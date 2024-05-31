Продаж акцій Aramco став одним з найбільших у світі

Пропозиція Саудівської Аравії щодо продажу частини Aramco, яка принесе до $12 мільярдів, є однією з найбільших угод з продажу акцій у світі відтоді, як королівство провело лістинг нафтового гіганта п'ять років тому. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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За верхньою межею зазначеного цінового діапазону угода стане шостим за величиною продажем акцій відтоді, як компанія залучила 30 мільярдів доларів під час первинного публічного розміщення акцій у 2019 році. Вона також стане четвертим за величиною додатковим розміщенням акцій за цей період.

Королівство може залучити додаткові $1,2 млрд, якщо скористається опціоном на продаж більшої кількості акцій в рамках пропозиції.

Виручені кошти допоможуть профінансувати ініціативи з диверсифікації економіки від нафти, оскільки кронпринц Мохаммед бін Салман просуває штучний інтелект, спорт, туризм і такі проекти, як Neom.

Це має вирішальне значення в той час, коли ціни на нафту нижчі за рівень, необхідний уряду для збалансування бюджету. Королівство також відстає від мети залучення понад 100 мільярдів доларів на рік прямих іноземних інвестицій.

Остання угода готується вже рік. У 2021 році MBS, як називають кронпринца, заявив, що уряд буде прагнути продати більше акцій Aramco в майбутньому. Ці плани набрали обертів рік тому, коли королівство почало працювати з радниками над вивченням доцільності подальшого розміщення акцій в Ер-Ріяді.