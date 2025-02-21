Ставка на зміцнення долара не спрацювала: що пішло не так

Короткий тиждень, багато галасу навколо України, Європи та Трампа, здається, що ось-ось і камені почнуть падати з неба, але на ринках все спокійно. Чому ринки реагують саме так, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

Інвестори в долар переглядають стратегію

Крім спокою ринків, за перші три торгових дні тижня S&P 500 встановив два історичні рекорди, а керівники найбільших американських компаній просто випромінюють впевненість у завтрашньому дні. Ось вам і «світ, як воля та уявлення» — для когось все добре, а в когось катастрофа!

Головною подією тижня, із запланованих, було оприлюднення протоколу останнього, січневого засідання ФРС. Як ми й очікували, нічим принципово новим він не здивував: учасники висловилися за паузу в зниженні відсоткових ставок, посилаючись на тарифи президента Трампа та масові депортації мігрантів, як чинники, які можуть підштовхнути інфляцію до зростання.

В результаті ніхто вже не очікує, що зниження ставки може відбутися раніше червня, та й то не факт, з огляду на тарифні плани президента.

Цікаво, що широко розрекламована Трампом напередодні виборів тарифна війна поки що має вигляд командно-штабних навчань, коли бої відбуваються переважно на тактичних мапах, а не в реальному житті.

Власне, все, що було зроблено, — це додаткові 10% на китайський імпорт та плани відновити податки на сталь та алюміній, які Трамп запровадив у свій перший термін. Канаді та Мексиці вдалося з Трампом домовитися, всі інші погрози — поки що на словах.

В результаті втрачають терпіння ті, хто зробив ставку на зміцнення долара, і починають потроху переглядати свою стратегію, що й призвело цього тижня до послаблення долара щодо основних світових валют.

Американський бізнес — в обережному оптимізмі

На відміну від Європи, де й економіка «не дуже», та й хвилювань про безпеку тепер може додатися, американські перспективи вимальовуються в доволі таки яскравих кольорах.

Принаймні, за результатами опитування дослідницької організації The Conference Board, в якому взяли участь 134 керівники компаній США, впевненість американських CEO в економічному майбутньому зросла в першому кварталі 2025 року на дев’ять пунктів до позначки «60», що є найвищим значенням за останні три роки.

За методологією The Conference Board, зростання вище «50» вказує на перехід від «обережного оптимізму» до «впевненого оптимізму». Ох, і нам би так, і не тільки в Інформаційному марафоні!

Хоча, опитування опитуванням, і в професійності The Conference Board немає жодних сумнівів, не всі американські компанії одностайні в оцінці майбутніх перспектив.

Так, керівництво Walmart, яка в четвер оприлюднила квартальні результати, які, до речі, перевищили прогнози і виявилися напрочуд гарними, має певні сумніви щодо майбутнього, і остерігається «невизначеності, пов'язаної з поведінкою споживачів і глобальними економічними та геополітичними умовами, що може вплинути на майбутні показники».

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Джек Ма повертається

Цього тижня порадувала Alibaba. Ми і так завжди знали, що це гарна компанія, але стосунки її власника з керівництвом КНР, які ускладнилися протягом декількох останніх років, не давали Alibaba трансформувати свої фактичні досягнення в зростання ціни акцій.

Схоже, що Джеку Ма все ж таки якось вдалося повернути милість партійних бонз, і навіть зустрітися із самим Президентом Сі, і тепер все те гарне, що є в компанії — чудові результати останнього кварталу, успіхи хмарного бізнесу, агресивні інвестиції в ШІ та інші здобутки, — починає конвертуватися в ціну акцій, яка цього тижня зросла до трирічного максимуму, а за останній місяць — аж на 60%. Вражає!

Отже, що в результаті? Паніка в Україні та Європі навряд чи зачепила за живе міжнародних інвесторів.

Принаймні за минулий тиждень, станом на ранок п’ятниці, S&P 500 навіть продемонстрував невеличке зростання. Нічого дивного: розмови про цінності — це одне, а гроші та створення вартості трохи інше. Звісно, чудово, коли все співпадає, але є сумніви, що у світі капіталізму гроші все ж важливіше.