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21 лютого 2025, 16:22

Ставка на зміцнення долара не спрацювала: що пішло не так

Короткий тиждень, багато галасу навколо України, Європи та Трампа, здається, що ось-ось і камені почнуть падати з неба, але на ринках все спокійно. Чому ринки реагують саме так, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

Короткий тиждень, багато галасу навколо України, Європи та Трампа, здається, що ось-ось і камені почнуть падати з неба, але на ринках все спокійно.

Інвестори в долар переглядають стратегію

Крім спокою ринків, за перші три торгових дні тижня S&P 500 встановив два історичні рекорди, а керівники найбільших американських компаній просто випромінюють впевненість у завтрашньому дні. Ось вам і «світ, як воля та уявлення» — для когось все добре, а в когось катастрофа!

Головною подією тижня, із запланованих, було оприлюднення протоколу останнього, січневого засідання ФРС. Як ми й очікували, нічим принципово новим він не здивував: учасники висловилися за паузу в зниженні відсоткових ставок, посилаючись на тарифи президента Трампа та масові депортації мігрантів, як чинники, які можуть підштовхнути інфляцію до зростання.

В результаті ніхто вже не очікує, що зниження ставки може відбутися раніше червня, та й то не факт, з огляду на тарифні плани президента.

Цікаво, що широко розрекламована Трампом напередодні виборів тарифна війна поки що має вигляд командно-штабних навчань, коли бої відбуваються переважно на тактичних мапах, а не в реальному житті.

Власне, все, що було зроблено, — це додаткові 10% на китайський імпорт та плани відновити податки на сталь та алюміній, які Трамп запровадив у свій перший термін. Канаді та Мексиці вдалося з Трампом домовитися, всі інші погрози — поки що на словах.

В результаті втрачають терпіння ті, хто зробив ставку на зміцнення долара, і починають потроху переглядати свою стратегію, що й призвело цього тижня до послаблення долара щодо основних світових валют.

Американський бізнес — в обережному оптимізмі

На відміну від Європи, де й економіка «не дуже», та й хвилювань про безпеку тепер може додатися, американські перспективи вимальовуються в доволі таки яскравих кольорах.

Принаймні, за результатами опитування дослідницької організації The Conference Board, в якому взяли участь 134 керівники компаній США, впевненість американських CEO в економічному майбутньому зросла в першому кварталі 2025 року на дев’ять пунктів до позначки «60», що є найвищим значенням за останні три роки.

За методологією The Conference Board, зростання вище «50» вказує на перехід від «обережного оптимізму» до «впевненого оптимізму». Ох, і нам би так, і не тільки в Інформаційному марафоні!

Хоча, опитування опитуванням, і в професійності The Conference Board немає жодних сумнівів, не всі американські компанії одностайні в оцінці майбутніх перспектив.

Так, керівництво Walmart, яка в четвер оприлюднила квартальні результати, які, до речі, перевищили прогнози і виявилися напрочуд гарними, має певні сумніви щодо майбутнього, і остерігається «невизначеності, пов'язаної з поведінкою споживачів і глобальними економічними та геополітичними умовами, що може вплинути на майбутні показники».

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Джек Ма повертається

Цього тижня порадувала Alibaba. Ми і так завжди знали, що це гарна компанія, але стосунки її власника з керівництвом КНР, які ускладнилися протягом декількох останніх років, не давали Alibaba трансформувати свої фактичні досягнення в зростання ціни акцій.

Схоже, що Джеку Ма все ж таки якось вдалося повернути милість партійних бонз, і навіть зустрітися із самим Президентом Сі, і тепер все те гарне, що є в компанії — чудові результати останнього кварталу, успіхи хмарного бізнесу, агресивні інвестиції в ШІ та інші здобутки, — починає конвертуватися в ціну акцій, яка цього тижня зросла до трирічного максимуму, а за останній місяць — аж на 60%. Вражає!

Отже, що в результаті? Паніка в Україні та Європі навряд чи зачепила за живе міжнародних інвесторів.

Принаймні за минулий тиждень, станом на ранок п’ятниці, S&P 500 навіть продемонстрував невеличке зростання. Нічого дивного: розмови про цінності — це одне, а гроші та створення вартості трохи інше. Звісно, чудово, коли все співпадає, але є сумніви, що у світі капіталізму гроші все ж важливіше.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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