Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт

Кабмін вирішив не розділяти кількість спожитих кіловатів й встановив єдиний тариф для населення — 4,32 грн/кВт. Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф буде діяти з 1 червня до кінця квітня 2025 року.

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Також відбулися зміни й для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт

Раніше в Кабміні обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику. Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

Наприклад, за умови споживання до 100 кВт-год на місяць вартість повинна була залишитись незмінною — 2,64 гривні. Якщо споживання перевищує 100 кВт-год, ціна мала зрости до 4,8 гривні за кожну кіловат-годину, починаючи з першої.