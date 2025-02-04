Ринки в сум`ятті: 4 стратегії заробітку для «довгих» інвестицій у 2025 році

Стійке зростання споживчого попиту та активізація на ринку праці вже встигли «потішити» інвесторів, адже вказують на стійкість американської економіки. Натомість інфляційні загрози змушують ФРС пригальмувати зі зниженням ставок. У такій ситуації інвестори шукають можливості сформувати свої портфелі таким чином, аби використати можливості зростання та залишити рівень ризику контрольованим.

Які стратегії на 2025 рік допоможуть підготувати портфель до майбутніх викликів та враховують різні ризик-профілі й цілі, розповів інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Микита Гуппал.

Інвестування в акції зростання

Однією з найпопулярніших стратегій у 2025 році залишається інвестування в акції зростання. Особливу увагу привертає сфера технологій, яка залишається рушієм глобального ринку. Дехто вважає, що пік буму ШІ вже минув. Але результати провідних технологічних компаній доводять протилежне.

За останні 2 роки великі технологічні компанії значно перевищили середні показники ринку. Вони демонструють не лише стабільне зростання прибутків, але й активну участь у розробці нових інноваційних рішень. Основна причина їхнього успіху — ефективна монетизація продуктів і технологій, зокрема, у сфері хмарних рішень, цифрової реклами та спроби отримання прибутку з інвестицій у ШІ.

Попри очікуване уповільнення економічної динаміки, аналітики прогнозують, що прибутковість технологічного сектору й надалі перевищуватиме середньоринкові показники. Це зумовлено його високою адаптивністю до змін та стратегічним лідерством у сферах штучного інтелекту та автоматизації.

Інвестування в акції зростання, зокрема, в технологічні компанії, підходить інвесторам із високою толерантністю до ризику. Потенційна віддача може бути значно вищою, але при цьому є ризик сильних коливань цін через високу концентрацію вкладень. Проте для збалансованішого підходу можна використовувати ETF, що орієнтовані на акції зростання.

Інвестування в дивідендні акції

Аналітики прогнозують, що у 2025 році компанії можуть встановити новий рекорд дивідендних виплат і забезпечать акціонерам стабільний грошовий потік. За даними S&P Dow Jones Indices, загальний обсяг дивідендів може сягнути $685 млрд, що перевищить показники минулого року. Це зумовлено високою рентабельністю бізнесу, помірним економічним зростанням і низькими коефіцієнтами виплат (payout ratio). Серед секторів із найбільшим потенціалом збільшення виплат виділяються:

Фінансовий сектор. Банки та інші фінансові установи очікують на подальше зростання дивідендної дохідності. За прогнозами аналітиків, збільшення виплат у цьому сегменті може перевищити 20% від попередніх показників. А окремі установи вже анонсували підвищення дивідендів, чим забезпечили вищу поточну дохідність інвесторам.

Нерухомість та охорона здоров’я. Сфера нерухомості, зокрема, REIT, демонструє позитивні тенденції, що прогнозують зростання дивідендів приблизно на чверть. Сектор охорони здоров’я також перебуває у висхідному тренді з підвищенням виплат приблизно на 9%.

Технологічні компанії. Хоча IT-сектор зазвичай не асоціюється з високими дивідендами, провідні корпорації продовжують виплачувати суттєві суми в абсолютному вимірі. Деякі технологічні гіганти не лише нарощують обсяги, а й приєднують до своїх програм виплат нові компанії, що свідчить про зрілість бізнес-моделей у цьому середовищі.

Дивідендна стратегія є оптимальною для великих портфелів, оскільки забезпечує стабільний грошовий потік і може слугувати альтернативним джерелом постійного доходу. Власникам менших капіталів вона додає стабільності та пом’якшує ринкові коливання.

«Core-Satellite»: стабільність та зростання

Якщо ви прагнете захистити свій капітал і водночас збільшити свою дохідність через ризикованіші активи, варто звернути увагу на підхід «Core-Satellite». Його суть полягає у побудові «core» — основи портфеля з надійних інструментів із помірним рівнем волатильності, та «satellite» — додаткового сегмента, що орієнтований на активи з вищим потенціалом зростання. Саме другий компонент допомагає отримати прибуток за невеликого підвищення рівня ризику. Основні переваги цієї стратегії:

Збалансований ризик. Основа (core) згладжує просідання, а «супутникові» вкладення (satellite) забезпечують можливість збільшення середніх прибутків.

