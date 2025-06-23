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23 червня 2025, 14:01

Трамп вирішив бомбити Іран: що це означає для України

Війна, що розгортається на Близькому Сході, лише на перший погляд здається далекою. Насправді, вона має декілька наслідків, деякі з них безпосередньо стосуються України. Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Війна, що розгортається на Близькому Сході, лише на перший погляд здається далекою.

Трамп вирішив бомбити Іран. Ізраїль радіє, Іран — не дуже. Напружились і на фондовому ринку. Бо, як виявилось, Трамп не завжди здає назад. І TACO, на якому все зростало у світі останні декілька місяців, не завжди працює.

А ще радіє путін. І нам це не несе нічого хорошого. Окрім приємного відчуття помсти. За шахеди. Але то — емоції. Раціо говорить про інше.

Росіяни, звісно, для виду тупотітимуть ніжками, писатимуть злі пости і кричатимуть про порушення суверенітету.

Але це для виду. Бо зроблене Трампом цієї ночі дає їм декілька вагомих плюсів
— ціна на нафту знову може зрости.

Ще до бомбометання нафта коштувала на 15% дорожче, ніж ми бачили її останніми місяцями. Що дуже допомагає проблемному російському бюджету. І проблемній російський економіці. Купуючи путіну час на продовження війни.

Тепер є ризик ескалації, і тиск на ціну буде додатковий. Трафік у Перський затоці вже обмежився. Трейдери бояться відповіді Ірану.

Що у результаті:

  • США втягуються в нову війну. І це буде послаблювати Вашингтон і НАТО загалом. І чим глибше США втягнеться, тим путіну краще.
  • збільшення хаосу в ключовому регіоні. А росія завжди сіє хаос. Постійно. Це їх основна стратегія.
  • менше уваги російській агресії проти України.

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Так, Трамп, звісно, продемонстрував, що він здатен на вчинки. Але продемонстрував він це в той момент, коли Ізраїль зробив всю основну роботу. Коли ризики стали мінімальними. І можна просто повісити собі медальку.

Це точно не означає, що Трамп здатен до рішучих дій проти росії. У росії вже є ядерна бомба, і багато, а в Ірану її немає. Тому путіну немає чого боятися, що наступного разу Трамп скине бомбу на його бункер.

І так, Іран — не друг росії і не союзник. Вони використовували один одного. В тому числі росія за гроші купляла в Ірану (раніше купляла) шахеди, які вбивали українців. І тепер у нас немає симпатії до Ірану.

Але це не означає, що ескалація на Близькому Сході в наших інтересах. І не означає, що росія страждає від ослаблення Ірану.

Багато що залежить від того, як відповість Іран. І на що він ще здатен. Але це все впливає вже на рівень шкоди, але, звісно, не змінює суті.

І якщо ви чекаєте, що раптом в Тегерані може статися революція і до влади прийде демократ-ліберал, то не хочеться вас розчаровувати… але…

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
neverice
neverice
23 червня 2025, 15:11
#
Коротко і по ділу. В цілому, аналогічне враження від цих подій.
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0
vala52
vala52
23 червня 2025, 15:14
#
Откедова вы такие эксперды берётесь?
Шо вижу-то и пою.Чаво не вижу-придумаю
В ТГ каналах полного таких высказываний.Можешь скопировать и добавить, шоб сочнее было
+
0
Я_ __
Я_ __
23 червня 2025, 15:36
#
Vala52

Це ж Сійога експерд, найпотужніший експерд з усіх потужних
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