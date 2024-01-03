Зростання наввипередки: як закінчать 2024 рік фондові ринки США, Німеччини та Китаю

Європейський ринок у 2024 р. має всі шанси обігнати американський, а китайський, після двох років падіння, нарешті може змінити тренд. Що прогнозують ключовим індексам експерти найбільших фінансових компаній та які фактори найбільше впливатимуть на ринки, розповідає «Мінфін».

За підсумками 2023 року ключовий індекс американського фондового ринку S&P 500, що відстежує динаміку 500 найбільших компаній США, зріс майже на 25%. Цьому сприяло поєднання кількох факторів.

По-перше, регуляторам вдалося приборкати інфляцію: ще в лютому у США вона сягала 7,9% у річному вимірі, а за підсумками року, за попередніми оцінками, скоротилась до 3,7%. Це дало підстави ФРС взяти тайм-аут у підвищенні ключової ставки, а інвесторам — надію, що незабаром почнеться цикл її зниження.

Краще себе почувала й американська економіка. Хоча офіційних даних ще немає, експерти вважають, що за підсумками 2023 року вона додала 2−3%. При тому, що рік тому багато хто прогнозував рецесію. Підтримали економіку досить високі споживчі витрати, а також несподіване падіння цін на нафту до рівня близько $80 за барель, хоча ще восени аналітики чекали на ціну у $100.

Білим лебедем для фондового ринку став розвиток штучного інтелекту. Завдяки йому і шаленій цікавості інвесторі до цього напрямку вгору пішли акції не лише головних вигодоодержувачів на зразок AMD (+125% за рік) чи Microsoft (+55%), але й багатьох компаній не з технологічного сектору. Бо завдяки ШІ вони можуть знизити витрати на працівників та удосконалити взаємодію з клієнтами.

Але цього року аналітики очікують переважно досить скромне зростання. «Мінфін» зібрав прогнози 14 великих західних інвестиційних компаній та банків, 9 із них говорять про зростання індексу S&P 500, але, в середньому, лише приблизно на 5,4%. Ще 5 компаній говорять про очікуване падіння ринку, в середньому, на 11%.

Прогноз зміни індексу S&P 500 на кінець 2024 року

Компанія Очікуваний показник на кінець 2024 р. Зміна з початку року, % Yardeni Research 5400 11,6 Oppenheimer 5200 7,4 Goldman Sachs 5100 5,4 Bank of America 5100 5,4 Citibank 5100 5,4 Deutsche Bank 5100 5,4 HSBC 5000 3,3 RBC 5000 3,3 Ned Davis Research 4900 1,2 Bloomberg 4808 -0,7 Wells Fargo 4625 -4,4 Morgan Stanley 4500 -7,0 JPMorgan 4200 -13,2 BCA Research 3300 -31,8

Аргументи песимістів

Найгірші очікування оприлюднила канадська компанія BCA Research, яка спеціалізується на глобальних інвестиційних дослідженнях. За її оцінками, цього року ключовий індекс американського ринку впаде відразу на 31%.

В компанії вважають, що американська економіка увійде у рецесію, туди ж прямують і інші ключові західні країни, наприклад, за попередніми оцінками, ВВП Німеччини минулого року вже скоротилось на 0,4%.

«Минулого року рецесія в США та єврозоні була відкладена, але її уникнути не вдасться. Розвинені ринки залишаться на шляху рецесії, якщо монетарна політика не буде значно пом’якшена. Таким чином, співвідношення ризик/прибуток досить несприятливе для ринку акцій», — йдеться у дослідженні компанії.

На думку аналітиків, США ще може уникнути рецесії, якщо ФРС почне різко знижувати відсоткові ставки. Проблема лише в тому, що BCA Research не вірить в такий розвиток подій, а тому чекає економічного спаду.

Крім ризику рецесії JPMorgan Chase бачить кілька інших факторів, які вдарять по фондовому ринку. Це зниження споживчого попиту на фоні вичерпання заощаджень, які американці зробили ще під час пандемії, а також геополітичні ризики, в тому числі — вибори президента США.

«Будь-який рік президентських виборів є джерелом невизначеності для фондового ринку США», — погоджуються й аналітики канадського банку RBС.

Аргументи оптимістів

Позитивні прогнози базуються, в першу чергу, на прямому віддзеркаленні негативних. Так, експерти аналітичної компанії Ned Davis Research переконані, що ФРС вдасться здійснити «м'яку посадку», тобто знизити інфляцію і при цьому не допустити просідання економіки.

«Нижча інфляція повинна дозволити ФРС знизити ставки, а дохідність 10-річних казначейських облігацій впаде до 3,5%. М’яка посадка дозволить продовжити циклічний бичачий ринок», — зазначають в Ned Davis Research.

Позитивно в майбутнє дивиться і Bank of America, за словами аналітиків якого, ринок вже пройшов період невизначеності та найбільших ризиків, а компанії адаптувалися до високих ставок та інфляції. Крім цього, переконані фахівці банку, негативні геополітичні події ринок вже поглинув і врахував.

