Портфель для «яструба»: 3 техногіганти з великими держзамовленнями

За оцінками Bloomberg, цього року американський уряд витратить на держзамовлення рекордні суми — близько $762 млрд. Особлива увага приділятиметься розвитку високих технологій. Очевидно, що освоєння таких коштів позитивно позначиться на бізнесі компаній-отримувачів та вартості їхніх акцій. «Мінфін» з'ясував, в які технологічні компанії з державними замовленнями можна інвестувати.

Переваги інвестування у технологічні компанії США, які отримують державні замовлення

Довгострокові контракти забезпечують стабільність доходів підприємства протягом тривалого часу. Фінансування науково-дослідної та інноваційної роботи. Це дозволяє компаніям розвивати нові технології та продукти. Проєкти у сфері оборони та національної безпеки часто включають високотехнологічні рішення, що підвищує конкурентоспроможність компаній та дає їм перевагу на ринку. Компанії з державними замовленнями мають великий глобальний вплив через участь у проєктах із оборони та безпеки, що сприяє їх розвитку та збільшенню ринкової частки.

1. Palantir Technologies (PLTR)

Американська технологічна компанія Palantir спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу даних та рішень у галузі інтелектуального аналізу та безпеки. Компанія швидко стала лідером завдяки інноваційним розробкам в обробці великих обсягів даних.

Основний продукт компанії — платформа Palantir Gotham, розроблена для секторів національної безпеки, оборони та розвідки. Компанія активно розширює свою діяльність за допомогою штучного інтелекту, який вже успішно впроваджується для урядових замовників у різних сферах, включаючи збирання розвідувальної інформації, боротьбу з тероризмом та військові цілі.

Фінансові показники компанії свідчать про стійке зростання. На початку лютого 2024 року акції PLTR зросли на 37% після звіту про прибуток, а у 2023 році підскочили на 167%. Крім того, згідно зі звітом Morgan Stanley, до 2023 року річний дохід підприємства становитиме $50 млн.

Нещодавно Palantir отримала новий контракт із армією США на суму $178 млн на проєкт TITAN (Тактичний інформаційно-розвідувальний центр). Компанія займеться розробкою системи для мобільного бойового інтелектуального комплексу, який буде розміщений у великій вантажівці.

TITAN стане першим в армії США автомобілем, що керується штучним інтелектом. У грудні 2023 року видання Armed Forces Communications & Electronics Association International описало проєкт, як першу в армії наземну розвідувальну станцію, що працює на основі ШІ та машинного навчання. Генерал Ед Баркер, відповідальний за програми розвідки, електронної війни та сенсорних технологій Армії США, зазначив, що TITAN створить масштабовану та експедиційну розвідувальну станцію, здатну надавати об'єднані показники датчиків для точних ударів на великі відстані.

7 березня, під час конференції клієнтів, Palantir продемонструвала свою платформу штучного інтелекту AIP, яку запровадили у 2023 році. Ця платформа набуває популярності серед комерційних клієнтів, таких як General Mills (GIS), CBS та Aramark (АРМК).

На платформі AIP є навчальні курси зі штучного інтелекту, які допомагають клієнтам створити варіанти використання лише за декілька годин. В останньому кварталі комерційні доходи США зросли на 70%, а кількість комерційних клієнтів збільшилася на 55%. AIP є лише стартовим майданчиком, оскільки Palantir продовжує проникати на ринок для нових клієнтів і розширюватися в межах своєї існуючої бази.

Palantir рухається швидкими темпами, маючи $3,7 млрд готівки, нуль боргів та стабільний прибуток. Фінансово вони міцні, порівнюючи з конкурентами, які витрачають багато грошей.

Нещодавні угоди, зокрема, придбання повної власності спільного підприємства в Японії та партнерство з Microsoft і IBM, свідчать про амбіції компанії розширити свої горизонти та збільшити свою присутність на глобальному ринку.

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2. General Dynamics (GD)

General Dynamics — американська корпорація, лідер у галузі оборонної та аерокосмічної промисловості. Одним із ключових напрямків діяльності GD є виробництво та обслуговування приватних літаків, створення підводних човнів та воєнних кораблів, виробництво різноманітних бойових систем та боєприпасів.

Компанія також спеціалізується на розробці систем спостереження, зв'язку та збору інформації, що використовуються для управління Збройними силами США.

General Dynamics активно розвивається шляхом поглинання інших компаній. Одним із найбільших придбань стала Jet Aviation, виробник авіаційної техніки зі Швейцарії. У 2018 році компанія включила до свого складу CSRA Inc., спеціалізовану у сфері інформаційних технологій.

Профільні нагороди та включення до списків найкращих — ще один показник успіху компанії. Суспільне визнання позитивно впливає на репутацію та підвищує привабливість для інвесторів, що позитивно позначається на ціні активу. General Dynamics неодноразово потрапляла до списків різних авторитетних видань. Наприклад, у 2022 році корпорація посіла 94-е місце в списку найбільших, за розміром виручки, компаній США Fortune 500. У тому ж році компанія увійшла до списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000, і посіла 250-й рядок.

Бізнес-підрозділ General Dynamics Information Technology у лютому отримав замовлення Командування спеціальних операцій США (USSOCOM) на суму $493 млн. Відповідно до завдання, GDIT надаватиме послуги технічної підтримки та підтримки місій USSOCOM та його партнерам. Контракт розрахований на рік із можливістю продовження ще на 4.

