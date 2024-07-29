Зниження ставки ФРС у вересні: бути чи не бути

Засідання ФРС у червні очікувано завершилося збереженням основної процентної ставки на рівні 5,25% — 5,50%. Проте учасників ринку цікавить питання, чи є шанси на довгоочікуване перше зниження вартості запозичень у вересні і чи можливий ще один етап пом'якшення монетарної політики в грудні.

Після червневого засідання члени ФРС і голова регулятору Джером Пауелл дотримувалися вже звичної риторики: зазначили, що необхідно більше даних, щоб підтвердити уповільнення інфляції, та саме ці дані можуть стати підставою для зниження ставки.

Перший тиждень липня був щедрим на макроекономічні події. Фінансовий експерт та аналітик Traders Union Антон Харитонов пояснив, що ця та попередня статистика може сказати ФРС про інфляційний тренд і, отже, чи є шанси на зниження ставки у вересні.

JOLTS: дослідження вакансій та плинність кадрів

Свіжі дані дослідження вакансій і плинності робочої сили (JOLTS) показали невелике збільшення. Проте, кількість відкритих вакансій залишалася на рівні близько 1,22 для кожного безробітного. Це свідчить про те, що ринок праці зберігає свою силу, але не перегрівається. Стабільність на ринку праці може сприяти зниженню інфляційного тиску і створити умови для зниження ставки.

PCE: інфляція особистого споживання

Індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який використовується ФРС для встановлення цільового інфляційного рівня у 2%, у травні скоротився до 2,6% у річному обчисленні з попереднього значення 2,7%. Базові ціни, що виключають волатильні компоненти, також впали до 2,6%. Ці дані вказують на уповільнення інфляції, що може бути аргументом на користь пом'якшення вартості запозичень для підтримки економічного зростання.

Інфляція CPI

Індекс споживчих цін (CPI) у травні залишився незмінним, що стало першим таким значенням за майже два роки. Загальний індекс споживчих цін зріс на 3,3% у річному обчисленні, що нижче за квітневий показник (3,4%). Нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції можуть відновити впевненість серед членів FOMC про зниження цінового тиску. Якщо інфляція продовжить знижуватися, ФРС може переглянути свою політику і знизити ставку для підтримки економічного зростання. Дані CPI за червень ми отримаємо 11 липня.

Звіт з ринку праці (червень)

У п'ятницю, 5 липня, було опубліковано щомісячний звіт Бюро трудової статистики США, який показав, що в червні кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 206 000, що менше, ніж переглянуті дані за травень (218 000). Безробіття несподівано зросло до 4,1%. Це найвищий показник з листопада 2021 року.

Зростання рівня безробіття при збереженні зростання зайнятості вказує на можливе уповільнення економічної активності, що може послабити інфляційний тиск і створити передумови для пом'якшення монетарної політики.

Також дані показали, що середня погодинна заробітна плата зросла на 3,9% від року до року, що слабкіше за зростання 4,1% у травні. Уповільнення зростання заробітних плат є ключовим індикатором для ФРС, оскільки воно свідчить про уповільнення інфляційного тиску. Якщо зростання заробітних плат продовжить сповільнюватися, це може служити підставою для скорочення вартості запозичень.

Після цих даних інструмент FedWatch від CME показав, що ймовірність скорочення ставок на 0,25% у вересні зросла до 72% з 57,9% тижнем раніше.

Підіб'ємо підсумок

Резюмуючи отриману наразі макростатистику та довгострокові прогнози ціни EURUSD від аналітиків Traders Union, можна припускати два етапи пом'якшення монетарної політики до кінця року: у вересні та в грудні. І якщо до грудня ще далеко і загадувати рано, оскільки все може змінитися, то очікування на вересень виглядають більш реалістичними.

По-перше, якщо рівень безробіття продовжить зростати та досягне 4,5% або вище, це може послужити сигналом для ФРС про необхідність пом'якшення грошово-кредитної політики. По-друге, уповільнення зростання зарплат і цінового тиску створять умови для зниження ставки, щоб підтримати економічне зростання й уникнути рецесії.

Підбиваючи підсумок, можна очікувати, що ФРС, ймовірно, ухвалить рішення про зниження ставки у вересні, якщо поточні тенденції збережуться. Однак багато чого залежатиме від подальших інфляційних звітів і даних щодо зайнятості. Якщо ці показники вкажуть на продовження уповільнення економічної активності, ймовірність скорочення ставок збільшиться.

У будь-якому разі, фінансові ринки продовжують відстежувати кожен крок ФРС, а як змінюватимуться настрої, покаже динаміка інструменту FedWatch від CME.