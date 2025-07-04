Стабільність економіки змусить Трампа знову атакувати ФРС

Готуючись до Дня незалежності, американські законодавці все ж встигли ухвалити закон, який суттєво знизить податки, але розширить державний борг. На якому економічному та політичному фоні відбуваються зміни, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Новий великий закон

Короткий торговий тиждень напередодні Дня незалежності подарував декілька важливих подій. Доки на Київ та інші українські міста летіли шахеди та ракети, а сонця вже не стало видно через дим пожеж, президент США Трамп насолоджувався розмовами зі своїм російським колегою, мабуть, приємними, але, на жаль, абсолютно безрезультатними, та очікував подарунка від колег-законодавців до Дня незалежності США в п’ятницю, 4 липня. І віддані соратники по партії не підвели, і свого лідера не розчарували…

Першими подарунок зробили сенатори, проголосувавши за «Big, Beautiful Bill». Точніше самі сенатори проголосували порівну — 50 «За» і 50 «Проти», але в результаті проблему вирішив вірний Джей Ді Венс, віддавши свій віцепрезидентський голос на підтримку законопроєкту.

Потім настала черга Конгресу, якому потрібно було проголосувати за всі зміни, ухвалені Сенатом. І зробити це хотілося до 4 липня, Дня незалежності США, бо не тільки азійські диктатори люблять підганяти різні події до знаменних дат, виявляється Трампу така мода теж до вподоби. І Конгрес не підвів — під керівництвом ще одного надійного соратника президента, спікера Джонсона, потрібні голоси знайшлися, хоча ще напередодні чимало республіканців не збиралися підтримувати законопроєкт. Але партійна дисципліна — свята справа, особливо, коли переконувати колег по партії особисто береться не хто-небудь, а сам гросмейстер із укладання угод.

В результаті лише два республіканці не проголосували «За» і з рахунком 218:214 «Великий і гарний» закон було прийнято в четвер і буде підписано Трампом увечері в п’ятницю в ході урочистої церемонії. Очікувано, Трамп вже заявив на весь світ, що це ще одна з його грандіозних перемог, бо «цей законопроєкт створить економічний бум для Сполучених Штатів Америки».

Він, щоправда, забув додати, що на додачу до буму, що теж далеко не факт, новий закон ще більше загострить проблему з бюджетом, боргом та його обслуговуванням. Про те, що значна кількість американців будуть позбавлені різноманітних субсидій та соціальної допомоги — медичної, освітньої, продуктової тощо, і говорити не варто — це такі дрібниці.

Але що там якісь пересічні американці, які скільки завгодно можуть критикувати новий закон, що суттєво погіршить їх життя?! Як відомо, «Big, Beautiful Bill» дуже не подобається Маску, який навіть пообіцяв створити нову партію, щоб боротися з несправедливістю, якщо закон таки буде прийнято. А такі ініціативи вже, зі свого боку, дуже не подобаються Трампу, який, як ви, напевно, знаєте, написав у своїй соцмережі, що даремно американський народ витрачав гроші на підтримку заморського гостя, і це неподобство потрібно негайно зупинити, і нехай би Маск забирався в свою Південну Африку. Навряд чи Маск кудись забереться, але бюджетна допомога та щедрі державні замовлення, які отримували компанії найбагатшої людини світу, можуть зупинитися, а без них бізнесу Маска буде дуже скрутно.

Розворот ринку праці

На економічному фронті найважливішою подією тижня стало оголошення даних про ситуацію на ринку праці. Спочатку засмутили дані ADP, які виявилися набагато гіршими, ніж очікувалося. Прогнозували, що у червні приватні роботодавці додадуть майже сто тисяч робочих місць, а вони їх натомість скоротили на тридцять три тисячі. Це стало першим місяцем із березня 2023 року, коли кількість робочих місць у приватному секторі зменшилася. Хоча, мусимо визнати, що від такої звістки ринки не сильно засмутилися, адже погані новини з ринку праці можна було вважати гарними, оскільки вони підвищували ймовірність зниження ставки ФРС вже в липні.

А ось Звіт про стан ринку праці — найважливіший документ на цю тему, оприлюднений наприкінці тижня, виявився оптимістичнішим, ніж очікували, — в червні кількість нових робочих місць зросла, а рівень безробіття впав, хоча прогнозували все навпаки. Отже, рішення про зниження ставки переноситься, принаймні, на вересень, водночас і стагфляція скасовується (або переноситься на пізніший термін). Ринки знову зраділи — настільки, що подолали нову рекордну висоту. Цього разу раділи через те, що економіка тримається і не все так погано. Схоже, що останнім часом ринкам не так вже й важливо, з якого приводу радіти — мабуть, просто на душі радісно, а в кишенях повно грошей, бо M2, обсяг грошової маси, вже декілька місяців поспіль рекордно зростає у всьому світі.

Мабуть, одним із небагатьох, хто не дуже зрадів позитивному Звіту про стан ринку праці, виявився президент Трамп, адже у голови ФРС Пауелла та його колег із монетарного комітета тепер з’явилися непогані аргументи для того, що не знижувати ставку вже найближчим часом. А для Трампа це проблема, бо висока ставка збільшує дірку в бюджеті і загострює проблему державного боргу, який продовжує невпинно зростати. А тут ще й новий законопроєкт додав великого, але не дуже гарного прискорення на три з зайвим трильйони…

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Тож, відразу після святкування Дня незалежності, а може й раніше, чекаємо на зливу президентських образ та погроз на адресу Пауелла, який так заважає найвеличнішому будувати свій новий чарівний світ популізму, невиконаних обіцянок та безглуздих рішень.