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31 травня 2024, 15:51

В Україні у бідності живе майже третина всього населення — Світовий банк

Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 млн з 2020 року, що становить близько 29% населення, оскільки повномасштабне вторгнення рф продовжує руйнувати економіку країни. Про це йдеться у звіті Світового банку, повідомляє Reuters.

Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 млн з 2020 року, що становить близько 29% населення, оскільки повномасштабне вторгнення рф продовжує руйнувати економіку країни.
Фото: freepik.com

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За словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значної зовнішньої бюджетної підтримки для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям та іншим.

«Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили кошти, спеціально на ці соціальні видатки, тоді бідних було б на три мільйони більше», — сказав він в інтерв'ю Reuters.

У звіті Світового банку, який базується на щомісячних телефонних опитуваннях до 2000 домогосподарств, підраховано, що близько 9 млн українців минулого року жили в бідності. Загальна чисельність населення України зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Зростання рівня бідності було спричинене зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.

Зазначається, що майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити продукти харчування в якийсь момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку в другій половині року.

Опитування також показало, що 97% пенсій і 85% соціальних допомог були виплачені вчасно, що є ключовим фактором для запобігання ще більшій кількості бідних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 травня 2024, 16:06
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Будемо далі воювати
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