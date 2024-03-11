Вакцини від COVID вже не приносять надприбутків: на чому тепер заробляє Moderna

Ейфорія на ринку, схоже, досягла свого піку: з понеділка до четверга ринки зростали, навіть попри сигнали слабкості. А от у п’ятницю, прямо посеред дня, різко розвернулися компанії сектору напівпровідників — головний драйвер поточного ринку. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Минулий тиждень був наповнений подіями та публікаціями макроекономічної статистики. Загальна картина в американській економіці залишається позитивною: дані (принаймні, поки що) відповідають сценарію м'якої посадки, в яку мало хто вірив ще 2 роки тому. Економіка залишається сильною, однак, не перегрітою, що дає привід очікувати на початок зниження ставок ФРС вже у червні.

Про що каже американський ринок праці

Індекс ділової активності у сфері послуг від організації ISM вийшов трохи слабшим за очікування: 52,6 проти 53, що вказує на продовження зростання, однак, повільнішими темпами. Аналогічну динаміку демонструють і зарплати: плюс 0,1% за місяць, попри очікування у +0,2%.

Дані з безробіття у п’ятницю перед відкриттям ринку були змішаними: кількість нових робочих місць поза с/г сектором (Nonfarm Payrolls) в лютому перевищила очікування (275 тис., проти очікувань у 200 тис.). Одночасно вище очікувань зросло безробіття — до 3,9% (чекали 3,7%).

Зв’язок між робочими місцями поза с/г та рівнем безробіття не завжди є прямим.

Nonfarm Payrolls вимірює кількість доданих або втрачених робочих місць в економіці за останній місяць, за винятком працівників у сільськогосподарській галузі. На цей показник можуть впливати економічне зростання, ділова впевненість та інші фактори.

З іншого боку, рівень безробіття — це відсоток загальної кількості робочої сили, яка не має роботи та активно шукає її протягом останніх чотирьох тижнів. На цей показник може впливати низка факторів, у тому числі люди, які вступають або виходять із працездатного віку, зміни в кількості зайнятих та інші фактори.

Рівень безробіття не враховує людей, які припинили шукати роботу. Якщо більше людей починають шукати роботу, тому що їх заохочує сильний ринок праці (на що вказує краща, ніж очікувалося, статистика за Nonfarm Payrolls), вони додаються до робочої сили, і якщо вони не знаходять роботу відразу, вони вважаються безробітними, що може збільшити рівень безробіття.

Nvidia знову встановила рекорд

Реакція ринку на такі дані була очікуваною: акції та облігації зросли в ціні на премаркеті у п’ятницю. Однак, протягом години після відкриття ринку настрої інвесторів змінились.

Акції Nvidia на піку досягали 5-відсоткового зростання за день, перш ніж розвернутися на 180 градусів і закрити день у мінус 5,5%. Всього від найвищої до найнижчої точки за день NVDA втратила понад $250 млрд капіталізації — це рекорд за одноденною зміною вартості компанії. Відповідно, за NVDA подешевшали як інші компанії сектору напівпровідників, так й індекси широкого ринку.

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Злети та падіння тижня

Одна з ймовірних причин зміни настроїв у напівпровідниках — слабкий звіт компанії Broadcom, ще одного бенефіціару тренду. Однак, попри бурхливу п’ятницю, були й лідери, які йшли проти широкого ринку. Лідери та аутсайдери тижня виглядають наступним чином:

Компанія Тікер Результат за тиждень Albemarle ALB -17,14% Tesla TSLA -13,47% Broadcom AVGO -6,46% Moderna MRNA +8,38% Target TGT +9,29% DexCom DXCM +11,1%



Одна з найбільших у світі компаній, що видобуває літій, Albemarle (ALB), та найбільша автомобільна компанія у світі, Tesla (TSLA), мали спільний чинник падіння акцій — слабка статистика продажів електромобілів у Китаї в лютому. Літій активно використовується, як компонент для батарей електрокарів, відповідно, послаблення попиту на даний вид авто впливає і на бізнес сировинних компаній.

Продажі TSLA у Китаї в лютому впали не тільки до січня, але навіть р/р. Всього компанія продала 60,4 тис. авто в лютому, проти 74,4 тис. роком раніше, і 71,5 тис. у січні. Поставки електромобілів від китайської BYD також сповільнюються: у лютому компанія продала 54 908 авто, або на 39% менше, ніж роком раніше. Ринок очікував спаду, але інвестори все одно стурбовані уповільненням попиту на нові авто в Китаї.

Інші китайські виробники також відзвітували про скорочення продажів. Сумарні поставки від NIO (NIO), XPeng (XPEV) і Li Auto (LI) впали на 5% р/р. У Китаї розвивається цінова війна. Вона вдарить по EV-виробниках у всьому світі.

