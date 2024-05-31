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31 травня 2024, 12:57

На програму кешбеку «Купуй українське» планують витратити до 3 млрд

В уряді розглядають два сценарії програми кешбеку, вони потребуватимуть до 3 мільярдів. Про це пише Forbes.

В уряді розглядають два сценарії програми кешбеку, вони потребуватимуть до 3 мільярдів.

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Міністерство економіки опрацьовує два сценарії запровадження програми національного кешбеку, який має стати частиною великої урядової кампанії «Купуй українське».

Учасники програми отримуватимуть 10% кешбеку від вартості товару. Увесь процес відбуватиметься у безготівковій формі, для отримання кешбеку необхідно буде відкрити спеціальну карту у «Дії» чи в банку.

На сьогодні існують два сценарії, які українські товари увійдуть до програми: або тільки нехарчові товари, або і харчові товари, і нехарчовий ритейл.

За прогнозами Міністерства економіки, перший варіант потребуватиме 1−2 млрд грн бюджетних коштів, другий — 2−3 млрд. Це значно менше, ніж планувалось раніше.

Наприкінці березня дотичні до програми посадовці казали про потребу у 20 млрд грн на рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
31 травня 2024, 13:01
#
О, так у нас зайві гроші в бюджеті і вже на зброю нічого не треба.
+
0
SamBB
SamBB
31 травня 2024, 15:37
#
Який брєд з цими ''спеціальними картами'', нахіба їх плодити?Вже є спеціальна є-підтримка, і ще буде якась одна… Є ж простіший спосіб зробити це програмно, навіть через сканери кодів, при чому можна зробити і на будь яку карту банку.Це голий популізм і не більше.
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