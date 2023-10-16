Кількість «гарячих» точок у світі зростає: чому інвестори ігнорують війну

Попри трагічні події в Ізраїлі та загрозу розгортання нової великої війни на Близькому Сході, ринок акцій завершив минулий тиждень невеликим позитивом. Надто, якщо врахувати, що понеділок почався із падіння майже на 1% на фоні зростання золота та нафти. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Сезон звітності важливіший за війну

За результатами тижня, індекс S&P 500 додав 0,46%, технологічний NASDAQ залишився без змін, лідерами стали аутсайдери попереднього тижня: довгострокові держоблігації США зросли в ціні на 3,3%, а індекс Dow Jones 30 — на 0,8%.

Початок тижня відзначився падінням ринку акцій, але не для сектору оборонних підприємств: такі компанії, як Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics та інші представники галузі, різко зросли в понеділок, реагуючи на конфлікт в Ізраїлі та відображаючи перспективи зростання своїх бізнесів на фоні оголошення допомоги Сполученими Штатами.

Також зросли нафта та золото — сировинні активи в такому випадку виступають своєрідним хеджуванням ризиків.

Однак, варто розуміти, що капіталістичні ринки — емоційні, але не сентиментальні. Якщо немає загрози економіці, споживанню, ланцюгам поставок, тоді ринок акцій цілком може зростати навіть на фоні військових конфліктів у всьому світі. Це, власне, ми і бачили минулого тижня: ринок акцій США фокусувався, радше, на початку сезону звітності за 3 квартал, який традиційно розпочався з великих банків. І там результати інвесторів задовольнили: найбільші комерційні банки США, такі як J.P. Morgan, Wells Fargo, Citigroup, зросли після звітів у п’ятницю, перевищивши прогнози за прибутками.

Лише наприкінці тижня фінансові ринки показали тенденцію до попиту на так звані активи «безпечної гавані»: золото, індекс волатильності VIX, нафта. Це була страховка на випадок ескалації війни цими вихідними. Однак, цього не трапилось: ранок нового тижня відзначається невеликим зростанням ринку акцій і відкатом цін на золото, нафту, державні облігації. Сезон звітів набиратиме обертів, а тому ринок акцій буде сфокусований на результатах та прогнозах компаній.

Лідери та аутсайдери індексу S&P 500 за минулий тиждень

Компанія Тікер Результат за тиждень Northrop Grumman NOC 15,81% Marathon Oil MRO 14,15% Progressive Corp PGR 8,46% American Airlines AAL -8,15% Netflix NFLX -6,77% Moderna MRNA -5,37%

Northrop Grumman, який залучений до виробництва сучасних авіакосмічних систем, був чи не найбільшим бенефіціаром серед корпорацій через загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Акції додали за тиждень понад 15% на фоні очікувань, що нові пакети допомоги США збільшать доходи та прибуток корпорації.

Marathon Oil (MRO), натомість, виграли від стрибка цін на нафту. Маючи доволі низький рівень беззбитковості проєктів (менше $40 за барель), компанія може дозволити собі більшу винагороду акціонерам на фоні зростання цін. Компанія повністю працює на ринку США, тому немає ризиків порушення постачань нафти на Близькому Сході.

Progressive Corp (PGR), автомобільна страхова компанія, показала сильний звіт: стабільний попит американців на автівки, як нові, так і вживані, дозволив компанії збільшити обсяг страхових премій.

Натомість, серед аутсайдерів були компанії, падіння яких пов’язано зі слабкими перспективами бізнесу. Так, акції Americal Airlines впали майже на 9% на фоні перевищення очікувань за доходами та пасажиропотоком. Однак, вищі витрати на паливо та високий борг обмежують прибутковість бізнесу, що акціонери вважають за ризик.

Netflix зазнав зниження оцінок аналітиками перед своїм квартальним звітом (18 жовтня). Експерти вважають, що компанія може відзвітувати про нижчий рівень маржинальності на фоні зростання видатків на створення контенту після страйків в Голлівуді.

Moderna, виробник мРНК-вакцин від коронавірусу, падає після зниження очікувань продажів: завершилась пандемія, і все менше людей висловлюють бажання ревакцинуватись.

Загалом, цього тижня варто очікувати більшого фокуса інвесторів ринку акцій на квартальних звітах, аніж на подіях на Близькому Сході. Цими днями ми побачимо звіти, радше, Value-компаній, на кшталт Bank of America.