Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на сигарети

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на сигарети. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітета Ярослав Железняк.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Він пояснив, що акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

Підвищення акцизів

Передбачається, що у 2025 році акциз зросте на +23%, а потім впродовж 2026−2028 років буде зростати по +5%.

В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації гривні.

«Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн», — зазначив Железняк.

Він уточнив, що у Комітеті триває активна дискусія щодо акцизного навантаження на ТВЕН, це питання обговорюватимуть під час підготовки документа до розгляду у другому читанні.