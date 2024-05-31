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31 травня 2024, 17:11

UBS Group завершила поглинання Credit Suisse: банк працював з 1856 року

Швейцарська банківська група UBS Group AG у п'ятницю, 31 травня, оголосила про завершення поглинання конкурента Credit Suisse Group AG. Про це повідомляє пресслужба групи.

Швейцарська банківська група UBS Group AG у п'ятницю, 31 травня, оголосила про завершення поглинання конкурента Credit Suisse Group AG.

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«Сьогодні Credit Suisse AG була знята з реєстрації в Комерційному регістрі кантону Цюрих і припинила своє існування як окрема юридична особа», — сказано в заяві.

UBS AG успадкувала всі права й зобов'язання Credit Suisse AG, зокрема й усі непогашені боргові інструменти останньої.

За рік з моменту екстреного поглинання UBS виконав багато з того, що мав намір зробити, погоджуючись на покупку Credit Suisse. Компанія відокремила багато непотрібних їй активів, оновила свої керівні команди й почала об'єднувати окремі ІТ-системи двох компаній.

Припинення діяльності Credit Suisse Group AG як окремої юридичної особи завершує історію банку, який відіграв центральну роль в історії та розвитку Швейцарії. Колишній Schweizerische Kreditanstalt був заснований 1856 року для фінансування будівництва залізничної мережі.

Credit Suisse Group була представлена в 56 країнах. Працювала у приватному й інвестиційному банкінгу і керуванні активами.

Credit Suisse не торгувався як єдине підприємство з 13 червня 2023 року, коли відбувся перший етап завершення злиття. Акції банку були виключені з лістингу Швейцарської фондової біржі та Нью-Йоркської фондової біржі відповідно.

Джерело: Мінфін
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