Зростання акцій: 5 неочевидних факторів, які допоможуть інвестору в цьому розібратись

Коли мова заходить про потенційне зростання акцій, більшість інвесторів в першу чергу аналізують класичні чинники, які можуть сприяти цьому: прибутковість компанії, фінансова звітність, стан економіки та макроекономічні тренди. Однак, крім основних показників, є й інші, не завжди помітні, але не менш важливі чинники. Вони також здатні впливати на вартість цінних паперів. Проте якими є неочевидні фактори та як вони впливають на зростання акцій — розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Зростання ціни акцій — це результат складної взаємодії безлічі факторів, і неочевидні аспекти можуть відігравати значно важливішу роль, ніж фундаментальні показники. За цифрами та зростанням часто стоять самі ж люди, а інвестори, що глибше аналізують різні фактори, отримують чіткіше уявлення про ринок. Крім цього, вони отримують перевагу в ухваленні зважених рішень.

Для успішного інвестування важливо не лише аналізувати фінансову звітність, а й дивитися ширше, звертати увагу на репутацію, конкурентне середовище, регуляторні зміни та навіть суспільні тренди. А також враховувати, що страх, жадібність, стадний інстинкт і когнітивні викривлення часто стають рушійними силами різких коливань ринку.

Як розпізнавати сигнали від інсайдерів

Інсайдери — керівники, члени ради директорів і співробітники компанії, які мають доступ до непублічної інформації. Купівля цінних паперів своєї компанії сприймається як позитивний сигнал, що може вказувати на впевненість у її майбутньому зростанні та фінансовій стійкості. Масові покупки також можуть стимулювати попит і зростання ціни акцій.

Щоб запобігти маніпуляціям і зловживанню інсайдерською інформацією, існують суворі правила, які регулюють діяльність членів компаній. У більшості країн інсайдери повідомляють регуляторів про угоди з акціями компаній, а угода на основі непублічної інформації є незаконною.

У червні 2022 року Пол Пелосі, чоловік спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, придбав 20 тис. акцій компанії Nvidia на суму від $1 до $5 млн. Цю купівлю здійснили незадовго до голосування в Конгресі щодо законопроєкту, що передбачав виділення $52 млрд на підтримку напівпровідникової промисловості США. Після цього акції Nvidia показали значне зростання.

Поведінка інсайдерів — це цінний інструмент для оцінки перспектив компанії, але інтерпретувати її потрібно з обережністю. Поєднання аналізу інсайдерської активності з іншими фундаментальними та технічними показниками може допомогти інвесторам прийняти успішне рішення.

Репутація компанії та сприйняття бренду

У сучасному бізнесі репутація компанії має вирішальне значення для її успіху. Вона впливає на довіру як споживачів, так і партнерів, а також на ринкову вартість акцій. Хороша репутація сприяє конкурентним перевагам, включно з високою лояльністю до себе, зниженням витрат на залучення нових клієнтів і спрощеним доступом до фінансування. Негативний імідж, навпаки, може призвести до зниження продажів, юридичних проблем і падіння цін на акції.

Репутація і бренд — це потужні інструменти управління вартістю компанії. Компанії, які інвестують у розвиток іміджу, отримують конкурентну перевагу та довгострокову стійкість на ринку. Інвестори часто враховують ці фактори під час ухвалення рішень. Для бізнесу репутація є стратегічним активом, що потребує постійної уваги та вдосконалення.

Людський фактор

Фондовий ринок — це не лише місце торгівлі акціями, а й арена, де людські емоції та психологія відіграють ключову роль. Ціни на акції також відчувають вплив і від суб'єктивних рішень інвесторів, які часто зумовлені їхнім сприйняттям.

Один з найвідоміших принципів, який пояснює поведінку інвесторів, — це показник «страху і жадібності». Ці два почуття часто стають основними двигунами ринкової активності. У кризові моменти ними називають стани ринку:

Страх . У моменти економічної невизначеності або негативних новин інвестори схильні панікувати та продавати свої активи, що призводить до зниження цін на акції. Глобальні кризи, як-от пандемія COVID-19, спричинили масові розпродажі акцій на початку 2020 року.

