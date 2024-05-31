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31 травня 2024, 15:57

Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт

Кабмін вирішив не розділяти кількість спожитих кіловатів й встановив єдиний тариф для населення — 4,32 грн/кВт. Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф буде діяти з 1 червня до кінця квітня 2025 року.

Кабмін вирішив не розділяти кількість спожитих кіловатів й встановив єдиний тариф для населення — 4,32 грн/кВт.

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Також відбулися зміни й для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт

Раніше в Кабміні обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику. Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

Наприклад, за умови споживання до 100 кВт-год на місяць вартість повинна була залишитись незмінною — 2,64 гривні. Якщо споживання перевищує 100 кВт-год, ціна мала зрости до 4,8 гривні за кожну кіловат-годину, починаючи з першої.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
TAN72
TAN72
31 травня 2024, 16:01
#
Ну наконец-то ещё ближе к Европе.
+
+15
Vadim531
Vadim531
31 травня 2024, 16:02
#
Покращення вже сьогодні.
+
0
financialGenius
financialGenius
31 травня 2024, 16:04
#
Клоуны продолжают шутить под кокосом походу … а так обещали не поднимать тарифы когда война началась … так они из безвиза сделали беспаспорта … ну и т. д. и тп…
+
+15
innapcholko
innapcholko
31 травня 2024, 16:06
#
Догнали Польшу уже!
+
0
BatonUA
BatonUA
31 травня 2024, 16:14
#
Зате ніякої економічної броні! Все як самі хотіли
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