24 січня компанія повідомила про прибуток у розмірі $3,64 на акцію при виручці $11,66 млрд, або на 7,5% більше, ніж у 4-му кварталі роком раніше.

В аерокосмічному сегменті гарні фінансові показники компанії забезпечує високий попит на літаки Gulfstream.

За рахунок держзамовлень компанія розвиває й морський сегмент. У 2022 році General Dynamics Mission Systems, підрозділ General Dynamics, отримала контракт на широкий обсяг робіт для підводних човнів із балістичними ракетами Columbia та Dreadnought.

Вартість укладеного 6-річного контракту — $272,9 млн. Він включає розробку, виробництво та підтримку встановлення систем та підсистем стратегічного озброєння підводних човнів США та Великобританії класу Columbia/Dreadnought (CLB/UKD).

«Підводні човни класу Columbia США та Великобританії Dreadnought мають стратегічне значення для нашої країни та наших союзників. General Dynamics підтримує попередні програми підводних човнів понад 65 років, і ми розширюємо нашу підтримку за допомогою розробки, виробництва та встановлення критично важливих систем для цього нового флоту підводних човнів», — сказав, коментуючи цей контракт, Карло Заффанелла, віцепрезидент та генеральний менеджер General Dynamics.

Прогноз General Dynamics на 2024 рік свідчить про подальше зростання компанії. Зокрема, очікується збільшення виторгу на 9,5% — до $46,3-$46,4 млрд. Все це відповідає прогнозу прибутку на акцію на рівні приблизно $14,40. GD добре оцінює ситуацію з попитом у всіх підрозділах. Компанія працює у напрямку підвищення операційної рентабельності у всьому бізнесі.

3. Northrop Grumman Corporation (NOC)

Northrop Grumman виготовляє високотехнологічні продукти для ВПС США та клієнтів із інших країн. Компанія спеціалізується на створенні бойових літаків, безпілотників, радіоелектронної апаратури, аерокосмічних систем, військових систем, кібербезпеки, інформаційно-аналітичних технологій, спрямованих на різноманітні сфери оборони та національної безпеки.

NOC також активно працює у сферах космічних досліджень та розвитку просторових технологій, випускаючи супутники та інші космічні апарати. Найвідомішою розробкою NOC є стратегічний бомбардувальник Northrop B-2 Spirit.

Компанія з такою спеціалізацією активно освоює кошти від держзамовлень. Так, наприкінці минулого року NOC отримала модифікацію контакту на суму $543 млн для розширення виробництва та постачання безпілотних авіаційних систем MQ-4C Triton.

У рамках цього контракту Northrop Grumman виготовить три безпілотні літальні апарати MQ-4C Triton для ВМС США, один — для уряду Австралії та головної операційної бази для ВМС.

Чергову «порцію» держзамовлення компанія отримала вже й цього року: контракт вартістю $19,3 млн на модифікацію MQ-4C Triton буде завершено до травня 2024 року.

Triton створений для підтримки широкого спектру завдань, включаючи морське патрулювання ISR, радіорозвідку, пошук та порятунок, а також ретрансляцію зв'язку. Такі особливості роблять його привабливим для військових, внаслідок чого NOC отримує декілька замовлень на один і той самий екземпляр, наприклад, на останній.

ВМС США вже мають з Northrop Grumman контракт на суму $11,5 млрд на виробництво 65 удосконалених БПЛА MQ4C-Triton із мультисенсорною модернізацією. Згідно зі звітом GlobalData «Глобальний ринок військових БПЛА 2022−2032», компанія Northrop Grumman, що займає 20% північноамериканського ринку військових БПЛА, стане другим за величиною виробником у регіоні.

Посилення геополітичної напруги в усьому світі — вторгнення росії в Україну, а також конфлікт на Близькому Сході, — спонукали країни багаторазово зміцнювати свої системи оборони. Завдяки швидкій технологічній модернізації UAS стає ключовим в оборонній стратегії нації.

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Стратегічне інвестування у технологічні компанії з держзамовленням

Інвестування в американські технологічні компанії, які одержують державні замовлення, може стати вигідним стратегічним кроком для інвесторів. Такі компанії мають багато переваг, включаючи стабільність доходів завдяки постійному попиту, довгострокові контракти, індивідуальні замовлення та високий рівень захисту від конкурентів на ринку.

Підприємства, що спеціалізуються в цьому секторі, зазвичай, мають стратегії на десятки років вперед і вкладають значні кошти в наукові дослідження, і отримують патенти на передові технології. Їх нерідко відносять до переліку принципово значних компаній, крах яких вважається дуже шкідливим. Це дає можливість компаніям мати доступ до державної підтримки, а інвесторам спокійніше почуватися при володінні акціями таких компаній.

Palantir активно використовує штучний інтелект у своїх продуктах та співпрацює з іншими технологічними гігантами для збільшення свого прибутку.

General Dynamics активно реагує на попит на ринку, що дозволяє їй збільшувати обсяги замовлень та операційний прибуток, що позитивно впливає на прибуток на акцію.

Northrop Grumman показує свою стратегічну вагу шляхом викупу своїх акцій та ефективного використання коштів на капітальні замовлення та маркетинг. Їх генерація вільного грошового потоку у розмірі $2,1 млрд свідчить про готовність до майбутніх планів та розвитку.