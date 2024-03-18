Palantir допоможе Україні у розмінуванні територій: чи варто в неї інвестувати

Акції Palantir Technologies (NYSE:PLTR) зросли на 9,1% після новини про те, що компанія отримала контракт від армії США на суму $178,4 млн. 4 березня Міністерство економіки підписало з американським технологічним гігантом партнерську угоду щодо розмінування. Чи варто купувати акції Palantir та наскільки це вигідно після їх зростання на 250%, розповів інвестиційний експерт Микита Карлов.

Про угоду Міністерства економіки та Palantir Technologies Inc.

За оцінками політичного інституту GLOBSEC, Україні може знадобитися 757 років для розмінування постраждалих районів із використанням традиційних методів та наявних ресурсів.

Значно пришвидшити цей процес дозволить допомога Palantir Technologies. Американська компанія з аналізу даних, співзасновником якої є мільярдер Пітер Тіль, використовуватиме програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту, щоб допомогти Україні знаходити заміновані території для подальшої роботи із забезпечення безпеки країни. Мета — розмінування 80% потенційно замінованих земель протягом 10 років.

Програмне рішення сприятиме діяльності з розмінування, допомагаючи уряду аналізувати та визначати пріоритети, на чому зосередити зусилля для досягнення найкращих гуманітарних та економічних результатів із розмінування території.

Чим займається Palantir Technologies

Palantir Technologies торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі з 2020 року. Компанія спеціалізується на аналізі великих даних і, насамперед, обслуговує розвідувальні агентства, інвестиційні банки та хедж-фонди.

Технологічний гігант пропонує найпередовіші та комплексні рішення у галузі ШІ у світі завдяки своїй платформі штучного інтелекту.

Власне, назва компанії походить від назви магічного шару з творів «Володар перснів» Дж. Толкіна, зазирнувши в який, спостерігач мав можливість побачити речі, що відбуваються далеко від нього, або ті, які ще не відбулись. Ця асоціація дозволяє краще зрозуміти мету діяльності компанії. Компанія використовує свої навички, щоб допомогти урядам і компаніям розв'язувати складні проблеми, аналізуючи та об'єднуючи величезні обсяги даних. Переважно, ці програмні комплекси виконують військові задачі, як-от нещодавня угода з урядом США.

Варто зауважити, що Palantir має декілька контрактів із американськими військовими, й періодично підписує нові. Нещодавно також підписали контракт із Командуванням Сухопутних військ США на розробку і поставку наземної станції Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) — системи наземних станцій наступного покоління для глибокого зондування, що базуються на штучному інтелекті й машинному навчанні (ШІ/МН).

Угода вартістю $178,4 млн охоплює розробку 10 прототипів TITAN, у тому числі п'яти вдосконалених і п'яти базових варіантів, а також інтеграцію нових критично важливих технологій і перехід до польових випробувань.

Компанія довгий час вважалася консультантом уряду США та його західних союзників, з огляду на її тісні зв'язки з військовими.

Однак, за останній рік Palantir став лідером революції штучного інтелекту. Багато в чому це відбулося завдяки деяким початковим оплескам після випуску четвертого основного продукту: платформи штучного інтелекту Palantir (AIP).

На чому варто сфокусуватися

Аби зрозуміти, чи варто інвестувати в цю компанію, я ретельно проаналізував її фінансові показники.

Прогнози зростання прибутків та доходів

Джерело: Simply wall street

У своєму останньому звіті Palantir заявив про чистий прибуток у розмірі $209,82 млн. Причинами для зростання стало збільшення нових контрактів.

Позитивний прогноз на майбутні періоди. У 2025 році компанія очікує прибуток у розмірі $2 652−2 668 млн, порівнюючи з отриманим у 2024 році — $2 225 млн.

Солідні постійні витрати на R&D — $404 млн.

Практично повна відсутність грошових зобов’язань. Пасиви компанії складають $961 млн при загальних активах $4 520 млн. Тенденція така: пасиви не збільшуються, а активи зростають.

Графік співвідношення боргів до власних активів

Постійне збільшення державних контрактів.

Зростання доходу від комерційних клієнтів на 32% свідчить про диверсифікацію клієнтського портфеля. Раніше Palantir часто закидали зосередженість на контрактах із державними структурами.

Досягнення прибутковості відкриває двері для включення до S&P 500. Це приєднання стане чудовим тригером до зростання.

Ось деякі приклади використання Palantir у компаніях із різних галузей:

Lennar використовує Palantir, щоб спростити процес подання заявок на забудову земель.

використовує Palantir, щоб спростити процес подання заявок на забудову земель. General Mills використовує Palantir для своїх зусиль з логістики та ланцюга поставок.

використовує Palantir для своїх зусиль з логістики та ланцюга поставок. Кеті Вуд Archer Aviation використовує Palantir для допомоги з протоколами технічного обслуговування та маршрутизації рейсів.

використовує Palantir для допомоги з протоколами технічного обслуговування та маршрутизації рейсів. Lowe's впроваджує Palantir, щоб допомогти з робочими чергами та задоволеністю агентів.

Чи варто купувати акції Palantir Technologies зараз

Існують деякі аспекти, які свідчать проти покупки акцій саме зараз. Почну з найочевиднішого:

Інсайдерські продажі. Керівництво компанії надзвичайно активно продає акції з початку 2023 року. Це може викликати певне занепокоєння серед інвесторів щодо майбутнього розвитку компанії.

Джерело: finviz.com

Джерело: Tradingview

Ціна рухається у вузькому каналі, що зростає, після звіту. На денному таймфреймі сформувалася дивергенція. Поки ціна не пробила нижню межу каналу на рівні $24 — ціна може продовжувати зростати. У разі пробиття нижче $24 за акцію, можемо побачити відкат до вартості після звіту. Оптимальна, на мою думку, зона для купівлі позначена на графіку.

Найближча ціль зростання — $28 за акцію. У разі продовження тренду довгостроковою метою може виступити ціна $38 за акцію. У разі включення компанії до S&P 500 зростання може бути ще більшим.

Проте, є переконливі докази, що акції компанії все ще купують, попри те, що Palantir торгується на 52-тижневому максимумі. Про це свідчать такі фактори:

Palantir розширюється в приватному секторі, надаючи послуги аналізу даних і штучного інтелекту підприємствам. Державні доходи зросли на 11%, а комерційні — на 32% у четвертому кварталі 2023 року. Комерційні доходи США зросли на 70%. Palantir прогнозує зростання на 40% у 2024 році, що становитиме 24% від загального доходу. Це свідчить про його комерційний успіх.

Реінвестування. Дослідження та розробки відіграють важливу роль у розвитку компанії. Минулого року вони принесли майже 20% доходу та зросли на 12%, порівнюючи з 2022 роком. Це дає акціям PLTR значну конкурентну перевагу. Лише за три роки загальний дохід подвоївся.