Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на пальне до європейського рівня

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку». Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев .

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«Метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до рівнів, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС», — написав Гетманцев.

Його заступник Ярослав Железняк оприлюднив передбачений законопроєктом графік підвищення акцизів на пальне до рівня європейських. При цьому він зауважив, що найбільше зросте акциз на автогаз.

«Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там значне підвищення. В ході пошуку документів виявилось, що збільшення на газ запропонувала Укрнафта. А точніше — Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі (70 євро) він буде 277 євро», — написав він у Telegram.

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Нагадаємо

Законопроєкт передбачає щорічне підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

З січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

на бензини — 359 євро за 1000 л;

на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л;

на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.