Трильйони з димом: чому тріумф демократів обвалив Волл-стріт

Падіння основних біржових індексів на 3,5−5,5% за одну сесію — це не просто чергова корекція, а випаровування трильйонів доларів капіталізації, якого ринок не бачив із часів початку пандемії. Про те, що стало причиною такого падіння розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Перемога і розпродаж

Ми починали тиждень з важливого питання: «Чи продовжиться розгром технологічних компаній, який почався тижнем раніше?». Тепер ми знаємо відповідь і вона ствердна — «Так»! Такого, щоб основні індекси за одну сесію втрачали від 3.44% до 5.52%, а це трильйони доларів, не було давно, здається, з часів початку пандемії. За даними Vanda Research, яка спеціалізується на аналізі ринкової статистики, одними з найактивніших продавців цього тижня виявилися роздрібні інвестори. Більше того, саме вони порушили багаторічну традицію «buy the dip», купувати акції при кожному падінні. Схоже, всі не на жарт перелякалися, про що свідчить стрімке зростання «Індексу страху», який в четвер додав майже 70%, чого не траплялося з 2018 року. І тепер, отримавши ствердну відповідь на «питання тижня», маємо задати собі ще декілька питань, а саме: «Що стало причиною розгрому?» і «Чого чекати далі?».

Що стало причиною розгрому? Коли на ринку трапляється щось драматичне, досвідчені професіонали радять зупинитися, озирнутися навкруги і задати собі питання: «А що змінилося за останню добу?».

Звісно, найгучніша подія — це епічна поразка республіканців і завоювання демократами Конгресу та Сенату, але дуже ймовірно, що вона вже була врахована інвесторами в можливих сценаріях розвитку подій і навряд чи сама по собі спричинила б розпродаж подібного масштабу.

На думку багатьох інвесторів, причина, швидше за все, в тому, що демократи-переможці одразу ж почали активно висловлюватися за обмеження темпів АІ-перегонів, що, звісно, лякає ринок, який вже не перший рік саме на цих перегонах і тримається. Чи справдяться найгірші побоювання інвесторів щодо розвитку АІ і ролі демократів в цьому процесі в довгостроковій перспективі? Навряд чи, бо тоді на чолі перегонів може опинитися Китай, а це вже пряма загроза як безпеці США, так і всьому демократичному світу.

Про що звітують компанії

Поки американські громадяни вирішували на виборчих дільницях долю власної демократії, корпоративний світ жив своїм життям — компанії звітували про досягнення третього кварталу. В центрі уваги, беззаперечно, був Apple. Після провалу Alphabet та Amazon, минулого тижня, незадовільні результати виробника iPhone мали би дуже високу ціну для всього ринку. Але Аpple не засмутив: фінансові досягнення краще за очікувані а прогноз майбутніх результатів досить оптимістичний, але є й проблеми — продажі в Китаї, виручка від продажів послуг та прогноз прибутковості виявилися нижче за очікувані.

Також, серед «знакових» компаній була AMD, яка порадувала і результатами, і прогнозом, хоча, на жаль, це не врятувало ні її, ні всіх інших від розгрому у четвер. Жодних сумнівів, що чимало технологічних компаній вражають своїми досягненнями, перспективами та місцем у сучасному технологічному світі, але ж є ще питання ціни — і це саме те, що дуже хвилює інвесторів. Поточні високі ціни можуть бути виправдані лише результатами, які межують з дивом, а витягати кролика з капелюха з кожним кварталом стає все складніше.

Ринок праці тисне на ФРС

Окрім виборів, ще однією важливою подією тижня стала публікація звіту про стан ринку праці. Політика політикою, але «Блакитне цунамі» моментально не вирішить всіх проблем, які накопичилися в американській економіці, і не дають спокійно спати інвесторам. Ключове питання — ставка ФРС, ймовірність підвищення якої в грудні, станом на кінець тижня становила 73,4%, що вище, ніж тиждень тому, і місяць тому. Серед аргументів, які ФРС може використати, щоб все ж таки не підвищувати ставку — це або різкий спалах безробіття, або суттєве зниження інфляції.

І хоча регулятор навряд чи прийматиме рішення з огляду на одноразове погіршення чи покращення макроекономічної ситуації, звіт про стан ринку праці — це беззаперечно вагомий аргумент для прийняття того чи іншого рішення центральним банком. Цього разу ринок праці виявився не на боці тих, хто не хоче піднімати ставку: американська економіка додала в жовтні 165 тисяч робочих місць, що набагато вище очікуваних 65 тисяч, а ще й дані за вересень були переглянуті в бік підвищення. Отже, ВВП зростає, ринок праці розігрітий, інфляція висока. Що залишається робити ФРС? Вірно — підвищувати ставку!

Чого чекати далі? Як завжди, напевно цього ніхто не знає, тому все що залишається — це проводити історичні паралелі. Якщо спиратися на факти з минулого, то починаючи з 1946 року, після проведення проміжних виборів S&P500 кожен раз зростав, незалежно від того, хто святкував перемогу: республіканці, демократи чи був змішаний результат. Через рік після дня виборів індекс був, у середньому, вище на 14%. Це статистичний факт і будемо сподіватися, що й цього разу буде не гірше! Згоден, що складно випромінювати оптимізм після розгрому у четвер, коли Nasdaq опинився на відстані всього 5% від зони «ведмежого» ринку, але з іншого боку — вся система ринку акцій побудована на оптимістичній вірі в розвиток людства.