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27 червня 2025, 18:25

Потяг ринку щодуху летить вперед: чи може щось налякати інвесторів

Які основні події цікавили світових інвесторів, що зараз відбувається з американською економікою, та якими є інвестиційні підсумки тижня, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Які основні події цікавили світових інвесторів, що зараз відбувається з американською економікою, та якими є інвестиційні підсумки тижня, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ринок, як «божевільний потяг» Оззі Осборна, соліста легендарного гурту Black Sabbath, мчиться вперед, наздоганяючи та долаючи історичні максимуми, а інвестори, які заздалегідь не встигли зайняти місця всередині, намагаються вскочити в останній вагон, чи хоча б на підніжку, а то й просто зачепитися за поруччя, щоб не відстати від інших.

І вся ця гонитва має такий вигляд, начебто всі геополітичні проблеми зникли і світ став безпечним місцем, торговельні війни завершено, звісно, на користь США, проблеми дефіциту бюджету та боргу вирішено, оцінка компаній нижче історичних середніх значень, економіка зростає, а ставки знизять просто завтра, бо загроза інфляції зникла раз і назавжди, і в інвестиційному світі не залишилося жодних ризиків — лише суцільна вигода.

Залишається ущипнути себе за щось і запитати — а часом я не в казці?! Чи так це все насправді, чи невдовзі доведеться прокинутися назустріч лихій реальності?

Навряд чи світ став безпечнішим місцем після того, як американський військово-повітряний флот провів справді вражаючу за рівнем логістики операцію з бомбардування ядерних об'єктів Ірану.

Злі язики кажуть, що пилу, вогню, диму й вибухів було набагато більше, ніж фактичних досягнень, й іранська ядерна програма продовжує існувати. Та й аятоли, не схоже, щоб похнюпили носа. І найголовніше — Китай ще не сказав свого слова і не збирається вивішувати білий прапор. А всі ми добре розуміємо, що війни з росією, КНДР, Іраном та іншими «чудовими» країнами — це, фактично, одна велика війна з Китаєм.

Що з економікою

Економіка США поступово охолоджується: в першому кварталі ВВП скоротився на 0,5% у річному вимірі і це перше квартальне скорочення за три роки.

Борг США вже перевалив $37 трильйонів і продовжує зростати. Проблему дефіциту бюджету теж не вирішено: за перші вісім місяців фінансового року, який в США починається в жовтні, діра в бюджеті збільшилася на 7%, порівнюючи з попереднім роком.

Торговельна війна триває, хоча в четвер Трамп досить несподівано оголосив, що договір з Китаєм вже підписано, при цьому відмовившись говорити про будь-які деталі угоди.

Звісно, немає жодних сумнівів, що ця угода є історичною, фантастичною, неймовірно гарною для США і має змінити світ на краще, але все ж хотілося б дізнатися про деталі.

З іншими країнами розмови ще тривають, але якось не схоже, щоб сторони наближалися до результату. Виключенням є, хіба що, Великобританія, угоду з якою вже підписано. Водночас термін відстрочки тарифів закінчується 9 липня, вже дуже незабаром, і схоже, що єдина опція, яка залишається у Трампа та його соратників, — це знову відтерміновувати.

Загроза інфляції нікуди не зникла, хоча прогрес в боротьбі центрального банку зі зростанням цін відчутний. Але з огляду на обсяги імпорту в США і темпи девальвації долара щодо основних валют протягом останніх місяців, не так вже й складно припустити, що ціни на імпортні товари мають суттєво вирости. Та й тарифи, безумовно, матимуть вплив на зростання цін.

ФРС демонструє послідовність і не схоже, що планує знижувати ставку найближчим часом. Виступаючи перед Конгресом, голова центрального банку Пауелл продовжив гнути свою лінію, наполягаючи, що ФРС «в гарній ситуації, щоб чекати».

На його думку, «підвищення тарифів цього року, ймовірно, призведе до зростання цін і чинитиме тиск на економічну активність». Отже, квапитися зі зниженням ставки нікуди. Та й більшість колег Пауелла з монетарного комітету ФРС, схоже, поділяють його думку. На початку тижня двоє губернаторів ФРС, Уоллер та Боуман, заявили, що вони відкриті до зниження ставки вже в липні, але, як пише Bloomberg, відразу після цього «майже дюжина політиків, включно з головою ФРС Пауеллом, президентом ФРС Нью-Йорка Вільямсом і головою ФРС Сан-Франциско Дейлі, спростували цю ідею».

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Що у результаті

Ціни на ринку акцій теж чималі. Популярний показник оцінки РЕ — співвідношення ціни до чистого прибутку, для індексу S&P 500 суттєво вище історичних значень — дорожче було лише в кризу «доткомів».

Улюблений індикатор Баффета — співвідношення сумарної вартості публічних компаній до ВВП, який на думку легендарного інвестора є найкращим індикатором оцінки ринку, злетів до 203%, при тому, що середнє історичне значення становить всього 100%. Недешево…

Як бачите, більшість ризиків, які відлякували інвесторів ще два місяці тому, провокуючи розмови про колапс фінансових ринків, нікуди не зникли, навпаки, деякі з них тільки зросли.

І що? А нічого…

Потяг ринку щодуху летить вперед, а інвестори готові в нього стрибати за будь-яку ціну. «Божевілля, але так воно і є, — заспівав би Осборн, — Я сходжу з рейок на божевільному поїзді».

Може настав час переслухати Black Sabbath?

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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