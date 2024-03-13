Чому японський індекс Nikkei оновив максимум вперше за 34 роки

Індекс Nikkei є найважливішим у Японії. Він обчислюється, як середнє арифметичне цін акцій 225 найбільших компаній країни. Після обвалу фондовового ринку у 1989 році індекс перебував «у мінусі», і лише минулого місяця зміг не лише піднятися до попередніх значень, а й оновити максимум. Завдяки чому це сталося, розповів ЕП партнер Blackshield Capital Олександр Косько. «Мінфін» обрав головне.

У певних моментах за останні 34 роки збитки інвесторів, порівнюючи з 1989 роком, перевищували 70%, що є аномальним показником у розрізі інвестування в індекс розвиненої країни. Тому не дивно, чому про японський фондовий ринок складають чимало мемів у колі інвесторів у публічні компанії.

Існує навіть такий термін, як «японізація фондового ринку», що означає потенційний довготривалий період без значного зростання.

Але, навіть попри це, частина інвесторів готові вкладати кошти у індекс Nikkei. Це, переважно, прихильники довгострокового інвестування, які завжди аргументують свій вибір тим, що час працює на гроші.

І навіть якщо інвестор помиляється з таймінгом входу, то по ходу дистанції він все одно вийде в плюс. Але тільки за умови, якщо це не якийсь неліквідний актив.

Чому в Японії змінився тренд

Тривалий час іноземні інвестори оминали країну самураїв, не даючи й мінімальної алокації на ці активи в своєму портфелі. Водночас, місцеве населення доволі консервативне в плані заощаджень та власних інвестицій — понад 50% активів тримають в кеші або на депозитах.

Подібний показник є найвищим серед розвинутих країн — для порівняння: у США цей показник складає близько 15%. Ці фактори призвели до того, що японський ринок досить довго був серйозно недооціненим та торгувався зі значним дисконтом.

Утім, на противагу решті світу, зростання інфляції в Японії стало одним із основних драйверів зростання фондового ринку. Досить тривалий час країна самураїв мала справу з дефляцією, яка негативно позначилася на економічній активності.

Зростання інфляції в комплексі з експортно-орієнтованою економікою і стали головними причинами зростання прибутків японських компаній.

Окрім цього, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднив курс на побудову «нового капіталізму» в країні. Відповідно до нього, вже внесли зміни до інвестиційних планів населення, в рамках яких вдвічі збільшили щорічну суму інвестицій в акції, що звільняється від оподаткування. Раніше це було $8 020, зараз — $16 040.

Варто згадати, що у 2020 році Berkshire Hathaway Воррена Баффета змогли розгледіти початок тренду зростання індексу Nikkei та інвестували в японські конгломерати Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui та Sumitomo.

Тож чимало інвесторів задаються запитанням: чи варто на хвилі стрімкої позитивної динаміки Nikkei інвестувати у японський фондовий ринок?

Активний інтерес до цієї теми вже проявився. За оцінками Goldman Sachs, іноземні інвестори з початку 2024 року вклали в японські акції вже 5,1 млрд дол.

Для порівняння: за весь 2023 рік сумарні інвестиції становили 7,4 млрд дол. Тож тренд зростання японського індексу Nikkei може продовжуватися і далі. Водночас, існують й ризики, які можуть спричинити корекцію після такого стрімкого зростання.

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Наприклад, Bloomberg відзначає, що одним із таких ризиків у 2024 році може стати більше підвищення заробітних плат, ніж було заплановано. Це може спричинити продукування інфляційних очікувань.

І, як наслідок, Банк Японії змушений буде відреагувати провадженням жорсткішої монетарної політики.