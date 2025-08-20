UBS визначив найприбутковіший актив 2025 року: і це не біткоїн

Золото стало лідером із прибутковості у 2025 році, випередивши акції, облігації, валюти «великої десятки» та біткоїн. Про це пише Seeking Alpha із посиланням на підрахунки швейцарського UBS. Але, на думку його аналітиків, на цьому потенціал зростання вартості жовтого металу не вичерпано.

Яку прибутковість показали різні класи активів

За підрахунками аналітиків UBS, з початку 2025 року спотові ціни на золото піднялися більш ніж на 27%, випередивши за прибутковістю решту всіх класів активів, включаючи ключові фондові та боргові індекси, провідні валюти та навіть біткоїн.

Зокрема, за цей час біткоїн піднявся в ціні майже на 23%, ключовий індекс американського фондового ринку S&P 500 — на 9,65%, а долар подешевшав до кошика основних валют на 9,33%.

Які прогнози щодо золота дає UBS

Попри такий злет ціни, UBS, як і раніше, вважає золото «привабливим активом» і утримує по ньому довгі позиції у своєму глобальному портфелі, підкреслює Seeking Alpha. Аналітики UBS пояснюють свою позицію тим, що навіть при ослабленні торгових воєн залишаються серйозні ризики: уповільнення економіки США, сумніви щодо незалежності ФРС, питання стійкості бюджету та геополітична напруженість. Все це, на думку банку, посилює тренд на дедоларизацію та підштовхує центробанки до купівлі традиційного захисного активу — золота.

Крім того, UBS також переглянув прогноз щодо річного попиту на золото з боку ETF-фондів, збільшивши його майже до 600 метричних тонн проти 450, що раніше очікувалися. Банк посилається на дані Всесвітньої ради із золота, які показують, що притоки в першому півріччі 2025 року стали найсильнішими з 2010-го.

«Покупки з боку центробанків, ймовірно, залишаться високими, хоча трохи нижчими за майже рекордні обсяги минулого року. Тому тепер ми прогнозуємо зростання світового попиту на золото на 3% до 4760 тонн у 2025 році, що стане максимумом з 2011 року. Ключовий ризик для золота — якщо ФРС все ж таки буде змушена підняти ставки», — додали аналітики UBS (цитата з Reuters).

Інвестбанк підвищив прогнози за ціною дорогоцінного металу: з $3500 до $3600 за тройську унцію до березня 2026 року, а також з $3500 до $3700 — до кінця червня і до кінця вересня того ж року, передає Seeking Alpha. Цільовий рівень на кінець 2025 року залишився на позначці $3500 — це на 5% вище за рівень закриття торгів 18 серпня. Новий таргет на червень 2026 передбачає зростання ще на 11% від останнього закриття.

Прогноз із золота від Goldman Sachs

Goldman Sachs очікує збільшення спотових цін на золото до $3700 за унцію до кінця 2025 року і до $4000 до середини 2026-го, що передбачає потенціал зростання на 11% і 20% від останнього закриття відповідно, передає Business Insider.

Банк вважає, що вартість золота краще порівнювати з цінами на елітну нерухомість на Манхеттені, ніж із котируваннями на іншу сировину, наприклад, на нафту. Пропозиція золота, як і висококласного житла на Манхеттені обмежена, а ціни визначаються не новим будівництвом, а тими, хто готовий платити.

Крім того, на відміну від сировини, що споживається, золото накопичується: майже весь колись здобутий обсяг — близько 220 тис. тонн — як і раніше, в обігу, переважно в резервах та ювелірних виробах. Щорічний видобуток додає лише трохи більш як 1% до запасів.

«Золото не можна „качати“ як нафту — воно просто змінює власників і отримує нову ціну», — зазначили аналітики Goldman Sachs. За їхніми словами, це робить золото унікальним товаром: традиційні закони попиту та пропозиції тут не діють, а зростання цін не обмежує інтересу покупців.

На торгах 19 серпня спотові ціни на золото майже не змінилися — залишалися на рівні $3330 за унцію.