Broadcom (AVGO) відзвітувала про прибуток на акцію в розмірі $10,99 за перший фінансовий квартал, що перевищило прогнози у $10,4 на акцію. Дохід склав $11,96 млрд, що перевищило очікування в $11,8 млрд. Компанія заявила, що її сегмент напівпровідникових рішень отримав дохід у $7,39 млрд, тоді як сегмент інфраструктурного програмного забезпечення приніс $4,57 млрд.

Broadcom очікує отримати дохід за весь рік у $50 млрд, що приблизно відповідає консенсус-прогнозам у $49,8 млрд. Звіт, начебто, непоганий, однак, ринок чекав більшого: весь наявний позитив вже в ціні і не може дати поштовх новому зростанню.

Broadcom — шоста за розміром напівпровідникова компанія у світі з різноманітним портфоліо, що охоплює ринки бездротового зв'язку, мереж, широкосмугового зв'язку, зберігання даних та промислових ринків. Компанія також є головним гравцем у галузі програмного забезпечення, надаючи рішення щодо віртуалізації, інфраструктури та безпеки великим підприємствам, фінансовим установам та урядам. Стратегія зростання компанії була відзначена консолідацією з такими ключовими придбаннями, як Avago Technologies, Brocade, CA Technologies і Symantec.

Акції біотехнологічної компанії Moderna (MRNA) зростали проти широкого ринку. Попри те, що продажі її вакцини проти COVID-19 знизилися, біотехнологічна фірма нещодавно повідомила про несподіваний прибуток за четвертий квартал. І це ще не всі гарні новини для інвесторів.

По-перше, компанія розширила свою ринкову долю. За даними Moderna, восени 2023 року її частка американського ринку вакцин досягла 48%, порівнюючи з 37% роком раніше. Moderna конкурує з виробниками вакцин Pfizer (PFE) та Novavax (NVAX).

По-друге, Moderna хоча й зберегла прогноз продажів у 2024 році на суму $4 млрд, але повідомила про плани повернутися до зростання у 2025 році та вийти на рівень беззбитковості у 2026 році.

Допомогти мають нові вакцини. Один із напрямків роботи — вакцина від респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ), який викликає інфекції дихальних шляхів. Протягом десятиліть цей вірус вбивав тільки в США тисячі новонароджених і літніх людей, а пропоновані вакцини одна за одною зазнавали невдач.

Але чотири великі американські фармацевтичні компанії Штатів — Pfizer, GSK, Moderna та Johnson & Johnson — уже заявили про можливість різко знизити захворюваність за допомогою перших в історії вакцин проти РСВ, і причому найближчим часом. Щоправда, у цьому змаганні Moderna поки що відстає від конкурентів.

Moderna розраховує отримати схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США в першій половині року, хоча раніше прогнозувала цю подію на квітень. Тож, у разі схвалення, вакцина з'явиться на ринку тільки через рік після щеплень від компаній Pfizer та GSK.

У більш виграшному становищі Moderna щодо створення протиракової вакцини, яка розробляється в партнерстві з Merck (MRK) для пацієнтів із меланомою. Приблизно через три роки у пацієнтів, які отримали вакцину проти раку та Препарат від Merck, ризик рецидиву раку або смерті знизився на 49%. Ризик поширення раку або смерті також знизився на 62%.

Дослідження 3 фази вже ведеться, перші результати очікуються в цьому десятилітті. Але, принаймні, один аналітик каже, що Moderna може вимагати швидкого схвалення в 2025 році. Крім того, компанії проводять пізню стадію дослідження на пацієнтах із недрібноклітинним раком легенів.

Moderna також представила результати потенційного лікування пропіонової ацидемії, рідкісного генетичного захворювання, при якому організм не може розщеплювати певні білки та жири.

Мережа супермаркетів Target (TGT) дала гарний звіт: прибуток на акцію склав $2,98, перевершивши оцінки аналітиків у $2,42. Виручка за рік збільшилася на 1,7% — до $31,9 млрд. Компанія також оголосила про плани відкрити 300 магазинів і запустити нову програму платного членства.

Виробник технологічних рішень для хворих на цукровий діабет, DexCom (DXCM), оголосив про запуск Stelo — датчик глюкози для людей з діабетом, які не потребують ін'єкцій інсуліну (більшість діабетиків потрапляє до цієї категорії). FDA щойно схвалило цей пристрій, який може розкрити ще більше можливостей для розвитку бізнесу в довгостроковій перспективі.

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Ключові події цього тижня

Цього тижня ключовими днями будуть вівторок та п’ятниця. У вівторок опублікують черговий звіт щодо інфляції США, який очікується сильним: +0,4% м/м та +3,1% р/р відповідно. Очікується зростання цін через стале підвищення вартості палива в США у лютому. Споживча інфляція залишається стійкою, ФРС поки що не вдається опустити її нижче 3%.

У п’ятницю пройде перша в цьому році квартальна експірація, коли одночасно будуть погашені ф’ючерси, та опціони на акції, фонди, індекси. Такі події супроводжуються більшою волатильністю і часто стають переломним моментом для поточних трендів.