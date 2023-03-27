GameStop злетіла на 36%, акції банків продовжують падати

Американські фондові індекси зросли у п'ятницю, незважаючи на побоювання щодо ситуації у банківському секторі США та Європи. За підсумками всього минулого тижня вони також збільшилися: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% та Nasdaq — на 1,7%. При цьому S&P 500 та Nasdaq завершили «у плюсі» другий тиждень поспіль. Ключові теми цього тижня — дані щодо ринку нерухомості та споживчої інфляції у США. Фінансових звітів поза сезоном мало. Про підсумки минулого тижня та головні події цього розповість інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

GameStop (NYSE:GME) +35,9%

У низці компаній з капіталізацією в рамках $2−10 млрд — попереду GameStop. Це великий «ігровий» ритейлер. Компанія пропонує широкий вибір ігор, розважальних продуктів, а також ПЗ, обладнання та аксесуарів для ігор.

Компанія пережила найбільше зростання акцій з кінця березня 2021 року. І це був перший прибутковий її квартал за останні два роки. Основне завдання компанії полягало у зниженні витрат, і їй це вдалося зробити. Комерційні, загальні та адміністративні витрати за квартал становили $453,4 млн, або 20,4% від продажів, порівнюючи з $538,9 млн, або 23,9% роком раніше. З 2021 року компанія також провела реструктуризацію, змінила низку топменеджерів, звільнила деяких співробітників.

Раніше мемна GameStop, на думку аналітиків, вирівнялася і досягла прогресу в правильному масштабуванні свого бізнесу, зокрема, завдяки змінам у структурі витрат.

У 2023 році компанія збирається скорочувати надлишкові витрати і надалі, зокрема, вийде з деяких європейських країн. У планах також посилення напрямів високомаржинальних бізнесів (іграшки та предмети колекціонування).

On Holding AG (NYSE:ONON) +16,1%

Серед компаній з капіталізацією понад $10 млрд минулого тижня «рванула» вгору швейцарська On Holding. Її бренд більше відомий під назвою On Running. Це спортивний бренд преміум-класу, який виробляє спортивне взуття та одяг преміум-класу, та широко використовує технології у своїй діяльності.

Акції зросли на фоні звітності за четвертий квартал. Виручка зросла на 91,9% у річному вимірі — до $400,5 млн. Роздрібні продажі зросли на 76,4%, оптові — на 104,3%. Компанії вдалося знизити транспортні витрати, і, в результаті, валовий прибуток досяг 58,5%.

Загалом, за підсумками року EBITDA компанії зросла на 451,7% — до $67,5 млн, скоригований прибуток на акцію досяг $0,02 долара, порівнюючи зі збитком $0,04 на акцію у кварталі минулого року.

Після публікації звітності низка аналітиків підвищила оцінку компанії, а деякі назвали ці результати винятковими. У 2023 році компанія очікує на зростання виручки на 39%, валовий прибуток залишиться на рівні 58,5%.

Affirm Holdings Inc (NYSE:AFRM) +9%

У четвер AFRM — платіжна мережа, яка розширює можливості споживачів та допомагає торговцям стимулювати зростання, — оголосила про партнерство з VersaClimber, оригінальним вертикальним кардіотренажером для всього тіла.

Тепер покупці, які відповідають критеріям, можуть купувати свої улюблені тренажери та фітнес-обладнання VersaClimber, оплачуючи їх поступово. Клієнти VersaClimber можуть поділити загальну вартість будь-якої покупки на суму понад $50 на прості щомісячні платежі всього за 0% річних.

Із початку року ціна акцій компанії Affirm Holdings Inc зросла на понад 10%.

Падіння тижня

First Republic Bank (NYSE:FRC) -72%

Криза довіри, яка стрясає банки, не збирається вщухати. Інвестори продовжують турбуватися про зараження майже через два тижні після раптового краху Silicon Valley Bank — другого за величиною банкрутства банку в американській історії.

У First Republic Bank не виходить зупинити наплив вкладників, які витягують кошти на фоні побоювань, що First Republic має деяку подібність із банком Силіконової долини, що нині збанкрутував.

Із початку року ціна акцій First Republic Bank знизилася на понад 85%.

GitLab Inc (NYSE:GTLB) -8,7%

Акції компанії GitLab, яка займається розробкою, безпекою та експлуатацією програмного забезпечення (DevSecOps), цього тижня знижувалися, продовжуючи негатив, як впали на понад 30% після її останнього звіту про доходи.

Проблема була пов'язана не так із фінансовими показниками за останній квартал, як — із не дуже хорошим прогнозом. Швидке розширення GitLab починає сповільнюватись, і вони все ще далекі від прибутковості. GitLab страждає від того самого економічного спаду, що й інші технологічні компанії.

Очікується, що виручка зросте «всього» на 25% наступного року, що є значним зниженням, порівнюючи з щойно повідомленими річними темпами зростання у 68%.

Крім того, очікується, що скориговані операційні збитки становитимуть $64 млн ($45,8 млн збиток у тому ж кварталі минулого року).

Із початку року ціна акцій GitLab Inc знизилася на понад 22%.

Comerica Incorporated (NYSE:CMA) -7,3%

Акції банків впали після того, як агентство Moody's попередило про ризики ширшого банківського зараження та економічні наслідки.

Міністр фінансів Джанет Єллен пообіцяла «додаткові дії» щодо банківських депозитів у разі потреби. Навіть це не допомагає, тож інвестори продовжують виходити з акцій банківського сектора.

Із початку року ціна акцій First Republic Bank знизилася на понад 37%.

Головні події тижня

27 березня — понеділок

Емітенти сплачують дивіденди: ABB Ltd (ABB), Korn Ferry (KFY), CIBC (CM).

Звіти емітентів: PVH Corp (PVH), Carnival Corporation (CCL), BioNTech SE (BNTX).

Німеччина опублікує індекс ділового клімату IFO (бер).

США опублікує індекс ділової активності в обробній промисловості від ФРБ Далласа (бер).

28 березня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Conoco Phillips (COP), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH).

Звіти емітентів: Lululemon Athletica Inc (LULU), Synnex Corporation (SNX), Micron Technology Inc (MU).

Франція опублікує індекс ділової активності (бер).

США опублікує сальдо зовнішньої торгівлі товарами (лют).

США оголосить індекс довіри споживачів CB (бер).

29 березня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Neste Oyj (NTOIY), Holmen AB (HLMNY).

Звіти емітентів: Next PLC (NXT), Cintas Corporation (CTAS).

Німеччина озвучить індекс споживчого клімату (Gfk) (квіт).

США оголосить індекс незавершеного продажу на ринку нерухомості (лют).

30 березня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Ricoh Co., Ltd (RICO), Nucor Corp (NUE), Monolithic Power Systems Inc (MPWR).

Звіти емітентів: Aehr Test Systems (AEHR).

Німеччина та Іспанія опублікують індекс споживчих цін (ІСЦ) (бер).

США опублікує ВВП (кв/кв) (4 кв).

31 березня — п'ятниця