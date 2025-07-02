Страх трейдерів упустити вигоду більший, ніж страх перед Трампом

Попри крайній термін запровадження мит, що наближається 9 липня, фондовий ринок спокійний: фондові індекси близькі до історичних максимумів, а волатильність низька, оскільки інвестори очікують, що Трамп продовжить термін дії указу, ґрунтуючись на його минулій моделі загроз жорсткими заходами, а потім відступів, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Що відбувається на ринках

Почасти спокій на ринку можна пояснити очікуванням того, що Трамп продовжить дію своїх мит. Це з його стратегією, яку аналітики називають «ТАКО» (від англ. «Trump Always Strus Out») — він часто загрожує жорсткими заходами, а потім відступає.

Проте важливіше те, що професіонали Волл-стріт не бачать сенсу боротися з динамікою ринку, оскільки економіка залишається стабільною, а корпоративна Америка, схоже, спокійно ставиться до торговельної політики — принаймні, зараз.

«9 липня все ще в центрі уваги, але цими днями також відстежується багато інших чинників. Інвестори знову менше турбуються. За відсутності стрибка ставок, інфляції чи рівня безробіття акції продовжать зростати», — говорить Майкл Кантровіц, головний інвестиційний стратег Piper Sandler & Co.

Індекс S&P 500 щойно завершив свій найкращий квартал із грудня 2023 року та подолав рівень 6 200, перш ніж знову опуститися нижче у вівторок та завершити сесію зниженням на 0,1%. Технологічний індекс Nasdaq 100 провів свій найкращий квартал із березня 2023 року, оскільки лідери фондового ринку знову зайняли свої позиції. Обидва індекси показали збитки у першому кварталі.

Водночас трейдери збільшили свої вкладення в найризикованіші частини ринку. Навіть інституційні інвестори, які переважно залишалися на місці протягом більшої частини 25%-го підйому з квітня, поступово виходять з гри. Дані опціонів показують, що Волл-стріт не очікує на значну волатильність найближчим часом.

«Ймовірно, будуть якісь торгові угоди, а в основі цього лежать стабілізовані оцінки прибутку після падіння відразу після квітня. Те, що починалося як просте ралі полегшення, починає ставати чимось реальним, і саме це затягує цих інвесторів — повільно та неохоче», — каже Стівен Кьявароне, старший портфельний менеджер та стратег із акцій у Federated Hermes.

Двозначне зростання індексу S&P 500 із мінімуму 8 квітня, якраз перед тим, як Трамп призупинив дію своїх мит, значною мірою був зумовлений роздрібними інвесторами. Тепер так звані «розумні гроші» починають купувати, оскільки ралі не показує жодних ознак зупинки. Системні стратегії минулого тижня збільшили свою експозицію в акціях, хоча вони, як і раніше, залишаються недооціненими, з позиціонуванням у більшості секторів нижче за історичний середній, згідно з даними, зібраними Парагом Теттом із Deutsche Bank AG.

Ринки оцінили 84% макроекономічного ризику, ґрунтуючись на оцінці високодохідних кредитних спредів Кантровіца з Piper Sandler, залишаючи можливість для подальшого зростання акцій, попри те, що S&P 500 додав понад 10 трильйонів доларів із початку квітня. Оптимізм кидає виклик війні на Близькому Сході, невизначеності навколо макроекономічних перспектив та відсутності зрозумілості у торгівлі.

«Ми були досить оптимістичні щодо червня щодо речей, які не мають жодного відношення до Трампу, — це просто пов'язано з тим фактом, що відбуваються інші речі, які дуже позитивні», — говорить Олександр Альтманн, глобальний керівник тактичних стратегій акцій у Barclays Plc. Стратег посилається на дерегулювання банків, витрати великих технологічних компаній, що продовжуються, на штучний інтелект і законопроєкт Трампа про податки і витрати на суму $3,3 трлн, як на чинники, що підтримують економіку.

Сенат ухвалив законопроєкт у вівторок 51−50 голосами, а віцепрезидент Дж. Д. Венс віддав вирішальний голос. Проте законопроєкт все ще може зіткнутися із опором у Палаті представників.

Основи оптимізму

«У майбутньому ми все одно стикнемося з високими тарифами, і ці витрати будуть покриті в якийсь момент. Наразі складно прогнозувати ситуацію на ринку далі, ніж на чотири тижні вперед. Важко робити припущення про події, які можуть статися за пів року», — заявив Альтманн.

У поточній ситуації країни-експортери, які не уклали двосторонньої угоди до 9 липня, зіткнуться з тарифами, які Трамп оголосив 2 квітня. Ці тарифи набагато перевищують поточну базову ставку в 10%, відому, як взаємна ставка, яка застосовується до більшості країн.

Великобританія уклала угоду, яка знизила деякі мита, але зберегла взаємну ставку і залишила невирішеною одну з проблем Великобританії — 25% мита на сталь. США і Китай досягли торгового порозуміння в Женеві, як повідомив минулого тижня міністр торгівлі США Говард Лютнік, але він охарактеризував це, як далеко не всеосяжну угоду, і ключові питання залишилися невирішеними. Трамп також погрожував підвищити тарифи для Японії.

«Ми не маємо значних торгових угод — є декілька меморандумів про взаєморозуміння, є деякі угоди про подальше просування, але немає нічого конкретного. Я була вражена, чесно кажучи, що ринок, схоже, не звертає на це уваги. Це одна з причин, чому це не відчувається як ринок, що рухається фундаментальними чинниками, попри те, що ми бачимо велику силу в технологіях та штучному інтелекті», — сказала Кейт Мур, головний інвестиційний директор підрозділу добробуту Citigroup Inc.

Водночас торговий відділ JPMorgan Chase & Co. вважає, що перспективи оптимістичні, прогнозуючи серію історичних максимумів, оскільки доходи продовжують зростати, а торгові угоди, як очікується, будуть оголошені. Ендрю Тайлер, голова відділу глобальної ринкової аналітики банку, очікує, що звіт щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований у четвер, покаже зростання понад 100 000. Доки цей показник залишається вищим за 100 000, Тайлер очікує, що акції продовжать встановлювати. Опитування Bloomberg за оцінками економістів показує, що показник досягне 110 000.

Читайте також: Потяг ринку щодуху летить вперед: чи може щось налякати інвесторів

«Наразі ринок враховуватиме ці потенційні події», — написав Тайлер у записці для клієнтів у понеділок, маючи на увазі торгову нестабільність. «Крім того, ми вважаємо, що дату 9 липня буде перенесено, щоб уникнути будь-якої волатильності на ринку».