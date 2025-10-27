Три актуальні типи інвестицій в нерухомість в Україні

Інвестування в нерухомість вибирають через зрозумілість та відносно нижчу ризикованість, ніж в інших активах. Нерухомість, зазвичай, не дешевшає, а, навпаки, з часом зростає в ціні. Та який саме об'єкт вибрати у 2025 році? На прикладах із платформи InvestMarket від «Мінфін» розкажемо про основні типи нерухомості для інвестицій.

Квартири під оренду

Цей тип інвестицій не втрачає популярності вже багато років. Часто інвестори починають саме з придбання нерухомості під оренду. Хоча така інвестиція потребує суттєвого початкового капіталу, однак це матеріальний актив, який буквально можна побачити і отримувати щомісячний пасивний дохід.

Працює інвестиція наступним чином: ви купуєте квартиру → здаєте її в оренду → отримуєте щомісячний дохід.

При цьому важливо правильно оцінити показники дохідності. Прибутковість, в середньому, може становити 8−10% на рік. А окупність — близько 10 років. Але ці цифри залежать від багатьох чинників і є різними для різних об'єктів.

Наприклад, у квартири під оренду у прибутковому будинку S1 Obolon, представленому на платформі InvestMarket, окупність становить 10 років, тоді як показник дохідності — 10%.

Під час вибору квартири під оренду важливо правильно підібрати локацію, оцінити якість об'єкту, юридичну чистоту та розібратися з тим, які і скільки податків потрібно буде заплатити.

Важливо, щоб квартира мала високі показники ліквідності. Тобто, щоб її можна було швидко та вигідно здати в оренду, або ж, за необхідності, продати. Оцінити ліквідність самостійно можна, з огляду на такі чинники, як розташування (близькість до інфраструктури, транспорту), якісний ремонт та функціональне планування, аналіз ринку (порівняння об'єкту з іншими схожими пропозиціями).

Наприклад, квартири в будинку S1 Obolon (м.Київ) вже з ремонтом та відразу готові до здачі з першого дня придбання. Будинок має розвинену внутрішню інфраструктуру (коворкінг та лаунж зону для мешканців, кав’ярню, ресторан, йога-студію), а поруч із будинком розташовані ТРЦ та супермаркети.

Інвестор натомість отримує повний супровід керуючої компанії, можливість інвестувати з мінімальною залученістю та гарантію стабільного доходу. Такий варіант добре підійде як для початківців, так і для тих, хто вже має досвід та хоче диверсифікувати свій портфель.

Про ризики. Інвестиція в квартиру під оренду може нести за собою труднощі з орендарями, як-от пошкодження майна чи складнощі з виселенням. У разі самостійного управління інвестицією, ці ризики підвищуються. Також можуть бути періоди, коли квартира не заселена і дохід втрачається. Вибираючи цей тип нерухомості, врахуйте також ринкові ризики (ймовірність зниження попиту чи цін, неліквідність), юридичні ризики (чи є судові спори навколо квартири, заборгованість орендарів тощо) та військові ризики, адже, на жаль, руйнування житлових будинків відбуваються.

REIT-фонд

REIT (Real Estate Investment Trust) — це інвестиційні фонди, які дозволяють стати співвласниками нерухомості без необхідності керувати нею самостійно. Зазвичай, це комерційні об'єкти, такі як готелі, торгові центри, склади, офісні приміщення тощо. Такі фонди об'єднують багатьох інвесторів, які можуть долучитися до інвестиційного проєкту навіть з мінімальними вкладеннями.

Працює інвестиція наступним чином: ви купуєте цінні папери фонду (інвестиційні сертифікати) → керуюча компанія займається управлінням об'єктом → ви отримуєте дивіденди від орендних платежів.

Періодичність отримання орендних платежів може бути різною (наприклад, раз на квартал чи раз на рік). Фонд Inzhur REIT, пропозиція якого представлена на InvestMarket, виплачує дивіденди щомісяця. Стати співвласником нерухомості можна всього за 15 хвилин завдяки простій реєстрації і рекордно низькій сумі мінімальної інвестиції (від 10 гривень).

Вибираючи REIT-фонд для інвестування, проаналізуйте його портфель нерухомості, бізнес-модель та основні фінансові показники — розмір активів, рівень комісій, динаміку прибутковості та стабільність орендарів. Ця інформація повинна бути у відкритому доступі. Наприклад, на офіційному сайті фонду. Або на спеціалізованих платформах, як-от InvestMarket.