Основа (core) згладжує просідання, а «супутникові» вкладення (satellite) забезпечують можливість збільшення середніх прибутків. Гнучкість і динаміка. Satellite можна оперативно змінювати й підлаштовувати під нові ринкові можливості або технологічні тренди.

Satellite можна оперативно змінювати й підлаштовувати під нові ринкові можливості або технологічні тренди. Довгострокова привабливість. Інвестори отримують стабільність широкого ринку та водночас не пропускають шансів на додаткове зростання.

Основну частину капіталу зазвичай розміщують у широкому ринковому індексі, як-от ETF на S&P 500 або декількох ETF із глобальним покриттям. Це знижує вплив ринкових коливань та забезпечує захист від надмірних просідань. У періоди економічної невизначеності саме «core» виконує роль «якоря», що втримує портфель від різких втрат.

Завдяки «satellite» портфель може суттєво випереджати середньоринкові показники за умови правильного визначення секторів та активів із потенціалом зростання. «Супутниковий» елемент становить приблизно 10−30% від загального розміру портфеля й формується з активів, що здатні значно збільшити ваш дохід, серед яких:

галузеві ETF, як-от фонди, пов’язані зі ШІ, напівпровідниками тощо;

акції зростання технологічних, біотехнологічних та інших компаній з інноваційною бізнес-моделлю;

криптовалюта, яка є ризиковішим інструментом, тож рекомендована частка цих активів коливається в межах 5−10%, залежно від готовності до волатильності.

В епоху посиленої уваги до монетарної політики та швидких технологічних змін цей підхід допомагає отримати максимум користі від ринкової диверсифікації.

Стратегія для консервативних інвесторів

Обережні інвестори, які прагнуть захистити капітал від ринкових коливань, і водночас отримувати стабільний прибуток, можуть розглянути корпоративні облігації. Утримання їх до погашення дає змогу зафіксувати купонну дохідність та мінімізувати вплив короткострокових коливань ринкових цін. Крім цього, вони пропонують низку переваг для консервативного підходу:

Фіксована дохідність. Розмір купонних виплат відомий заздалегідь, а регулярні надходження дозволяють стабільно реінвестувати кошти або використовувати їх для покриття поточних витрат.

Надійні емітенти. Компанії з високим кредитним рейтингом (investment grade) характеризуються низькою ймовірністю дефолту.

Захист портфеля від волатильності. Якщо інвестор планує тримати облігації до дати погашення, тимчасове зниження їх котирувань на вторинному ринку стає менш вагомим. У результаті — передбачуваний грошовий потік, незалежно від короткострокових коливань.

Під час вибору активів цього класу необхідно також враховувати їхні критично важливі аспекти. До цих метрик належать:

Кредитоспроможність емітента. Це ключовий чинник безпечності облігації. Погіршення фінансових показників може знизити рейтинг компанії та спровокувати проблеми з виплатами.

Це ключовий чинник безпечності облігації. Погіршення фінансових показників може знизити рейтинг компанії та спровокувати проблеми з виплатами. Термін до погашення. Короткострокові облігації є вразливішими до зміни ставок, але захищають від великих просідань ціни. Довгострокові ж — пропонують вищу дохідність, але підвищують ризик волатильності за тривалий період.

Короткострокові облігації є вразливішими до зміни ставок, але захищають від великих просідань ціни. Довгострокові ж — пропонують вищу дохідність, але підвищують ризик волатильності за тривалий період. Інфляція. Якщо рівень інфляції підніметься вище купонної ставки, реальна дохідність ваших інвестицій знизиться.

Раціональний вибір емітентів та уважне ставлення до ризиків допоможуть сформувати міцний «облігаційний» фундамент, що успішно витримає тиск підвищеної нестабільності на фінансових ринках.

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Як вибрати найкращу стратегію

Оптимальне формування портфеля у 2025 році безпосередньо залежить від ставлення інвестора до ризику, часового горизонту та очікувань щодо дохідності. За готовності до вищої волатильності заради перспективного зростання, орієнтація на динамічні ринки й технологічні тенденції може стати вдалим вибором.

Водночас прихильники стабільного доходу частіше покладаються на консервативні інструменти із чіткими прогнозованими виплатами. Проте існує й компромісний варіант: побудова «надійного ядра» портфеля та доповнення його «супутниковими» активами, що забезпечують додаткові можливості для зростання.

У будь-якому разі, ключовим є критичний аналіз власних фінансових цілей, макроекономічної ситуації та рівня терпимості до ринкових коливань. Виважений підхід дозволяє уникнути невиправданих ризиків, а також скористатися привабливими можливості збільшення дохідності.