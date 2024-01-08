Волл-стріт повертається на роботу: чи зупинить це падіння першого тижня року

Початок року, навіть попри те, що було всього 4 робочих дні, був сповнений чималою кількістю подій. Індекси S&P 500 та NASDAQ втратили понад 1,5% кожен, облігації — понад 3%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Всі 4 дні тижня індекси закривали падінням, чого не було давно. В результаті, за тиждень акції «відкотились» на рівні середини грудня. Про таку ситуацію американські трейдери кажуть: «вгору, як по сходах, вниз, як на ліфті».

Чому рік почався з падіння

По-перше, спрацювало так зване «самозбутнє пророцтво»: інвестори налаштовували себе на ймовірність корекції, а в умовах обмеженої ліквідності (трейдери великих банків виходять на роботу переважно в середині січня) особливих покупців і не було. Окрім того, сезонно січень у рік виборів видається в’ялим та малорухливим — це теж впливає на настрої першого тижня.

По-друге, судячи з динаміки секторів, пройшли певні ребалансування. В лідерах падіння — акції технологічного та споживчого секторів, а також нерухомості.

Динаміка акцій окремих секторів 2−5 січня 2024 року

Галузь Результат за тиждень Охорона здоров'я (XLV) 1,45% Комунальні підприємства (XLU) 1,11% Енергетика (XLE) 0,93% Товари першої необхідності (XLP) -0,17% Фінанси (XLF) -0,42% Коммунікації (XLC) -1,99% Промисловість (XLI) -2,59% Сировина (XLB) -3,09% Нерухомість (XLRE) -3,30% Циклічне споживання (XLY) -3,94% Технології (XLK) -4,78%

Активно продавали те, що зросло найбільше за 2023-й рік (технології), купували сектори, які вважаються більш захисними: медицину, комунальні компанії, енергетичні. Тобто ринок робить ставки на надійніші сектори у 2024-му (медицина та комунальні підприємства), енергетика може виступати захистом від перебоїв у ланцюжках поставок і загостренні ситуації в Червоному морі, що є важливою транспортною артерією у експорті нафти з Близького сходу.

Також падіння цих секторів частково пов’язане і з падінням облігацій (зростанням дохідності), оскільки напередодні вони зростали на надмірному оптимізмі щодо перспектив підвищення ставок. Блок свіжих даних щодо ринку праці та ділової активності вказує на сталість економіки США, а отже, у ФРС не має особливих причин поспішати зі зниженням ставок.

Дані щодо промислової активності вказують на поступове відновлення після спаду у 2023-му: багато компаній з сектору сировини та виробництва очікують сильний 1 квартал 2024-го року. Натомість, активність у послугах дещо сповільнилася, хоча переважна більшість компаній вказує, що це через сезонну паузу (свята і велика кількість вихідних).

Ринок праці залишається сильним: безробіття складає всього 3,7%, а кількість новостворених робочих місць у грудні зросла на 216 тис. (прогнозували 175 тис.). Номінально, це свідчить про силу і стабільність економіки, однак, є й певні нюанси. Варто зважати на те, що для США 2024-й рік є роком виборів, а отже, політичний вплив на статистику посилюватиметься.

Як це проявляється? Наприклад, є певні сумніви в тому, що в США справді створюється така велика кількість робочих місць, оскільки «заднім числом» Бюро статистики переглядає попередні дані в сторону зниження: з останніх 12 місяців, 11 сильних звітів було переоцінено згодом в сторону зниження. Так само, ймовірно, буде і зі сьогоднішньою статистикою.

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Злети та падіння минулого тижня

Серед компаній також було чимало таких, які пережили доволі волатильний тиждень:

Компанія Тікер Результат за тиждень Enphase ENPH -14,39% Norwegian Cruise Lines NCLH -13,04% V.F. Corp VFC -11,33% Moderna MRNA +12,48% Merck MRK +10,41% Eli Lilly LLY +7,77%

В лідерах зростання, переважно, були акції сектору охорони здоров’я. Акції Moderna зросли на 14% у вівторок, насамперед, завдяки підвищенню рейтингу брокерської фірми Oppenheimer із «нейтрального» до «купівлі». Оновлення ґрунтувалося на покращенні перспектив основних вакцин компанії проти Covid-19 і розробок протиракових вакцин Moderna​​​​.

Слідом за Moderna, зростали акції Merck, оскільки компанія є одним із ключових партнерів у розробці протиракових вакцин. Eli Lilly, яка є найбільшою компанією у секторі, зростала разом з усіма через приток інвестицій у сектор загалом.

Акції Enphase (сонячні панелі) та Norwegian Cruise Lines (морські круїзи) отримали зниження рейтингів від аналітиків — із «купувати» до «нейтральний». KeyBanc понизив ENPH, а Wells Fargo — NCLH, що в умовах неліквідного першого робочого дня призвело до надмірного спаду.

Акції V.F. Corp, власника модних брендів одягу та взуття Timberland, The North Face та інших, мали вагомішу причину для падіння. Акції втратили понад 14% після оголошення слабкого квартального звіту, скорочення дивідендів і відкликання прогнозу на рік. Компанія страждає через власну бізнес-модель орієнтації на заможну, ласу до брендів аудиторію в США та Китаї. Але зараз споживачі обох ринків відмовляються від невмотивованих дорогих речей.

Головні події цього тижня

На цьому тижні очікується повернення основних обсягів торгів, оскільки завершується період новорічних канікул на Wall Street. Головний привід повернутись за робочі столи — свіжі дані з інфляції у четвер, де очікується помірне прискорення зростання споживчих цін: до 0,2% за місяць, що у річному вимірі дає 3,2% (попередні дані 0,1% та 3,1% відповідно). Однак, ціни на паливо в США стало знижуються, що може призвести до слабкіших даних, а отже, ринки відреагують, радше, позитивно.



Окрім цього, є гіпотеза, що спад першого тижня був допущений навмисно, щоб «було, що викупати». От і перевіримо.