогих товарів та відновлюються виплати за студентськими кредитами.

Однак, дані щодо обсягу замовлень товарів тривалого користування не вказують на зниження активності. Якщо споживчий попит залишиться стійким, це ризикує утримати інфляцію вище за цільовий показник ФРС у 2% і може вимагати посилення грошово-кредитної політики.

Головні події поточного тижня

Головною подією тижня стане засідання ФРС у середу, 1 листопада. Очікується, що ФРС залишить відсоткову ставку без змін, при цьому зростання дохідності облігацій сприймається, як привід для обережності.

У четвер, 2 листопада, — звіт Apple, який може сприяти розвороту тренду на ринку, або ж, навпаки, посилити продажі, якщо цифри розчарують інвесторів. У фокусі, звісно ж, будуть коментарі щодо попиту та виробництва нових iPhone 15.

Також варто зазначити, що 31 жовтня завершується фінальна дата для пасивних фондів із закриття податкового реєстру. Цілком можливо, що основною причиною посилених розпродажів минулого тижня була фіксація збиткових позицій взаємних фондів.

Фонди продають позиції, які найбільше втратили у ціні до фінальної дати, щоб потім відкупити їх, і таким чином знизити податкове навантаження на приріст капіталу. Якщо так, тоді з 1 листопада ми можемо побачити розворот від падіння до зростання. Спостерігаємо.