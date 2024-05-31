На програму кешбеку «Купуй українське» планують витратити до 3 млрд

В уряді розглядають два сценарії програми кешбеку, вони потребуватимуть до 3 мільярдів. Про це пише Forbes.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Міністерство економіки опрацьовує два сценарії запровадження програми національного кешбеку, який має стати частиною великої урядової кампанії «Купуй українське».

Учасники програми отримуватимуть 10% кешбеку від вартості товару. Увесь процес відбуватиметься у безготівковій формі, для отримання кешбеку необхідно буде відкрити спеціальну карту у «Дії» чи в банку.

На сьогодні існують два сценарії, які українські товари увійдуть до програми: або тільки нехарчові товари, або і харчові товари, і нехарчовий ритейл.

За прогнозами Міністерства економіки, перший варіант потребуватиме 1−2 млрд грн бюджетних коштів, другий — 2−3 млрд. Це значно менше, ніж планувалось раніше.

Наприкінці березня дотичні до програми посадовці казали про потребу у 20 млрд грн на рік.