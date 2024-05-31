В уряді розглядають два сценарії програми кешбеку, вони потребуватимуть до 3 мільярдів. Про це пише Forbes.
На програму кешбеку «Купуй українське» планують витратити до 3 млрд
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Міністерство економіки опрацьовує два сценарії запровадження програми національного кешбеку, який має стати частиною великої урядової кампанії «Купуй українське».
Учасники програми отримуватимуть 10% кешбеку від вартості товару. Увесь процес відбуватиметься у безготівковій формі, для отримання кешбеку необхідно буде відкрити спеціальну карту у «Дії» чи в банку.
На сьогодні існують два сценарії, які українські товари увійдуть до програми: або тільки нехарчові товари, або і харчові товари, і нехарчовий ритейл.
За прогнозами Міністерства економіки, перший варіант потребуватиме 1−2 млрд грн бюджетних коштів, другий — 2−3 млрд. Це значно менше, ніж планувалось раніше.
Наприкінці березня дотичні до програми посадовці казали про потребу у 20 млрд грн на рік.
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