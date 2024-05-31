Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на понеділок 3 червня. Гривня знову рекордно впала у парах з цими валютами.
31 травня 2024, 16:18
НБУ встановив курси валют на понеділок: гривня знов оновила мінімуми
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Офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок — до 43,9850 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, коли курс опускався до 43,9708 грн за євро.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
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