Проблеми створені Трампом не вирішуються: чому ж тоді зростають ринки

Тиждень був аж по вінця наповнений надважливою інформацією, як на макро рівні — декілька звітів про стан ринку праці, включно з головним, в п’ятницю, так і на корпоративному — квартальні звіти 180 компаній з S&P 500, серед яких — четверо технологічних гігантів з сумарною капіталізацією в десять трильйонів доларів.

Самі розумієте, з такою кількістю подій, кожна з яких сама по собі є неабияким каталізатором для всього ринку, трапитися могло, що завгодно. Але маємо визнати, що цього тижня ринок відкинув страхи і просто сяяв оптимізмом, зростаючи кожен день і демонструючи скептиками, що Трамп правий, коли каже: «Справи йдуть дуже добре!».

Що ж додає ринку оптимізму?

Трамп торгується з Китаєм, а економіка намагається втриматись

По-перше, ходять чутки, що начебто є якийсь прогрес в можливих китайсько-американських перемовинах щодо тарифів: хтось нарешті знайшов чийсь номер і збирається зателефонувати. Не знаю, як там все насправді, але китайські державні ЗМІ заявили, що адміністрація Трампа тишком-нишком вийшла на зв’язок і попросила розпочати торговельні переговори.

Публічна позиція президента Трампа залишається гордою та непохитною: перший крок повинен зробити президент Сі.

Китайці так не вважають. «Якщо ми боротимемося, то боротимемося до кінця, якщо ми розмовляємо, то двері відчинені. Тарифна війна і торговельна війна були в односторонньому порядку ініційовані США. Якщо Сполучені Штати хочуть переговорів, вони повинні продемонструвати свою щирість і бути готовими виправити свою неправильну практику і скасувати односторонні тарифи», — заявило міністерство торгівлі Китаю в п'ятницю.

Ринок вирішив, що це вже суттєвий прогрес на шляху до миру, змусивши ф’ючерси позеленіти.

Макроекономічні дані, оприлюднені цього тижня були не дуже обнадійливими. ВВП знизився, вперше за три роки, а інфляція (РСЕ), хоча й продовжує знижуватися, виявилася вищою за очікувану.

Ринок праці поки що тримається: у квітні економіка США додала 177 тис. робочих місць, що перевищує 138 тис., як очікували економісти, але менше за 185 тис. в березні.

Рівень безробіття залишався стабільним і становив 4.2%. Середня погодинна заробітна плата у квітні зросла на 0.2% порівняно з минулим місяцем і на 3.8% порівняно з попереднім роком. Це менше за прогнозовані 0.3% та 3.9%, відповідно.

Ну, і як же без Трампа… Виступаючи посеред тижня в Мічігані він заявив: «У мене є співробітник ФРС, який насправді не дуже добре справляється зі своєю роботою», звісно маючи на увазі Пауелла. Яка самовпевнена заява! Як би він не пошкодував про це, а то ще визнають його президентом з «небездоганною репутацією»…

Корпорації процвітають, а Маску шукають заміну

Квартальні результати технологічних гігантів, що звітували цього тижня — Apple, Microsoft, Meta та Amazon — виявилися пречудовими. Всі без виключення перевищили очікування і по виторгу, і по прибутку.

А от з прогнозами на майбутнє не у всіх компаній однаково весело. У Microsoft та Meta (M&M), які менше залежать від тарифів, а то й майже не залежать, все добре. А ось у Apple з Amazon (A&A) проблем в майбутньому може бути чимало і прогноз виглядає не дуже надихаюче. В підсумку, після оголошення результатів та прогнозів, акції M&M стрімко росли, а акції A&A густо червоніли, не допомогло навіть оголошення Apple програми зворотного викупу акцій на $100 мільярдів.

Цікава новина промайнула посеред тижня: місяць тому рада директорів Tesla почала шукати заміну Маску на посаді СЕО, через його роботу на чолі DOGE — про це написав The Wall Street Journal.

Голова ради Tesla, звісно, одразу ж почав заперечувати факт пошуку, але диму ж без вогню не буває, та й WSJ не те видання, щоб публікувати неперевірені факти. На сьогоднішній день статус пошуків невідомий і ймовірніше за все, що після недавньої заяви Маска про те, що він збирається менше часу працювати на уряд, все заспокоїться. Але сам факт пошуку заміни, звісно, збуджує, адже важко уявити компанію без Маска.

Що у підсумку

Маємо десять днів зростання ринку акцій поспіль і S&P 500 на рівні, що перевищує значення до «Дня звільнення», 2 квітня, коли Трамп оголосив тарифну війну всьому світу.

На мій погляд, все це виглядає досить дивно в ситуації, коли більшість проблем, створених Трампом, залишаються не те що невирішеними, а навіть перспективи їх вирішення видаються примарними.

Більше того, ефект від тарифів ось-ось стане відчутним, коли на початку-середині травня контейнери з Китаю не доїдуть в США, а в середині-кінці місяця товари не попадуть на полиці крамниць, що вже на початку червня приведе до падіння продажів величезної кількості компаній, змушуючи їх керівництво звільняти співробітників.

В підсумку, падіння ВВП, зафіксоване в першому кварталі, продовжиться, і отримаємо рецесію. Принаймні такий сценарій малює Apollo, одна з найбільших у світі компаній з управління активами, і виглядає він дуже реалістично.

Але, схоже, що Жадібність знову перемагає і трейдери продовжують штовхати ринок вгору попри те, що він залишається дуже дорогим — дорожче було лише під час кризи «доткомів», чверть століття тому.

Звісно, зростання може продовжитися й далі, але враховуючи сумнівні економічні перспективи, в тому числі й через тарифи, та високі ціни, не зайве буде сім разів подумати перед тим, як наважитися на активні покупки.