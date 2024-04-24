Три найкращі акції з дивідендною дохідністю понад 6%

Дивідендні акції є одним із найпопулярніших способів формування пасивного доходу, який можна реінвестувати. Інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Руслан Демус розглянув перспективи дивідендних компаній з 3-х секторів — охорона здоров'я, телекомунікації та енергетика.

Pfizer Inc (PFE): дивіденди 6,54% річних, прогноз зростання акцій 16−40%

Американську фармацевтичну компанію Pfizer, яка є одним зі світових лідерів ринку, заснували у 1849 році. Компанія відома виробництвом таких препаратів, як «Viagra» та очні краплі «Visine». Pfizer підвищує дивіденди 15 років поспіль.

2021 рік став, можливо, найвдалішим для компанії завдяки успіхам її вакцини від COVID-19, що призвело до зростання виторгу на 95,16% і чистого прибутку на 139,97%. Котирування акцій Pfizer, за підсумками року, зросли на 60,4%.

У міру зниження загрози нової хвилі пандемії, дохід від продажу вакцин скорочувався, а фінансові показники погіршувалися: у 2023 році виторг зменшився на 41,70%, а чистий прибуток — на 93,25%. Котирування акцій PFE також знизилися майже на 44% за рік. Утім, це збільшило дивідендну дохідність акцій, яка наразі становить 6,54% річних.

Для оцінки можливостей компанії виплачувати дивіденди у майбутньому потрібно спрогнозувати її фінансові результати та грошовий потік. Проте, цей процес ускладнений певною невизначеністю навколо доходів від наявних та нових ліків.

З одного боку, у Pfizer найближчим часом закінчується термін дії патентів відразу на декілька препаратів, що вплине на майбутні доходи. Результати, значною мірою, залежатимуть від її виробничих потужностей, а також від успішності клінічних випробувань та виведення на ринок нових ліків.

Кошти, отримані від продажу своєї вакцини проти COVID-19, компанія активно інвестувала в дослідження, розробки та придбання перспективних біотехнологічних компаній. У 4-му кварталі 2023 року Pfizer (PFE) придбала компанію Seagen за $43 млрд, що значно збільшило її присутність у галузі онкології.

Зокрема, у грудні 2023 року FDA схвалив препарат «Padcev» для лікування пацієнтів із нещодавно діагностованим раком сечового міхура без хіміотерапії. Ця угода може принести компанії близько $3,1 млрд виторгу вже цього року. Як очікується, протягом найближчих років ця галузь переживатиме стрімкий розвиток завдяки зростанню ролі штучного інтелекту у проведенні досліджень.

Наразі Pfizer (PFE) не планує нових придбань, а спрямовує зусилля на оптимізацію витрат та підвищення ефективності для збільшення майбутнього грошового потоку та подальших виплат дивідендів.

Сьогодні компанія торгується з привабливою оцінкою: FWD P/E становить 9,38, порівнюючи з аналогічним показником у секторі у 17,58. Поточний коефіцієнт P/E Pfizer (PFE) — 71,48.

Компанія виплачує дивіденди щокварталу. Найближча виплата очікується у червні у сумі $0,42 на акцію. Дата закриття реєстру — 10 травня 2024 року. Наразі дивідендна дохідність компанії вчетверо перевищує в середньому аналогічний показник у секторі.

З погляду технічного аналізу, графік ціни торгується поблизу мінімумів 2013 року. Торговим сигналом на купівлю може стати пробій лінії опору. Основним рівнем підтримки є позначка $25,6. Індикатор Stochastic перебуває у зоні перепроданості. Основні цілі: $30,00 та $36,00 за акцію, що передбачає потенціал зростання 16,78% та 40,13% відповідно.

Свої фінансові результати Pfizer (PFE) опублікує 1 травня 2024 року.

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Verizon Communications Inc. (VZ): дивіденди 6,69% річних, прогноз зростання акцій 25−38%

Компанію, нині одну з провідних на телекомунікаційному ринку, заснували 30 червня 2000 року. Сьогодні вона надає послуги фіксованого та мобільного зв’язку, супутникового широкосмугового доступу в Інтернет та інформаційні послуги.

