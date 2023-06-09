Ринок переходить до бичачої фази: чи готова ФРС зарізати бичка

Незважаючи на цілу низку проблем, американський ринок після тривалого падіння зріс на 20%. Водночас, як розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, вже наступного тижня на ринок чекають нові випробування, які можуть все знову змінити.

Ведмідь помер, нехай живе Бик!

Після 233 днів песимістичних макроекономічних прогнозів, очікування дефолту, погіршення корпоративних результатів, банкрутства банків, обвинувачень криптовалютчиків у ринкових махінаціях та великої кількості інших не дуже приємних подій, ринку таки вдалося зрости на 20%, що офіційно переводить його до категорії зростаючого ринку, — bull market.

Не думаю, що цей факт змінив думку тих скептиків, які весь час повторювали, що цьогорічне зростання цін — це чергова пастка ведмежого ринку. Найімовірніше, вони й досі так вважають, вчергове звинувачуючи ринки в ірраціональності, до якої так схильні люди. І нехай цьогорічне зростання було досягнуто лише стараннями 8 найбільших компаній з S&P 500, в той час, як більшість з 492, що залишилися, тільки втратили в ціні з початку року, факт залишається фактом — «Ведмідь помер, нехай живе Бик!»

Ось тільки питання — як довго новонароджений бичок зможе прожити? Адже вже наступного тижня немовляті доведеться пройти через непрості випробування. По-перше, у наступний вівторок буде оголошено показник роздрібної інфляції за травень. Всі очікують, що зростання цін сповільниться, і, найімовірніше, так воно й буде. Але наскільки стрімким буде це сповільнення і чи буде його достатньо, щоб «сповільнити» ФРС? По-друге, вже в середу ми дізнаємося, яке ж рішення приймуть керівники центрального банку щодо подальших напрямків монетарної політики.

Чого чекати від ФРС

Ринок, як і раніше, вважає, що жодного підвищення ставки на червневому засіданні ФРС не відбудеться. Ймовірність саме такого сценарію, як вказує ринок ф’ючерсів на ставку центрального банку, складає 78%. І справді, жодних натяків на можливу агресію з боку керівництва регулятора не було. Але майже така ж сама картина вимальовувалася і цього тижня перед засіданнями центральних банків Австралії та Канади, і коли обидва, по черзі, підвищили ставку на 25 б.п., всі сильно здивувалися. Якщо ФРС теж раптом здивує, то ефект буде неперевершений…

На жаль, ринок облігацій не демонструє такого ж самого оптимізму, як ринок акцій, і це є ще однією з причин хвилюватися за долю новонародженого бичка. Як правило, інвестори в боргові зобов’язання точніше прогнозують майбутнє ринків і рідше помиляються. Якщо вони не помиляться й цього разу, очікуючи період економічної турбулентності в другій половині цього року, то на ринок акцій можуть чекати непрості часи.

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Отже, все як завжди: частина інвесторів впевнена, що попереду на нас чекає безхмарне небо, інша — не має жодних сумнівів, що громи та блискавки. До якого табору приєднатися — вибір за вами!