Незважаючи на цілу низку проблем, американський ринок після тривалого падіння зріс на 20%. Водночас, як розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, вже наступного тижня на ринок чекають нові випробування, які можуть все знову змінити.
Ринок переходить до бичачої фази: чи готова ФРС зарізати бичка
Ведмідь помер, нехай живе Бик!
Після 233 днів песимістичних макроекономічних прогнозів, очікування дефолту, погіршення корпоративних результатів, банкрутства банків, обвинувачень криптовалютчиків у ринкових махінаціях та великої кількості інших не дуже приємних подій, ринку таки вдалося зрости на 20%, що офіційно переводить його до категорії зростаючого ринку, — bull market.
Не думаю, що цей факт змінив думку тих скептиків, які весь час повторювали, що цьогорічне зростання цін — це чергова пастка ведмежого ринку. Найімовірніше, вони й досі так вважають, вчергове звинувачуючи ринки в ірраціональності, до якої так схильні люди. І нехай цьогорічне зростання було досягнуто лише стараннями 8 найбільших компаній з S&P 500, в той час, як більшість з 492, що залишилися, тільки втратили в ціні з початку року, факт залишається фактом — «Ведмідь помер, нехай живе Бик!»
Ось тільки питання — як довго новонароджений бичок зможе прожити? Адже вже наступного тижня немовляті доведеться пройти через непрості випробування. По-перше, у наступний вівторок буде оголошено показник роздрібної інфляції за травень. Всі очікують, що зростання цін сповільниться, і, найімовірніше, так воно й буде. Але наскільки стрімким буде це сповільнення і чи буде його достатньо, щоб «сповільнити» ФРС? По-друге, вже в середу ми дізнаємося, яке ж рішення приймуть керівники центрального банку щодо подальших напрямків монетарної політики.
Чого чекати від ФРС
Ринок, як і раніше, вважає, що жодного підвищення ставки на червневому засіданні ФРС не відбудеться. Ймовірність саме такого сценарію, як вказує ринок ф’ючерсів на ставку центрального банку, складає 78%. І справді, жодних натяків на можливу агресію з боку керівництва регулятора не було. Але майже така ж сама картина вимальовувалася і цього тижня перед засіданнями центральних банків Австралії та Канади, і коли обидва, по черзі, підвищили ставку на 25 б.п., всі сильно здивувалися. Якщо ФРС теж раптом здивує, то ефект буде неперевершений…
На жаль, ринок облігацій не демонструє такого ж самого оптимізму, як ринок акцій, і це є ще однією з причин хвилюватися за долю новонародженого бичка. Як правило, інвестори в боргові зобов’язання точніше прогнозують майбутнє ринків і рідше помиляються. Якщо вони не помиляться й цього разу, очікуючи період економічної турбулентності в другій половині цього року, то на ринок акцій можуть чекати непрості часи.
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Отже, все як завжди: частина інвесторів впевнена, що попереду на нас чекає безхмарне небо, інша — не має жодних сумнівів, що громи та блискавки. До якого табору приєднатися — вибір за вами!
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