Tesla вибула з топ-10 найдорожчих компаній США

Компанія Tesla за підсумками торгів 6 березня втратила десяте місце у списку найдорожчих компаній на біржах США. Замість автовиробника до топ-10 увійшла Visa , свідчать дані торгів.

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За підсумками основної торгової сесії акції Tesla впали на 2,32% до $176,54. Водночас папери Visa подорожчали на 0,38% до $280,43.

У результаті капіталізація виробника електромобілів склала $562,24 млрд, а ринкова вартість однієї з найбільших у світі платіжних систем — трохи менше ніж $563,38 млрд. Tesla не залишала топ-10 найдорожчих компаній США з 20 січня 2023 року, зазначає MarketWatch.

За капіталізацією Tesla зараз посідає 11-те місце у США.

Тепер топ-10 найдорожчих компаній США виглядає так: