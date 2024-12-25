Причали для яхт та бочки з-під віскі: чому в них вкладаються супербагаті

Надбагаті інвестори купують пристані для яхт, бочки з-під віскі та вкладаються в інші незвичайні інвестиції. Barron's розповів , чому вони це роблять. «Мінфін» вибрав головне.

Фонди прямих інвестицій надто розрослися і пропонують все стандартніші стратегії та традиційні активи заможним клієнтам. Сімейні офіси, які керують грошима багатих людей, все частіше шукають пропозиції поза такими фондами, та їх цікавлять «незбиті» класи активів.

Наприклад, інвестиції у спеціалізовану компанію з управління активами, яка скуповує податкові заставні права на прострочену нерухомість.

Ця компанія, Ram Financial Group, надає муніципалітетам кошти для управління громадськими послугами, а натомість отримує збори та відсоткові штрафи, що належать за заставою, доки податки домовласника не будуть погашені.

Кошти надходять інвесторам доти, доки фонд не буде ліквідовано. У цьому його відмінність від фондів прямих інвестицій, які утримують кошти інвестора на строк до 10 років, доки компанії, якими вони володіють, не будуть продані чи не стануть публічними.

Човнові причали, бочки для віскі, ліцензії на використання радіочастот та інші «альтернативні-альтернативні» нішеві активи часто приносять доходи, які не пов'язані з акціями та облігаціями. Такі інвестиції можуть показувати позитивну динаміку, коли традиційні ринки падають. Це відбувається, тому що вони не залежать від загального стану фінансових ринків, пояснює Емма Бьюлі з Partners Capital, глобальної компанії, яка надає інвестиційні послуги для сімейних офісів.

Сімейні офіси займаються управлінням інвестиціями та капіталом для заможних сімей, а також допомагають зі складанням бюджету, податковим плануванням та страхуванням. Метт Корню, головний інвестиційний директор Horowitz Group (офісу сім'ї, яка розбагатіла на виробництві готового бетону), вважає, що малоконкурентні ніші ринку, такі як роялті від нафтових свердловин або фармацевтичних продуктів, прибутковіші, ніж вкладення в нові фонди прямих інвестицій.

Дохід, який Horowitz Group отримує від таких інвестицій, відповідає доходу від приватних ринків — близько 14%-20%, але з набагато меншим ризиком, ніж приватний капітал або венчурний капітал. Думайте про це, як про дохід від капіталу за кредитний ризик", — каже Корню.

Такі стратегії не для середнього роздрібного інвестора. Щоб їх знайти і розібратися в їхній роботі, піде багато часу, і мінімальний рівень інвестицій тут може варіюватися від $250 тис. до декількох мільйонів доларів. Навіть більші інституційні інвестори уникають цієї ніші, оскільки вона вимагає занурення у неперевірені стратегії. І більшість альтернативних нішевих фондів невеликі, з активами лише $100 млн або менше.

Не всі багаті сім'ї є шанувальниками таких супернішевих активів. Деякі інші віддають перевагу довгостроковому підходу або стратегії, яка забезпечує постійніше джерело доходу для членів сім'ї.

За даними Addepar, станом на червень 2024 року сімейні офіси виділили 41% активів на альтернативні джерела, включаючи приватний капітал та приватний борг, та 7% — на нішеві приватні стратегії, які включають інвестиції в арт-фонди чи криптовалюту.

Horowitz Group активно шукає такі інвестиції, оскільки Корню вважає, що традиційні приватні ринки є надто конкурентними, через що складно отримати високий прибуток, що відповідає рівню ризику. Стратегія Horowitz Group полягає у пошуку класів активів, які «за своєю суттю малі та не привертають увагу великих пулів капіталу».

«Сімейні офіси відчайдушно намагаються знайти диференційовані класи активів», — говорить Дікон Тернер, старший національний управляючий директор Bernstein Private Wealth Management.

В результаті вони вкладаються в такі незвичайні активи, як клініки репродуктивної медицини, вуглецеві активи та роялті від розваг. Cordillera Investment Partners із Сан-Франциско, що управляє $1,7 млрд, спеціалізується на нестандартних активах, включаючи землі для дата-центрів, ліцензії на бездротовий спектр частот та витримку віскі.

Cordillera фокусується на двох широких областях: спеціалізоване фінансування та сильно фрагментований малий бізнес, такий як пристані для човнів. У січні Cordillera завершила збір коштів для спеціального фонду фінансування на суму 62 мільйони доларів, який купує бочки для віскі у контрактних винокурень і зберігає їх доти, доки вони не витримаються принаймні чотири роки. Потім Cordillera продає бочки виробникам крафтового бурбона, які розливають його по пляшках та продають. Чим довше Cordillera володіє бочками, тим вигіднішим стає віскі.

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На перший погляд, інвестування в сімейні човнові причали схоже на стратегію купівлі безлічі схожих бізнесів, таких як стоматологічні кабінети. Однак пристані належать приватним власникам і дохід від оренди не залежить від економічних циклів.

Фонд Whiskey Opportunities компанії Cordillera є окремою структурою, але більшість її інвестицій припадає на диверсифіковані фонди з декількома незалежними активами.

Багато з цих стратегій виникли у період до 2021 року, коли світові відсоткові ставки були близькими до нуля, й інвестори шукали стратегії, які могли б забезпечити дохідність. Серед найяскравіших прикладів — фонди, що інвестують у музичні роялті, та інші, які вкладаються у фінансування судових справ (де вони отримують частку від прибутку за виграними справами).

Багато заможних людей і родин втомилися від непомірних зборів стандартних фондів, пише Barron's. Зазвичай такі фонди стягують 2% річної комісії, плюс 20% прибутку понад встановлений поріг. Тому багато заможних родин воліють інвестувати безпосередньо в компанії, або «як найближче до прямих інвестицій».