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31 травня 2024, 16:18

НБУ встановив курси валют на понеділок: гривня знов оновила мінімуми

Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на понеділок 3 червня. Гривня знову рекордно впала у парах з цими валютами.

Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на понеділок 3 червня.

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Офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок — до 43,9850 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, коли курс опускався до 43,9708 грн за євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+30
zevs1
zevs1
31 травня 2024, 16:22
#
Печалька с гривной,и похоже на долго.
+
0
Prya
Prya
31 травня 2024, 17:07
#
Это мы ещё посмотрим, насколько глубоко будет
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
31 травня 2024, 16:25
#
На фоні румунів з поляками ми якісь бідолаги з таким курсом :)
+
+14
Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
31 травня 2024, 17:57
#
ЛУЧШЕ пишите — ВЗЯТА новая ПЛАНКА, прежний рекорд ПАЛ — легкие деньги для кого-то, да и те скоро пропадут как и НАДЕЖДЫ о стабильности и ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ развития ЭКОНОМИКИ…
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 травня 2024, 18:45
#
Уроки економіки від Зе-Влади. Дивіться, раніше за 1 долар давали 28 грн, а зараз 41 грн!
Доходи в бюджет збільшились! По стопам пукіна!
+
0
ux ui
ux ui
31 травня 2024, 19:19
#
Все обновляет и обновляет новые рубежи. А шо такое? Почему она обновляет новые рубежи? Это очередной налог за мясокомбинат карлика?
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