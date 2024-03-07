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7 березня 2024, 13:34

Tesla вибула з топ-10 найдорожчих компаній США

Компанія Tesla за підсумками торгів 6 березня втратила десяте місце у списку найдорожчих компаній на біржах США. Замість автовиробника до топ-10 увійшла Visa, свідчать дані торгів.

Компанія Tesla за підсумками торгів 6 березня втратила десяте місце у списку найдорожчих компаній на біржах США.

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За підсумками основної торгової сесії акції Tesla впали на 2,32% до $176,54. Водночас папери Visa подорожчали на 0,38% до $280,43.

У результаті капіталізація виробника електромобілів склала $562,24 млрд, а ринкова вартість однієї з найбільших у світі платіжних систем — трохи менше ніж $563,38 млрд. Tesla не залишала топ-10 найдорожчих компаній США з 20 січня 2023 року, зазначає MarketWatch.

За капіталізацією Tesla зараз посідає 11-те місце у США.

Тепер топ-10 найдорожчих компаній США виглядає так:

  • Microsoft — капіталізація за підсумками основної торгової сесії 6 березня становила $2,99 трлн;
  • Apple — $ 2,61 трлн;
  • NVIDIA — $2,22 трлн
  • Amazon — $1,8 трлн;
  • Alphabet — $ 1,64 трлн;
  • Meta — $ 1,27 трлн;
  • Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
  • Eli Lilly — $740,91 млрд;
  • Broadcom — $625,62 млрд;
  • Visa — $563,38 млрд.
Джерело: Мінфін
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