У США знову заговорили про рецесію: як відреагує ФРС

Економіка охолоджується, можливе зниження ставок вже закладено до ціни, результати технологічних гігантів не вражають, багато обіцянок про АІ, але поки що зростають лише капіталовкладення. Як на ці умови реагує ринок, та які нові загрози виникають для інвесторів, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Обіцянки ШІ-революції

Тиждень, що минає, як і очікувалося, був турбулентним, і пристебнутий пасок безпеки, у вигляді якихось інструментів хеджування, хто що любить, точно не був зайвим. І якщо на початку тижня все виглядало досить оптимістично, і навіть почало здаватися, що бурхлива негативна реакція минулого тижня на результати Alphabet та Tesla — це лише прикра випадковість, то, починаючи з четверга, ринки почало лихоманити.

Результати Microsoft та Meta за минулий квартал, оприлюднені у вівторок та середу, загалом виправдали очікування. А ось щодо майбутнього, то його бачення однією та іншою компанією відрізняється: прогноз Meta на наступний квартал виявився кращим, ніж очікувалося, у Microsoft — навпаки.

При цьому, звісно, обидві компанії заспокоювали інвесторів, запевняючи, що не шкодуватимуть грошей на розвиток штучного інтелекту — кожен свого, які згодом стануть «найпопулярнішими у світі АІ-асистентами для людей». Як же без цього? В результаті ринок трохи «покарав» Microsoft, щедро винагородив Meta, а хвилі позитиву покотилися всіма сегментами біржової торгівлі.

В очікуванні зниження ставок

ФРС на чолі з Пауеллом, яка проводила цього тижня чергове засідання, теж не розчарувала: сигнал про можливе зниження ставок було отримано, і після засідання ймовірність того, що у вересні ставку центрального буде знижено на 25 б.п., складала 69%. Чимало людей також вірили, що ФРС проявить рішучість і відразу знизить аж на 50 б.п. Ймовірність такого сценарію оцінювалася, відповідно, у 31%. Цікаво, що такий баланс протримався лише добу, і все змінилося після Звіту про стан ринку праці, опублікованого у п’ятницю.

Четвер засмутив: кількість заявок із безробіття знову зросла, а Індекс PMI, який дозволяє трохи заглянути в майбутнє, виявився набагато нижчим, ніж очікувалося. І вже дехто, та ж Financial Times, знову заговорили про те, що можливість рецесії в США є абсолютно реальною. Така перспектива, звісно, не радує, бо хочеться, щоб і ставки знизили, й економіка зростала, й інфляції не було. Ось тільки такого не буває. Ринки відреагували падінням і найбільше дісталося виробникам мікросхем: ціни на Nvidia, AMD та їхніх колег за цехом танули просто на очах. Власне, нічого дивного: швидкі злети провокують стрімкі падіння.

Але надія на порятунок була жива до того моменту, коли результати другого кварталу мали оголосити Amazon та Apple, після закриття торгів у четвер. Apple перевищив очікування і за прибутком, і за виторгом, продемонструвавши впевнене зростання в сегменті послуг. А ось продажі iPhone зменшуються, і це не може не хвилювати.

Amazon перевищив прогноз за прибутком, не дотягнув за виторгом і не порадував передбаченнями на наступний квартал. Звісно, обидві компанії запевнили, що вони наполегливо працюють над розвитком АІ, але такого ефекту, як в минулі квартали, коли будь-яке згадування про штучний інтелект забезпечувало стрімке зростання, зараз очікувати марно.

Чи можлива рецесія

Грім прогримів у п’ятницю. Власне, вже в п’ятницю зранку ринок ф’ючерсів червонів в очікуванні Звіту про стан ринку праці, який і мав стати важливою частиною мозаїки ФРС. І став, налякавши всіх навколо невтішними показниками, а саме: безробіття неочікувано зросло до 4,3%, із 4,1% у червні, а кількість створених робочих місць сягнула 114 тисяч, що суттєво нижче прогнозованих 175 тисяч та 178 тисяч у червні.

Висновок простий і не дуже втішний: перспектива рецесії не така вже й нереальна. І від цієї перспективи всі основні індекси в ході п’ятничних торгів попрямували прямо і рішуче «на південь», так як цього не траплялося вже декілька років. До речі, відразу після публікації звіту ймовірність того, що ставку знизять на 50 б.п. зросла до 68%, вірогідність сценарію на рівні 25 б.п. оцінюється, відповідно, у 32%. Що ж, дешеві гроші мають допомогти…

Читайте також: Зниження ставки ФРС у вересні: бути чи не бути

Що далі? Історично, серпень та вересень — це найгірші місяці для ринку акцій, і на тлі розігрітого ринку, високих цін та відсутності гарних новин навряд чи варто очікувати продовження зростання, ймовірніше, все буде навпаки. Але та ж історія свідчить, що початок циклу зниження ставок набагато частіше супроводжувався зростанням, аніж падінням. Тому, сподіваємося, що історія піде по колу, і в середньостроковій перспективі нинішній тиждень згадається, як неприємний сон…