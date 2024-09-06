Вересневі американські гірки на фондовому ринку: що робити інвесторам

3 вересня стартувало щорічне вересневе ралі. Як і очікувалося, ринок циклічно почав рухатися, відповідно до сезонних тенденцій, а багато компаній просіли у значеннях. Особливо це торкнулося сектора чипів та технологій, зокрема, компанії Nvidia. Що далі чекати на ринку, та чи варто турбуватися про техногіганта, розповів інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Богдан Сидоренко.

Розчарування інвесторів у Nvidia

3 вересня можна було помітити різке падіння всього сектора чипів, а заголовки новин скрізь стверджували про розчарування інвесторів у маржинальності Nvidia. У вересні американські гірки можуть стати ще крутішими. Цьому сприяють закриття інверсії, зміна монетарної політики, ребалансування портфелів та зростання активності на фондовому ринку після літа.

Зміни на ринку не є критичними, і також варто враховувати, що Nvidia анонсує новий продукт (компанія представить флагманські відеокарти RTX 5090 і 5080 вже у вересні 2024 року). Падіння темпів зростання було очікуваним, оскільки вже до кінця торгової сесії 3 вересня компанія втратила 10%. Цим падінням техногігант встановив історичний рекорд — втрату $279 млрд за один день. Це найбільше падіння історії за один день за однією компанією.

Intel (INTC) впала майже на 8%, Marvell (MRVL) знизилася на 8,2%, Broadcom (AVGO) втратили близько 6%, Advanced Micro Devices (AMD) знизилася на 7,8%, а Qualcomm (QCOM) впала майже на 7%. VanEck Semiconductor ETF (SMH), індекс, який відстежує акції напівпровідників, знизився на 7,5%. Це найгірший день для компаній із березня 2020 року.

Розслідування США та раптовий розпродаж акцій

Після закриття сесії Bloomberg повідомив, що Міністерство юстиції США розслідує можливі порушення антимонопольного законодавства компанією Nvidia. Підозрюють, що техногігант ускладнює перехід клієнтів до інших постачальників та надає пільгові умови тим, хто використовує виключно її технології.

Міністерство надіслало компаніям, зокрема, Nvidia, юридичні обов'язкові повістки.

Але обвал акцій відбувся до публікації розслідування. Це сталося через старт розпродажу акцій до офіційного оголошення про початок розслідування. Є декілька можливих причин раптового продажу:

1. Продаж відбувався з боку обізнаних осіб, тобто інсайдерська торгівля.

2. Інвестори вирішили зафіксувати прибуток перед можливою турбулентністю.

3. Обізнані особи розпочали продаж, а решта — просто наслідували їх, фіксуючи прибуток.

Антимонопольні розслідування — це звичайна справа для великих компаній. Штрафи в декілька мільярдів доларів давно стали для них передбачуваною справою, проте такі компанії, як Nvidia, продовжують працювати, вживаючи захисних заходів.

Показники NVIDIA

З вересневим ралі та фінансовими показниками варто добре обміркувати вибір позиції. Для точного аналізу необхідно дізнатися показники компанії:

Зростання виторгу, EBITDA та чистого прибутку у співвідношенні до темпу перебуває у стабільному зростанні. Компанія може мати премію за перспективу розвитку, оскільки перебуває у класі зростаючих. Показники випереджають очікування ринку.

Вільні кошти та борги. У довгостроковій перспективі готівка в рази перевищує заборгованість, яку компанія успішно погашає. Це говорить, що гроші можуть інвестувати у нові продукти та байбеки, що однозначно позитивно для інвестора.

Показники за вартістю капіталу (рентабельність) на високому рівні. Цей показник говорить про те, наскільки добре компанія заробляє гроші з інвестицій.

Додаткова емісія та байбек перебувають у межах безпечних показників. Також незабаром буде байбек у $50 млрд. Це говорить про орієнтацію на акціонерів, що також привабливо для інвесторів.

NVIDIA є лідером серед технологічних компаній, і це також підтверджують показники маржинальності.

Forward PE Ratio — 38,23, що для Grow-компанії є дуже гарним показником.

Минулого тижня Nvidia повідомила про дохід у розмірі $30 млрд за квартал, що закінчився у липні. Ці результати вочевидь вищі, ніж і без того завищені очікування Волл-Стріт. Дохід від моделі бізнесу обробки даних та ШІ зріс на 154% у річному вимірі, частково завдяки деяким клієнтам-гігантам, які щокварталу купують чипи Nvidia на мільярди доларів.

Також варто звернути увагу на два важливі факти:

1. Джен-Хсун Хуанг, генеральний директор Nvidia, регулярно продає частини своїх пакетів, і це важливий чинник, на який варто звернути увагу.

2. Водночас існує велика ймовірність, що затримки нового продукту компанії не буде, що надасть додаткового драйвера активам.

Ця акція може бути трохи переоцінена (приблизно до 30%), але фундаментальні показники є сильними. Моя особиста позиція після ознайомлення з даними не є «ведмежою» щодо Nvidia. Вкладати значні кошти — це підвищені ризики, проте після цієї корекції можна починати підбирати до портфелю.

Аналітика за акціями техногіганта

Якщо Nvidia покаже результати, які відповідають очікуванням, чи показники будуть близько цих чисел, то акції можуть оновити свої максимуми. Попри падіння на 17% за тиждень, ці акції можуть стати привабливою можливістю для інвесторів.

ШІ вважається новим перспективним ринком, а Nvidia — одна з провідних компаній у цій сфері.

Як і скрізь, варто діяти обдумано: точно не варто вкладати всі кошти, а розподілити інвестиції, щоб знизити ризики.

Хоча справедлива вартість акції становить $75,58, для компаній, що швидко зростають, як Nvidia, часто існує додаткова премія. Тож нинішня ціна акції вважається потенційно цікавою для інвесторів.

*Наведена вище інформація не є інвестиційною рекомендацією, а є суб'єктивною думкою інвестора з досвідом роботи на фондовому ринку понад 10 років.