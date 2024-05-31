Visa та Mastercard готові заплатити $197 млн за врегулювання позову щодо банкоматних комісій

Visa та Mastercard , погодилися врегулювати судовий позов, поданий користувачами банкоматів, які звинуватили відповідачів в антиконкурентній поведінці через контроль над комісіями, що стягуються банкоматними мережами. Visa і Mastercard погодилися виплатити разом $197,5 млн для врегулювання справи. Про це пише Bloomberg Law.

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Мирова угода, яка ще підлягає затвердженню судом, знаменує собою завершення судового процесу, що тривав понад десять років. Ця угода стала продовженням окремої угоди на суму $66,7 млн, укладеної між JPMorgan&Chase, Wells Fargo та Bank of America у 2021 році за аналогічними звинуваченнями у фіксуванні цін на послуги банкоматів.

Visa погодилася виплатити 53% від суми врегулювання, або $104,7 млн, а Mastercard виплатить решту $92,8 млн.

Якщо угода буде схвалена, гроші можуть отримати від 175 до 215 мільйонів осіб, які належать до класу позивачів, що охоплює всіх, хто користувався банкоматами в США з жовтня 2007 року до моменту схвалення мирової угоди. Це більша частина населення США.

Visa і Mastercard володіють і управляють мережами, які дозволяють споживачам знімати готівку зі своїх банківських рахунків за допомогою банкоматів. Вперше компанії були звинувачені у 2011 році у фіксуванні цін на послуги банкоматів і придушенні конкуренції між банкоматами різних брендів. Окремі справи від власників банкоматів та інших осіб все ще перебувають на розгляді.

У березні Visa та Mastercard окремо уклали угоду з торговцями, щоб припинити судову тяганину та обмежити комісію за використання кредитних карток.