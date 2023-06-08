Чому акції Tesla можуть зрости до $300 і що може цьому завадити

За останні п'ять місяців акції Tesla зросли на 120%, а цього тижня їхня ціна досягла $225. На думку аналітиків MarketBeat, із початком літа це ралі входить у наступну фазу, яка підвищить акції до $300. Експерти називають три причини, з яких це станеться.

Повернення Маска

На нещодавніх щорічних зборах акціонерів Tesla Маск та його колеги поділилися цінною інформацією про плани компанії. Під час презентації, яка охоплювала широкий спектр питань — від стану економіки до рекламних стратегій та нових моделей автомобілів, — керівництво Tesla дало можливість інвесторам поглянути на дорожню мапу компанії. Позитивна реакція ринку на ці новини відображає зростаючу впевненість у здатності Tesla справлятися з проблемами та підтримувати висхідну траєкторію.

За словами аналітика Wedbush Дена Айвза, інвестори побачили відродженого Ілона Маска, який може приділяти більше енергії та часу Tesla після звільнення з посади генерального директора Twitter. Ситуація навколо Твіттера не принесла йому та Tesla користі, а лише зменшила вартість акцій. Цей зустрічний вітер був усунений, і Айвз підтвердив свій рейтинг акцій «Вище ринку».

Зростаюча частка ринку

Помітною подією, з макроекономічного погляду, є ефект від торішнього закону про зниження інфляції. Минулого місяця Адам Джонас із Morgan Stanley повідомив, що Tesla успішно використала свою вертикально інтегровану бізнес-модель, технологічні інновації та виробничий досвід, щоб досягти конкурентної переваги, з погляду лідерства за витратами та високої маржі в галузі.

Хоча очікується, що закон про зниження інфляції принесе користь ширшому сектору електромобілів за рахунок податкових пільг, Джонас та його команда вважають, що переваги для Tesla є особливо помітними.

Очікується, що замість того, щоб просто зосередитися на підвищенні прибутковості, Tesla використовуватиме переваги для подальшого розширення своєї частки ринку.

Сприятливі умови

Акції Tesla також отримують вигоду зі сприятливих ринкових розкладів у вигляді зростання цін у Китаї, яке вважається найбільшим у світі ринком електромобілів. На руку компанії грає і той факт, що гедж-фонд відомого інвестора Девіда Теппера — Appaloosa — нещодавно додав акції Tesla до свого порфелю.

Ризики компанії

Незважаючи на гарні перспективи компанії, залишається низка ризиків, які можуть загрожувати її стабільності.

Багато експертів кажуть, що Tesla переоцінена. Її ринкова капіталізація наразі становить майже $690 млрд, тоді як інші провідні автовиробники не досягають і однієї шостої цієї суми. Для порівняння: Volkswagen коштує $73,7 млрд, а BMW — $67,2 млрд.

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Також 20 аналітиків переглянули свою оцінку прибутку наступного фінансового періоду у бік зниження. Tesla опублікує результати 24 липня за другий квартал 2023 року. Аналітики знизили свої очікування щодо прибутку на акцію цього кварталу на 42,8%.