Аналітик Fundstrat Том Лі прогнозує, що перша половина року буде не надто вдалою для ринків, стрімке зростання розпочнеться з другого півріччя — саме тоді, на його думку, ФРС і почне знижувати ставки.

Приблизно в той самий період на зниження ставки очікує і головний інвестиційний стратег Oppenheimer Джон Стольцфус. «Ми очікуємо, що ФРС зачекає зі зниженням базової ставки принаймні до другої половини 2024 р. і, можливо, до четвертого кварталу, якщо інфляція виявиться сильнішою. ​​Деякі учасники ринку очікують серії зниження ставок у першій половині року, але, на мій погляд, це виглядає надто райдужною перспективою», — зазначає він. Однак, на думку експерта, це не завадить зростанню S&P 500 принаймні на 7%.

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Найбільший оптиміст, Ед Ярдені, засновник інвестиційної компанії свого імені, додає до позитивних аспектів підвищення продуктивності праці. Воно стало можливим завдяки покращенню глобальної логістики та мінімізації впливу локдаунів. Разом з тим, наголошує Ярдені, розвиток ШІ та впровадження робототехніки зробить компанії більш ефективними та прибутковими. Тому, на його думку, S&P 500 може зрости майже на 12%.

Що буде на інших ринках

Минулого року ключовий німецький індекс фондового ринку DAX теж продемонстрував значне зростання — на 19,6%, що дозволило йому оновити історичний максимум.

Кращі показники продемонстрував японський Nikkei 225, який несподівано обігнав навіть S&P 500, додавши 27%. Це відбулось на фоні ослаблення єни, що збільшило прибутки експортерів.

А ось ключовий індекс китайського ринку Shanghai Composite у 2023 р. подешевшав на 5,7%. Причинами стали загострення стосунків із США, втручання держави в економіку та девелоперська і кредитна кризи.

Керівник відділу ринків капіталу та стратегії DekaBank Йоахім Шаллмаєр переконаний, що цього року індекс DAX додасть ще близько 5%. За його словами, світова економіка хоча й виглядає не дуже динамічною, але є стабільною, що особливо важливо для експортоорієнтованої Німеччини. Таке ж зростання німецького індексу прогнозує керівник дослідницької групи Landesbank Baden-Württemberg Берндт Фернов.

«Інфляція продовжує знижуватися, очікується, що базові ставки значно знизяться. Грошово-кредитна політика центрального банку як у Сполучених Штатах, так і в єврозоні досягла свого піку», — пояснює свій оптимізм Шаллмаєр.

Позитивно на європейський ринок дивиться і керівник відділу стратегії акцій BNP Paribas Анкіт Гідіа, за словами якого, у 2024 р. він перевершить навіть американський. В тому числі завдяки слабкій динаміці фондового ринку Штатів.

Відповідно до консенсус-прогнозу Reuters, вже на середину 2024 р. Nikkei 225 зросте орієнтовно на 4,5%. Найбільш позитивно на перспективи фондового ринку Японії дивиться головний макростратег Sumitomo Mitsui Масаюкі Кічікава, на думку якого за підсумками року індекс зросте на 22% та оновить історичний максимум. Цього не вдавалось ще з кінця 80-х років. Головна підстава для такого розвитку подій — значні прибутки компаній, які успішно переклали інфляційні витрати на споживачів, та нарощують експорт завдяки слабкій нацвалюті.

Розворот може відбутися на китайському фондовому ринку, який невпинно падає з кінця 2021 р. Це може статись на фоні підвищення заробітків місцевих компаній, які, за оцінками аналітиків, зростуть на 16% — найвищий показник з 2017 р.

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Експерти позитивно відзначають державну підтримку будівельної галузі, що може вивести її з кризи.

Однак і ризики залишаються. Як відзначає голова відділу стратегій у Китаї та Азії HSBC Asset Management Керолайн Ю Маурер, геополітична напруженість між США та Китаєм та експортні обмеження можуть вплинути на зростання в секторах штучного інтелекту і технологій.

За прогнозом Morgan Stanley, акції китайських компаній у 2024 р. зростуть орієнтовно на 6−8%.

Чи вірити прогнозам

На прогнози зміни ключових індексів варто орієнтуватись, щоб зрозуміти хід думок і аргументи кращих світових аналітиків. Водночас беззастережно довіряти їм не можна.

Минулого року американські консенсус-прогнози вказували, що S&P 500 зросте на скромні 6,2%, хоча насправді він додав майже 25%. Ще більше помилилися аналітики у 2022 р. — замість обіцяного зростання на 3,9%, відбулося падіння на 19,4%.

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Однак і ця помилка гасне на фоні промаху 2002 р. Тоді консенсус-прогноз передбачав зростання американського ринку на 12,5%, а виявилось падіння на 23,3%.

Як зазначає оглядач The New York Times Джеф Соммер, немає жодних доказів того, що хоч хтось у світі здатен надійно передбачити рух ринку. Тому, зрештою, доводиться довіряти власним оцінкам.