Компанія Tesla за підсумками торгів 6 березня втратила десяте місце у списку найдорожчих компаній на біржах США. Замість автовиробника до топ-10 увійшла Visa, свідчать дані торгів.
7 березня 2024, 13:34
Tesla вибула з топ-10 найдорожчих компаній США
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За підсумками основної торгової сесії акції Tesla впали на 2,32% до $176,54. Водночас папери Visa подорожчали на 0,38% до $280,43.
У результаті капіталізація виробника електромобілів склала $562,24 млрд, а ринкова вартість однієї з найбільших у світі платіжних систем — трохи менше ніж $563,38 млрд. Tesla не залишала топ-10 найдорожчих компаній США з 20 січня 2023 року, зазначає MarketWatch.
За капіталізацією Tesla зараз посідає 11-те місце у США.
Тепер топ-10 найдорожчих компаній США виглядає так:
- Microsoft — капіталізація за підсумками основної торгової сесії 6 березня становила $2,99 трлн;
- Apple — $ 2,61 трлн;
- NVIDIA — $2,22 трлн
- Amazon — $1,8 трлн;
- Alphabet — $ 1,64 трлн;
- Meta — $ 1,27 трлн;
- Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
- Eli Lilly — $740,91 млрд;
- Broadcom — $625,62 млрд;
- Visa — $563,38 млрд.
Джерело: Мінфін
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