Великі капітальні витрати є слабкою стороною сектору телекомунікацій. Особливо це важливо на фоні високих відсоткових ставок, що впливає на вартість кредитів. За 2021−2022 роки акції VZ, переважно, знижувалися, що суттєво підвищило дивідендну дохідність.

У 2023 році дохід компанії знизився на 2,09% — до $133,97 млрд, але залишається стабільним протягом 3-х років. Зниження минулого року не було несподіваним, оскільки споживачі прагнули зменшити свої рахунки.

Дивідендна дохідність акцій Verizon Communications Inc становить 6,69%. Оскільки виплати відбуваються готівкою, важливим фактором є вільний грошовий потік. За підсумками 2023 року, він зріс на 33,12% — до $18,71. Це значно перевищує суму торішніх виплат у $11 млрд, що свідчить про достатній запас міцності.

Цього року Verizon Communications представила Experiences Room, що працює на основі 5G та штучного інтелекту, а також мобільні інструменти для спільної роботи та використання хмарних технологій. Як зазначили у компанії, метою «кімнати» є демонстрація перспективних рішень, які можна застосувати у реальних ситуаціях, незалежно від того, чи це малий бізнес, глобальна компанія чи державна установа.

Поточний FWD P/E Verizon Communications становить 8,45, що нижче аналогічного показника для сектору, який становить 17,51. Це вказує на дисконт та привабливу оцінку в часі.

Найближча виплата дивідендів відбудеться у травні 2024 року в розмірі $0,6650 на акцію. У 2023 році Verizon збільшила свої дивіденди 19-й рік поспіль, що є найдовшою «серією» серед телекомунікаційних компаній США. Дивідендна дохідність компанії наразі у 2,5 разів перевищує середній показник у секторі.

З погляду технічного аналізу, акції VZ сьогодні торгуються на мінімумах 2015 року. Торговим сигналом на купівлю стане пробій рівня опору $42,58 за акцію. Підтвердженням цього є конвергенція на індикаторі RSI. Основні цілі: $50 та $55, що передбачає потенціал 25,72% та 38,29% відповідно.

Свої фінансові результати компанія опублікує 22 квітня 2024 року.

Enbridge Inc. (ENB): дивіденди 8,2% річних, прогноз зростання акцій 21%

Компанія, яку заснували у 1949 році, є провідним оператором мереж для зберігання природного газу та управління газопроводами в Канаді та США. Вона також транспортує сиру нафту, природний та зріджений природний газ. Це близько 30% видобутої сирої нафти у Північній Америці та близько 20% природного газу, що споживається у США.

У 2023 році Enbridge придбала три газові підприємства у Dominion Energy, що, за словами виконавчого директора компанії, є «можливістю, яка буває лише раз у житті», оскільки таким чином було створено найбільше газове підприємство Північної Америки. Очікується, що це позитивно вплине на майбутні доходи.

Екологічні та політичні обмеження суттєво ускладнюють будівництво нових транспортних мереж, а зростання ролі сланцю збільшує попит на транспортування. Зі свого боку, це навантажує наявні потужності Enbridge та створює певний дефіцит.

З квітня 2022 року котирування акцій Enbridge Inc. (ENB) знизилися майже на 30% через інфляцію, високі відсоткові ставки та геополітичну напруженість. Це призвело до зростання дивідендної дохідності, яка на сьогодні сягає 8,2%.

Компанія виплачує дивіденди з 1953 року, збільшуючи їхню суму протягом 29 років поспіль. За підсумками 2023 року, ENB виплатила дивіденди на суму $7,3 млрд. Сума вільних коштів на кінець 2023 року становила понад $8 млрд (на 48,95% більше, порівнюючи з попереднім роком).

З погляду технічного аналізу, графік ціни знаходиться в межах низхідного каналу. Торговим сигналом на купівлю може стати пробій лінії опору. Рівень підтримки — $31 за акцію. Основна ціль — $40, що передбачає потенціал зростання на 21,3%.

Свої фінансові результати компанія опублікує 10 травня 2024 року.