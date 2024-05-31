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31 травня 2024, 16:40

Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на пальне до європейського рівня

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку». Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку».
Фото: pixabay.com

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«Метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до рівнів, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС», — написав Гетманцев.

Його заступник Ярослав Железняк оприлюднив передбачений законопроєктом графік підвищення акцизів на пальне до рівня європейських. При цьому він зауважив, що найбільше зросте акциз на автогаз.

«Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там значне підвищення. В ході пошуку документів виявилось, що збільшення на газ запропонувала Укрнафта. А точніше — Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі (70 євро) він буде 277 євро», — написав він у Telegram.

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Нагадаємо

Законопроєкт передбачає щорічне підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

З січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

  • на бензини — 359 євро за 1000 л;
  • на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л;
  • на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
zevs1
zevs1
31 травня 2024, 16:50
#
Перемога особенно по автогазу, такое впечатление что диверсанты рулят.
+
+60
BatonUA
BatonUA
31 травня 2024, 17:05
#
По газу «потужно», ЄС навіть такого не бачив. На час війни доречно підняти, але графік показує, що і на після залишиться. Екологія спасибі не скаже.
Зате, повторюся, ніякої економічної броні! Все як самі хотіли
+
+15
nitrolog
nitrolog
31 травня 2024, 18:09
#
Ну лоббі нафтогазове все порішало, і байдуже що крутануть інфляцію, мінфіну все добре, не бачать проблем
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 травня 2024, 18:38
#
Тепер дорогі співвітчизники будете як європейці на роверах кататись і про природу дбати! А як ви хотіли? Ласкаво просимо в Європу!
+
0
Alexandr1974
Alexandr1974
31 травня 2024, 19:07
#
Ти чого виєш як  *** в кожному коментарі? Заліз під юбку ,одів памперси і сиди мовчки))))
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