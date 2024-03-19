Скільки «Мінфін» заробив на акціях техногігантів та втратив на продовольстві

19 березня ФРС розпочинає своє дводенне засідання з політики. Ринок уважно стежитиме за підказками регулятора щодо перспектив зі зниження ставки, стійкості американської економіки та можливості інфляційного відскоку, що позначатиметься на настроях ринку та вартості акцій. Напередодні цієї події ми вирішили підбити проміжні підсумки свого консервативного портфелю акцій, і розповідаємо про результати.

Наприкінці минулого року «Мінфін» зробив останню покупку до свого консервативного портфелю. Після цього ми вирішили не змінювати його та подивитись, який результат принесуть зібрані акції. Зараз ми можемо підвести попередні підсумки та зробити перші висновки щодо наших рішень.

Що відбулося на ринку

Свій консервативний портфель «Мінфін» почав формувати у червні минулого року. За результатами опитування читачів, ми визначили, що сума, спрямована на нього, становитиме $1 тис.

На той час деякі брокери припинили роботу в Україні через санкції (Exante та Фрідом Фінанс), а рахунки інших, зокрема, Interactive Brokers, стало неможливо поповнити через валютні обмеження. За таких умов редакція вирішила зробити віртуальний портфель, щоб подивитися, як працюватимуть наші стратегії.

Коли «Мінфін» розпочинав формування портфелю, ключовий індекс американського ринку S&P 500 ще не розпочав відновлення після тривалого спаду з кінця 2021 року і становив близько 4 500 пунктів.

З того часу індекс оновив історичний максимум і зараз сягає 5 160 пунктів. Тобто з моменту запуску нашого інвестиційного проєкту S&P 500 зріс на 14,7% — саме таку дохідність отримали б і ми, якби в той момент вклали кошти в один із численних ETF, які орієнтуються на нього. Скільки ж принесли наші інвестиції у окремі компанії, розповідаємо далі.

Технологічний сектор

Нинішнє зростання S&P 500 спирається, переважно, на компанії технологічного сектору, які отримали суттєвий поштовх завдяки розвитку штучного інтелекту та очікуваній його інтеграції до повсякденних технологій.

Тому не дивно, що найбільше зростання серед акцій компаній з нашого портфелю продемонстрував техногігант Amazon.com. Із того моменту, як редакція додала його акції до портфелю, вони подорожчали на 32,1%.

Amazon повною мірою використовує можливості ШІ для вдосконалення робочих процесів, що дозволить зменшити витрати на персонал. Вже зараз компанія звільняє рекрутерів, а замість них підбором персоналу займаються програми.

Крім цього, у корпорації сподіваються, що ШІ дозволить вдосконалити роботу її голосового помічника, покращити видачу рекомендованих товарів, полегшити отримання інформації про товари та ідентифікацію покупців (у тому числі для розвитку офлайн-магазинів без кас). Все це працює на збільшення продажів.

Крім цього, у Amazon все добре з фінансами. За підсумками минулого року, дохід компанії сягнув $575 млрд, а це історичний максимум, який суттєво перевершив показники навіть епохи ковіду. Якщо 2022 рік компанія завершила зі збитками близько $2,7 млрд, то минулого року прибутки перевищили $30 млрд.

Високу дохідність продемонстрував і технологічний ETF Technology Select Sector SPDR Fund, який зріс на 24,4%. Редакція зробила ставку на нього, оскільки ключову роль фонд відводить двом найбільшим компаніям світу — Apple та Microsoft. Разом вони складали приблизно половину портфелю фонду.

Ставка на Microsoft повністю себе виправдала, оскільки ця компанія — один із основних вигодоодержувачів завдяки інтеграції з OpenAI — розробником ChatGPT. Із Apple ситуація складніша: компанія потерпає від економічної кризи в Китаї, одному з ключових для неї ринків. Як наслідок, із початку року акції розробника iPhone подешевшали на 9%. Хоча є сподівання, що найближчими місяцями ситуація зміниться завдяки тому ж таки ШІ. Очікується, що Apple інтегрує його у свої сервіси, і вже домовилась про співпрацю з Google.

Висока дохідність Technology Select Sector SPDR Fund пов'язана також із часткою у ньому NVIDIA (5,6% на момент інвестицій «Мінфіну») — головного переможця у перегонах ШІ. Акції виробника графічних процесорів за рік зросли на 242%.

Промисловий сектор

Найкращою нашою інвестицією з цього сектору стали акції оборонного гіганту RTX Corporation. Її найвідоміший продукт — ЗРК Patriot; також збройний гігант випускає зенітно-ракетні комплекси Stinger, крилаті ракети Tomahawk і велику кількість інших ракет та радарів.

«Мінфін» ризикував, додаючи акції цієї компанії до портфелю, оскільки багато оглядачів вважали їх перегрітими після атаки на Ізраїль. Окрім цього, RTX стикалася з проблемами виробництва через порушення ланцюжків постачання. Маючи велику кількість замовлень, вона просто не могла їх задовольнити.

Але з моменту придбання акції RTX зросли на 26,8%, продемонструвавши один із найкращих результатів у портфелі. Це відбулося завдяки тривалому тренду на переозброєння у західних державах, а також вдосконаленню робочих процесів.

Високу дохідність забезпечили акції автовиробника Ford Motor. Хоча ми додали їх лише наприкінці минулого року, вони вже додали майже 17,5%.

Компанії допомогли хороші фінансові результати — прибуток у останньому кварталі минулого року виявився вдвічі вищим за очікуваний — загалом, за рік Ford заробив $4,3 млрд, проти збитків майже в $2 млрд у 2022 році. Особливу увагу інвесторів привертає розвиток електромобілів, і тут автоконцерну є чим похвалитись — продажі електрокарів у лютому злетіли на 81%.

В плюсі і телекомунікаційний гігант Verizon, який додав 6%. Щоправда, ситуація з ним неоднозначна. Як і конкуренти, він розширює мережу 5G, доступ до якої вже мають 200 млн американців, водночас, прибутки від цього напряму розчаровують. Компанія намагається переконати клієнтів переходити на дорожчі пакети з безлімітним інтернетом, але поки що це просувається повільніше, ніж передбачалося.

Велику ставку Verizon робить на підключення до інтернету промислової техніки для автоматизації її роботи. Однак, все ще важко спрогнозувати, який грошовий потік принесе цей напрям.

Енергетика та продовольство

Улюблена компанія Воррена Баффета Occidental Petroleum Corporation, в якій минулого року він стрімко нарощував частку, поки що демонструє посередні результати — зросла на 6,6%. Ціна її акцій безпосередньо залежить від вартості нафти та газу. Останній на американському ринку перебуває на мінімумі з 2000 року. Нафта ж хоча й досить дорога, за баррель Brent просять майже $87, ситуація з нею неоднозначна через сповільнення економіки в Китаї та падіння попиту. Фінансові показники також знизилися, порівнюючи з 2022 роком, коли вартість енергоносіїв наближалась до історичних максимумів.

Попри складну ситуацію на енергетичному ринку, Баффет продовжує утримувати значну частку акцій Occidental Petroleum, які займають понад 4% його портфелю. А разом із іншим нафтовим гігантом Chevron на них припадає 10% інвестицій Berkshire Hathaway. Для Баффета, який раніше не надто цікавився енергетичним сектором, це незвично багато. Тому цікаво буде надалі спостерігати за його стратегією.

Найгірші результати у нашому портфелі продемонстрували продовольчі компанії. Акції виробника сухих сніданків Kellogg Company знизились майже на 2%, а прибутки компанії — найнижчі за останні три роки. Причиною стало поєднання декількох факторів — інфляція, яка призвела до подорожчання продукції, а також тренд на здорове харчування у США.

Ще гірші справи в агропромислового гіганта Archer-Daniels-Midland, акції якого в нашому портфелі впали на 29,9%. Частково це спричинено зниженням цін на зернові, але, насамперед, викликано звинуваченнями компанії в порушенні фінансової звітності. Компанія відсторонила фіндиректора та провела аудит. За попередніми оцінками, значних порушень не виявлено, й акції в останній місяць продемонстрували поступове відновлення. Допомогло і те, що компанія оголосила про плани викупу акцій на $2 млрд.

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На початку цього року «Мінфін» розмірковував про можливість продажу акцій агрогіганта та фіксацію збитків за ним. Однак, зрештою, вирішив чекати на відновлення і, схоже, поки що ця стратегія працює.

Фінансові показники

В мінусі перебуває і фонд iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, який інвестує в американські держоблігації. Він подешевшав на 2,9%. У березні, на фоні очікуваної відмови від зниження ключової ставки ФРС, дохідність трежеріс дещо зросла, а ціна паперів, відповідно, впала.

Щоправда, «Мінфін» додав ці папери до портфелю заради виплат за ними 3,9% річних. Тому до коливання вартості редакція ставиться спокійно.

Ми розраховуємо на високі дивіденди й за іншими акціями. Єдина компанія з нашого портфелю, яка їх не платить, — це Amazon. Середні ж дивіденди за іншими — 3,45%.

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Загалом, дохідність портфелю наразі становить 8,93%. Це нижче зростання S&P 500, але ми маємо сподівання наблизитись до нього ближче до літа. Це відбудеться за умови відновлення недооцінених продуктових компаній та подальшого зростання технологічного сектору.

Консервативний портфель «Мінфіну»