Фінансові показники Фонду Inzhur REIT на InvestMarket

Оцініть також і перспективу ліквідності вибраного активу. Вихід із інвестицій у REIT-фонди зазвичай не займає багато часу (як під час фізичного продажу нерухомості). Продати свою частку (акції) можна у будь-який час за поточними ринковими цінами. Компанія Inzhur дає можливість зробити це просто на сайті, без комісії, за декілька годин робочого дня.

Серед інших переваг інвестування в REIT — професійне керування нерухомістю та гарантовані доходи від здачі об'єктів в оренду надійним компаніям. Така інвестиція є повністю пасивною та підійде як для короткострокового, так і для довгострокового вкладення коштів.

Ось декілька переваг інвестування в Фонд Inzhur REIT:

Про ризики. Окрім загальних ризиків, таких як воєнні чи економічні, інвестування в REIT-фонди несе додатковий ризик вибору невдалого фонду з неефективною стратегією управління. Також існує ризик неплатоспроможності орендарів, що може призвести до зниження дивідендів. У закритих фондах є загрози, пов'язані з ліквідністю (викуп цінних паперів можуть унеможливити до моменту закриття фонду).

Готельний бізнес

Інвестування в готельну нерухомість — тренд ринку останніх років. Кошти вкладають як у великі готельні комплекси, так і в менші проєкти, як апарт-готелі чи SPA. Інвесторів приваблює можливість передати керуючій компанії всі турботи навколо здачі об'єкта в оренду, обслуговування гостей та просування готелю на ринку. Натомість — отримувати гарантований пасивний дохід без додаткових труднощів.

Працює інвестиція наступним чином: ви купуєте готельний номер чи апартаменти → операційним управлінням займається керуюча компанія → ви отримуєте дивіденди (щоквартально чи щомісячно).

Інвесторів приваблює цей вид інвестицій через вищу прибутковість, ніж в інших типах нерухомості. Вона може сягати 15% річних.

Наприклад, прогнозована дохідність проєкту «Melis — готель у лісі» з каталогу InvestMarket становить від 11% річних, а якщо оцінювати з капіталізацією, то це буде 14,5% річних. Термін окупності інвестиції — 8 років. Інвесторам пропонують вкласти кошти в готель в 10 хвилинах від Буковеля під професійним управлінням Ribas Hotels Group.

Інший проєкт із каталогу InvestMarket — Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах від компанії Green Rest. Тут інвесторам пропонують вкластися в апартаменти поблизу села Славського у Львівській області та майбутнього гірськолижного курорту GORO Mountain Resort. Дохідність об'єкта прогнозують на рівні 12%.

Щодо ліквідності готельної нерухомості, вона визначається здатністю швидко бути проданою або бути зданою в оренду з максимальною вигодою. Вибираючи об'єкт, проаналізуйте ринок, врахуйте розташування, потенційний попит та можливі тенденції. Лише за таких умов інвестиція спрацює.

Перевагою інвестицій в готельну нерухомість є те, що вона, зазвичай, у довгостроковій перспективі зростає в ціні динамічніше, ніж житлова. Тому, інвестуючи на стадії будівництва, можна розраховувати на ще більший прибуток. Особливу увагу зверніть на курортні зони, які розвиваються.

Ось деякі переваги інвестування в проєкт Melis із InvestMarket:

Також на платформі InvestMarket є інструкції з порядком дій для інвесторів та можливість з'єднатися з представниками щодо кожної пропозиції. Наприклад, для проєкту від Green Rest цей алгоритм виглядає так:

Про ризики. Для цього типу нерухомості визначальними є локація, конкуренція та сезонність. Основні ризики пов’язані з цими чинниками, адже від них залежить заповненість номерів і, відповідно, дохід. Також додати клопоту інвестору можуть проблеми з управлінням (бо найчастіше інвестори не втручаються особисто в операційне управління готелем) або ж затримки у будівництві (якщо кошти інвестовані на початкових етапах готовності об'єкту).

Як зробити вибір?

Який тип інвестицій в нерухомість вибрати — вирішувати вам. Відштовхуйтеся від таких вихідних даних, як мета інвестування, початковий капітал, побажання щодо управління активом (самостійно чи у супроводі керуючої компанії), очікувані прибутки та результати.

На ринку сьогодні представлені варіанти інвестування в нерухомість, здатні задовольнити практично будь-який запит. Інвестору ж найважливіше вибрати перевірений проєкт, який точно виправдає очікування. Зробити такий вибір можна за допомогою спеціалізованої платформи InvestMarket, де зібрані актуальні інвестиційні пропозиції.

