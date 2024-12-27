Рік «матрацу» позаду, чекаємо на рік «бика»

Як «закривають» рік компанії та інвестори, та на чому вони зароблятимуть наступного року, НВ розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

З погляду інвестиційної активності, 2024 рік вже закінчився. Прибутки підраховано і реінвестовано, угоди, які призвели до збитків, проаналізовані, висновки зроблені, обіцянки собі й оточуючим більше ніколи не повторювати тих самих помилок роздані.

На цьому все — час вже думати про те, як наступного року стати ще багатшим. Вам же чого хочеться? — Грошей! А якщо так, то немає часу сумувати за втраченим та вихвалятися здобутим — грошам ніколи відпочивати, а їх власникам витрачати час на пусті розваги, сентиментальні спогади та романтичні мрії. Гроші, коли вони є, змушують думати про гроші ще більше, ніж коли їх немає.

Особисті фінанси та індивідуальні інвестиції: чого чекати наступного року

Навряд чи чогось гарного тим, хто надає перевагу рожевим мріям і вірить, що війна ось-ось закінчиться, корупція буде переможена, нас приймуть в НАТО та ЄС, на кордоні вишикується черга з мільйонів українських емігрантів, включно з усією канадсько-американською діаспорою, які тільки й мріють, що повернутися на історичну Батьківщину, а Україна захлинеться від інвестицій.

Жодна з цих мрій, на превеликий жаль, наступного року не справдиться, адже для цього немає жодних об'єктивних передумов: миру нам ніхто не пропонує, корупцію ми, радше, пестимо, аніж знищуємо, ті, хто хотіли повернутися додому, вже повернулися, і їх зовсім небагато, а більшість думає лише про те, як би «зачепитися» в розвинутій Європі.

Як наслідок — про іноземні інвестиції не йдеться. Та ви й самі жодної копійки не вклали б за таких умов. А вважати, що іноземні інвестори є дурнішими за нас, що, з якогось дива, є досить популярною тезою в українському суспільстві, чи чогось не знають, що знаємо ми, — трохи наївно.

Отже, з погляду інвестицій в Україну, наступний рік мало чим відрізнятиметься від нинішнього. Хіба що, в гірший бік.

Набір інструментів, доступних звичайним людям, залишиться тим же самим: ОВДП, нерухомість, криптовалюта і долари «під матрацом».

Криптовалюта — абсолютний чемпіон

За рік вартість біткоїну більше ніж подвоїлася. Феноменально!

Але заздрити власникам біткоїнів, а тим паче, вихваляти їх інвестиційну майстерність — це майже одне й те ж, що захоплюватися талантами гравця, який виграв у рулетку, нехай і за своєю «унікальною системою».

Звісно, що трохи заздрісно, ми ж з вами живі люди, але, з іншого боку, всім відомо, чим ця гра закінчується в довгостроковій перспективі.

ОВДП: рахуємо у доларах

За результатами минулого року, чемпіоном за доходами у гривні залишаються державні облігації. Але хто з нас рахує доходи в національній валюті? Навіть ті, хто відповідає за її стабільність, не дозволяють собі такої романтичної слабкості. А нам і поготів не варто…

А якщо підрахувати в доларах, то заробіток за рік склав менше 4%, що, до речі, менше, ніж дохід від інвестицій в державні облігації США, котрі заробили своїм власникам понад 5%, а головне — позбавили їх хвилювань.

Самі розумієте, одна справа, коли ви даєте в борг уряду, який захлинається в корупції і має дефолтний рейтинг, інша — коли маєте справу з боржником-супердержавою, яка живе за демократичними законами.

Наступного року тенденції навряд чи зміняться: щоб профінансувати гігантські дірки в бюджеті, наша влада змушуватиме державні банки купувати ОВДП, а ті, зі свого боку, пропонуватимуть їх клієнтам під соусом «надійність, гарантована державою».

Не виключено, що й дохідність пропозиції зросте, але вам від цього краще не стане, бо такий сценарій буде лише відображенням зростаючої інфляції та підвищення ризику девальвації. Все як завжди!

Нерухомість: залишається сподіватись та вірити

Інвестиція в нерухомість в країні, де падають бомби, зникають реєстри, не працюють закони, неочікувано підвищуються податки, економіка зупинилася, а людей стає все менше, — це відчайдушний інвестиційний героїзм.

І під силу він лише сповненим вірою прихожанам секти «Інформаційного марафону» офісно-президентського патріархату, або тим, хто принципово не бажає навчатися нічому новому і твердо переконаний, що досвідчений пес завжди прогодується й старими витівками.

Віри вам і терпіння наступного року!

Валюта: дохідний «матрац»

Між іншим, популярний серед українців «матрац», маю на увазі просту й примітивну купівлю американського долара, продемонстрував непогані результати.

Приблизно 12% річних у гривні, що точно дохідніше, надійніше та ліквідніше за банківські депозити і нерухомість. Ще й жодної мороки з податками.

Бізнес, як інвестиція

До речі, коли мова заходить про особисті інвестиції, люди стверджують, що немає нічого кращого за власний бізнес, який точно не належить до категорії джерел пасивного доходу, але розглядається великою кількістю співгромадян, як найдохідніший, найнадійніший та найбезпечніший вид інвестицій.

Чи це так? Вирішуйте самі, але дозвольте поставити декілька запитань: який бізнес ризикованіший — Google, Meta, Apple, Microsoft чи ваш власний?

Чи згодні ви з тим, що чим більше ризик, тим вище має бути очікувана дохідність?

За останні роки перераховані мною міжнародні компанії збагачували своїх акціонерів в середньому на 22−25% річних. Чи вдається вашому бізнесу демонструвати вищу дохідність, і чи співставні ризики? Якщо так, то продовжуйте його розвивати і навіть не думайте спокуситися якимись там цінними паперами.

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Фондові ринки США: чому альтернатив немає

Ну, а для тих, у кого немає свого бізнесу, або його дохідність лише засмучує, чи пан «Г» вже почав снитися по ночах, ми, як і раніше, рекомендуємо звернути увагу на розвинуті ринки цінних паперів.

Тим паче, що можливість щомісяця легально відправляти сто тисяч гривень за кордон і купувати на них акції та облігації поки що існує для кожного законослухняного українця.

Скористайтеся, і якщо історія останніх ста років нас чомусь вчить, то дві тисячі доларів, щомісячно інвестовані в ринок акцій США, а точніше — в індекс S&P 500, через десять років можуть перетворитися на майже півмільйона. Чимало!

Але все це за умов, що наступного року ви не відмовите собі у задоволенні вивчити щось нове про міжнародні інструменти фінансового інвестування, якими користується весь світ, і які лише в Україні чомусь асоціюються з відсутністю патріотизму та ледь не шкідництвом щодо держави.

Успіхів вам і прибуткових інвестиційних рішень наступного року! Це ж рік «бика», маємо щось заробити!