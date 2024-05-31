Індія забрала у Британії свої 100 тонн золота

Центробанк Індії забрав 100 тонн золота, яке зберігалось у Банку Англії. Ще стільки ж планують переправити незабаром. Про це пише Times of India.

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Центральний банк Індії має понад 822 тонн золота. З них майже 414 тонн зберігалися за кордоном в Банку Англії та Банку міжнародних розрахунків (BIS).

Для багатьох центральних банків світу Англія традиційно є надійним місцем зберігання золота. Індія теж тримає там частину своїх запасів із моменту здобуття незалежності.

Для перевезення такої кількості золота знадобилась значна підготовча робота. По-перше, Банк Індії звільнили від сплати митних зборів за ввезення металу, але не від імпортного податку, бо він розподіляється між окремими штатами. По-друге, знадобився спеціальний літак із додатковими заходами безпеки.

Times of India пише, що переміщення золота дозволить центробанку зекономити на послугах Банку Англії. Всередині Індії золото зберігається у колишньому монетному дворі в Мумбаї, а також у Наґпурі.