У моменти економічної невизначеності або негативних новин інвестори схильні панікувати та продавати свої активи, що призводить до зниження цін на акції. Глобальні кризи, як-от пандемія COVID-19, спричинили масові розпродажі акцій на початку 2020 року. Жадібність . У періоди зростання ринку інвестори можуть піддаватися «ефекту втраченої вигоди» (FOMO — Fear of Missing Out), що змушує їх купувати активи, навіть якщо вони вже переоцінені. Це часто призводить до формування ринкових бульбашок.

У 2020 році акції Tesla (TSLA) зросли на 743%, що викликало ейфорію серед роздрібних інвесторів. Більшість з них хвалилися в соцмережах, що розбагатіли на акціях Tesla, а Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. Однак у 2021 році акції різко впали на 35% після новин про проблеми з поставками та зростання процентних ставок. Це спричинило паніку та масові продажі цінних паперів.

Усвідомлення цих механізмів та управління своїми емоціями допомагають інвесторам ухвалювати більш раціональні рішення та уникати помилок, які можуть призвести до втрат. Фондовий ринок — це не лише цифри, а й відображення людської природи, де розуміння психології є ключем до успіху.

Зміни в законодавстві

Зміни в регуляторному середовищі мають значний вплив на фондові ринки, особливо на вартість акцій окремих компаній та галузей. Політичні рішення, нові закони та нормативні акти можуть як сприяти зростанню цін, так і провокувати їхнє падіння. Не так давно дії регуляторів кілька разів ставали прецедентами на ринку:

Наприкінці 1990-х років дерегуляція телекомунікаційної галузі в США сприяла значному зростанню таких компаній, як AT&T і Verizon, завдяки розширенню ринку і зниженню бар'єрів для інвестицій.

Запровадження США мит на імпорт китайських товарів у 2018 році призвело до падіння цін на акції компаній, що залежать від поставок із КНР. Однак виробники, орієнтовані на внутрішній ринок, отримали перевагу.

Ухвалення Європейською комісією плану «Зелена угода» у 2019 році підтримало зростання акцій компаній, які працюють у сфері відновлюваної енергетики, включно з виробниками сонячних батарей і вітрогенераторів.

(SEC) подала позов проти Coinbase, найбільшої криптовалютної біржі США. Компанію звинуватили в порушенні законів про цінні папери, оскільки деякі криптовалютні активи, що торгуються на платформі, є незареєстрованими цінними паперами. У день подання позову акції Coinbase впали на 12% через страх інвесторів перед можливими санкціями. Наступними тижнями акції продовжили зниження на тлі невизначеності навколо майбутнього регулювання крипторинку. Однак після того, як Coinbase почала активний захист у суді та крипторинок відновився й акції знову пішли вгору. У червні 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США, найбільшої криптовалютної біржі США. Компанію звинуватили в порушенні законів про цінні папери, оскільки деякі криптовалютні активи, що торгуються на платформі, є незареєстрованими цінними паперами. У день подання позову акції Coinbase впали на 12% через страх інвесторів перед можливими санкціями. Наступними тижнями акції продовжили зниження на тлі невизначеності навколо майбутнього регулювання крипторинку. Однак після того, як Coinbase почала активний захист у суді та крипторинок відновився й акції знову пішли вгору.

Для компаній ці зміни становлять як загрози, так і можливості, а для інвесторів — сигнал до перегляду своїх стратегій. Усвідомлений підхід до аналізу змін у законодавстві дає змогу не тільки мінімізувати ризики, а й використовувати можливості для збільшення доходів.

Дії конкурентів

Ринок рідко існує в ізоляції, а дії конкурентів можуть впливати на ціну акцій. Якщо ключовий суперник компанії випускає успішний продукт або захоплює частку ринку, це може знизити очікування інвесторів щодо перспектив компанії. Водночас невдачі конкурентів можуть зміцнити позиції компанії та підштовхнути її акції вгору: