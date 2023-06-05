Tesla знову зробила Маска найбагатшим у світі

За підсумками минулого тижня S&P 500 додав 1,8%, а високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones зросли приблизно на 2%. Ринки очікують, що ФРС зробить паузу у підвищенні процентних ставок, оскільки останній звіт про зайнятість у США показав уповільнення зростання зарплат та підвищення рівня безробіття.

Крім цього, зростанню американських фондових індексів минулого тижня сприяло ухвалення законопроєкту про збільшення стелі держборгу США. Детальніше про підсумки минулого тижня та головні події майбутньої розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Morgan Stanley бачить найближче майбутнє фондового ринку у похмурих тонах. Його аналітики вважають, що потужне падіння прибутку корпорацій зупинить зростання на ринку акцій у другому півріччі. За оцінками банку, за підсумками 2023 року прибуток на акцію S&P 500 скоротиться на 16% р/р, що призведе до падіння індексу до 3900 в.

«Погіршення ситуації з ліквідністю чинитиме тиск на оцінку акцій у найближчі три місяці. На додаток до цього, ми очікуємо на скорочення прибутку на акцію компаній на тлі падіння виручки та подальшого скорочення рентабельності», — пишуть експерти Morgan Stanley.

Щоправда, це не тільки один із «ведмежих» прогнозів на ринку, він розходиться з консенсусом і контрастує з «бичачими» очікуваннями колег з Goldman Sachs. У цьому інвестбанку, навпаки, очікують помірного зростання прибутку на акцію.

Згідно з прогнозами Morgan Stanley, прибуток на акцію S&P 500 до кінця року становитиме $185, тоді як консенсус-прогноз оцінює цей показник на рівні $206.

Цікавою подією наступного тижня стане Всесвітня конференція розробників Apple. Ми побачимо iOS 17 та інші системні новинки, але можуть бути апаратні прем'єри, включно із довгоочікуваними окулярами AR/VR. Загалом, тиждень очікується досить тихий. Хоча цікаві економічні звіти також є.

Злети тижня

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) +15,9%

Американський підприємець, голова компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск обійшов власника Louis Vuitton у рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg і знову став найбагатшою людиною у світі. Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index на 1 червня, статки бізнесмена склали $192 млрд. Власник групи LVMH Бернар Арно зі статками $187 млрд опустився на другий рядок.

Бернар Арно втратив перше місце після того, як акції групи LVMH, до якої входять такі люксові бренди, як Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi та Givenchy, 31 травня впали на 2,6% під час торгів на паризькій біржі Euronext. Акції Tesla на біржі NASDAQ подорожчали на 1,4% за день.

За даними на п'ятницю, 2 червня, статки Маска досягли $195 млрд. Його активи збільшилися більш ніж на $57 млрд цього року багато в чому завдяки зростанню цін на акції компанії Tesla, що належить йому. З початку року акції виробника електрокарів подорожчали на 68%.

Маск очікує, що найближчим часом зможе продавати оновлення програмного забезпечення для автономного водіння, що принесе постійний дохід та надзвичайно високу норму прибутку.

Match Group Inc (NASDAQ: MTCH) +15,84%

Match Group — оператор соціальних мереж для онлайн-знайомств. Найбільш відома — Tinder. Крім того, компанії належать Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, Plenty of Fish та OurTime. Компанія отримує 98% виторгу від продажу підписок та внутрішніх покупок у соціальних мережах.

Компанія повідомила про прибуток на акцію у першому кварталі у розмірі 42 центів, перевищивши консенсус-прогноз у 41 цент. Це на 5% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Менеджмент прогнозує подальше помірне зростання виторгу Tinder та сильне зростання виторгу Hinge (+25% г/г). Орієнтир з операційного прибутку — $250−255 млн, що передбачає рентабельність на рівні 32%.

Керівництво, очевидно, вірить у світле майбутнє Match Group. Минулого тижня стало відомо, що генеральний директор Бернард Кім придбав 31439 акцій компанії за середньою ціною $34,44. Ця покупка коштувала йому $1,08 млн і стала найбільшим придбанням акцій Match Group інсайдером за останні 12 місяців.

Intel Corporation (NASDAQ: INTC) +14,1%

Акції виробника мікросхем зросли приблизно на 5% після того, як фінансовий директор Intel Девід Зінснер заявив, що компанія знаходиться на шляху до досягнення верхнього кордону свого прогнозу виторгу у другому кварталі.

«До кінця другого кварталу ми плануємо вийти на рівень від $12 до $12,5 млрд», — заявив він на конференції TD Cowen.

Попередній прогноз компанії у квітні передбачав виторг від $11,5 до $12,5 млрд. За словами Зінснера, Intel зможе осідлати хвилю штучного інтелекту, оскільки може постачати комплектуючі профільним компаніям.

Поки що хвилю ШІ осідлали акції Intel, продовживши зростання на тлі загального зростання цін на акції компаній сектора.

Минулого місяця Intel повідомила про найбільший квартальний збиток у першому кварталі, оскільки наростила виробництво та інвестувала у виробничі підприємства.

Падіння тижня

Advance Auto Parts Inc (NYSE: AAP) -39,09%

Акції ритейлера автозапчастин впали більш ніж на 30% у перші години торгів у середу. Причиною стали гірші, ніж очікували на Уолл-Стріт, результати прибутку за перший квартал. Керівництво компанії також знизило річний прогноз та оголосило про скорочення квартальних дивідендів.

Advance Auto Parts пояснила свої погані результати за перший квартал і низькі перспективи вищими витратами на професійні продажі, інфляційним тиском, проблемами з ланцюжком постачань та більш скудним, ніж очікувалося, асортиментом продукції.

Dollar General Corporation (NYSE: DG) -18,08%

Акції дисконтної роздрібної мережі впали після публікації нових квартальних результатів. Dollar General більше не отримує прибутку, підвищуючи ціни — це просто спроба не відставати від інфляції. А з падінням відвідуваності магазини стають менш прибутковими.

Все це змусило аналітиків знизити цільові прогнози щодо акцій компанії, що тільки посилило побоювання інвесторів.

Менеджмент Dollar General очікує, що у другому кварталі збережуться поточні тенденції. Компанія знизила свій прогноз зростання продажів у магазині до 1−2% порівняно з не менше ніж 3%, зазначеними в попередньому прогнозі.

Target Corporation (NYSE: TGT) -5,05%

Акції Target за останні два тижні втратили колосальні $13,8 млрд, опустившись до найнижчого рівня з 2020 року. Роздрібний продавець став жертвою загальнонаціонального бойкоту його колекції одягу для ЛГБТ «LGBTQ pride»

Уолл-Стріт стурбована тим, що Target спіткає та ж доля, що й Anheuser-Busch, чиї продажі Bud Light впали більш ніж на 25% з того часу, як 1 квітня бренд залучив впливового трансгендера Ділана Малвані для просування пива.

В результаті безперервних нападок ритейлер заявив, що вилучить одіозні предмети з колекції «PRIDE», пославшись на «мінливі обставини» та «значну конфронтаційну поведінку», але не уточнив, які саме.

Серед представлених у колекції речей найбільшу увагу привернули «зручні» жіночі купальники, які дозволяють трансжінкам, які не зробили операцію зі зміни статі, приховувати свої геніталії, а також дитячий одяг з тематикою веселки.

Target також оголосила, що перемістить свою секцію Pride у задню частину магазинів.

Проте аналітики з Уолл-стріт не змінили своїх рейтингів Target. «Ми думаємо, що це буде другорядним у довгостроковій перспективі», — пояснив аналітик Edward Jones Браян Ярбро.

Головні події тижня

05 червня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: IPG (IPG), Kraft Heinz (KHC), Ross Stores (ROST).

• Індекс ділової активності (PMI) у секторі послуг США за травень 2023 року.

• Індекс менеджерів із постачання для невиробничої сфери США від ISM за травень 2023 року.

06 червня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Avery Dennison (AVY), Cigna (CI), Halliburton (HAL), Old Dominion Freight Line (ODFL), Schlumberger (SLB).

• Звіти емітентів: JM Smucker (SJM).

• Короткостроковий прогноз ситуації на ринках енергоносіїв EIA.

07 червня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: BlackRock (BLK), Brown Forman (BFb), Kimco Realty (KIM), NVIDIA (NVDA).

• Звіти емітентів: Brown Forman (BFb), Campbell Soup (CPB).

• Запаси сирої нафти від Інформаційного агентства енергетики (EIA).

08 червня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: ADP (ADP), CME Group (CME), Національний фонд Fidelity (FIS), IDEX (IEX), Kimberly-Clark (KMB), Omnicom (OMC), PPL (PPL).

• Кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США.

09 червня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Ametek (AME), FedEx (FDX), VF (VFC), Williams (WMB).